Colombia

Parquear en Medellín puede costar más de $300.000 al mes: crece la presión por falta de cupos, advierten desde el Concejo

El aumento de vehículos y motocicletas en el Valle de Aburrá ha puesto sobre la mesa las dificultades para encontrar estacionamiento. Durante las discusiones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), concejales y responsables de las zonas reguladas han expuesto las cifras de la oferta disponible y los costos que asumen los conductores

Zonas de Parqueo Pago-Bogotá-Colombia
Las tarifas varían según la ubicación, el tipo de vehículo y el tiempo de permanencia, con cobros que pueden elevar el gasto mensual de los conductores -crédito terminal de Transportes de Bogotá
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Encontrar un lugar para dejar el carro en Medellín se convirtió en un gasto importante para quienes necesitan desplazarse a diario. El costo depende de la zona, el tiempo de permanencia y el tipo de establecimiento, pero las tarifas más altas pueden representar una parte considerable de los ingresos mensuales de un trabajador.

El debate sobre el estacionamiento tomó fuerza durante las discusiones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), donde se puso sobre la mesa la necesidad de revisar la capacidad de la ciudad para atender la demanda de vehículos. La preocupación está relacionada con los precios, la disponibilidad de espacios y las consecuencias de estacionar en lugares no autorizados.

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El proyecto de modificación busca frenar la presencia de estructuras criminales como La Terraza y Caicedo en las zonas donde se ejerce la prostitución - crédito Colprensa
El aumento de carros y motocicletas en Medellín y el Valle de Aburrá incrementa la presión sobre los espacios destinados al estacionamiento - crédito Colprensa

Según Alejandro De Bedout Arango, presidente del Concejo de Medellín, las tarifas publicadas en Medellín pueden llegar a $6.900 por hora y a $390.000 por una mensualidad para carro. Esta última cifra equivale a más del 22% del salario mínimo de 2026, fijado en $2 millones con auxilio de transporte.

El crecimiento de vehículos aumenta la presión sobre los estacionamientos

Las cuentas presentadas por el concejal permiten dimensionar el gasto que puede asumir una persona que necesita parquear de manera frecuente. Si deja su vehículo durante dos horas al día, a lo largo de 22 días al mes, pagaría entre $176.000 y $264.000 con tarifas de $4.000 a $6.000 por hora. Cuando el cobro llega a $6.900, el desembolso mensual supera los $300.000.

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Estos valores corresponden a ejercicios basados en tarifas que, según De Bedout, están publicadas en la ciudad. No representan un promedio oficial del gasto de los hogares. Por eso, el concejal plantea que Medellín debería medir cuánto pagan realmente los usuarios, teniendo en cuenta el tipo de vehículo, la zona y la frecuencia con la que utilizan los parqueaderos.

Una de las razones que explicaría la presión sobre los espacios disponibles es el aumento del parque automotor durante las últimas décadas. De acuerdo con las cifras citadas por De Bedout, el número de vehículos pasó de 321.000 a más de 2,6 millones en 25 años, un incremento del 704%. En ese mismo periodo, las motocicletas aumentaron 1.272%, al pasar de 106.000 a 1,4 millones.

Foto: Alcaldía de Medellín.
La falta de espacios disponibles puede llevar a algunos conductores a ocupar andenes, rampas y entradas de viviendas, lo que afecta la movilidad y puede acarrear sanciones -crédito Alcaldía de Medellín

Las matrículas recientes muestran que la demanda continúa. Según el informe de Andi y Fenalco con corte a septiembre de 2026, en el Valle de Aburrá se registraron 45.331 vehículos nuevos entre enero y septiembre, un aumento del 51,2% frente al mismo periodo de 2025. Solo en septiembre fueron matriculadas 6.192 unidades, frente a las 4.421 del mismo mes del año anterior, lo que representa un crecimiento del 40,1%.

En Antioquia, el acumulado de vehículos nuevos matriculados durante los primeros nueve meses del año llegó a 47.924. Estas cifras no equivalen al crecimiento neto del parque automotor, pero muestran el volumen de unidades que se incorpora a las vías.

“Durante años la ciudad creció en vehículos, en comercio y en vivienda, pero nadie planeó dónde iban a parquear”, sostiene De Bedout. El concejal advierte que la falta de alternativas lleva a algunos conductores a ocupar andenes, rampas, esquinas y entradas de viviendas, con el riesgo de recibir comparendos o de que sus vehículos sean inmovilizados.

Además, calcula un déficit de 600.000 metros cuadrados destinados al estacionamiento, una superficie que compara con dos veces el tamaño del proyecto Parques del Río Norte. Esta estimación corresponde a una cifra citada por el concejal y no a una medición oficial consolidada de las necesidades de cada sector.

¿Cuántos espacios regulados tiene Medellín?

Las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) constituyen una alternativa para organizar los espacios disponibles en la vía pública. Sin embargo, su capacidad es solo una parte de la oferta total, pues no incluye todos los parqueaderos privados ni los cupos de establecimientos comerciales. Herney Cardona, gerente de ZER-AVI, informó que Medellín cuenta con 3.937 celdas distribuidas en 26 zonas: 2.677 para carros y 1.260 para motos.

Según Cardona, el sistema busca ordenar el estacionamiento y evitar que los vehículos ocupen lugares que dificulten la movilidad o el paso de ambulancias. La operación está a cargo de Terminales Medellín, mientras la Secretaría de Movilidad adelanta los estudios de factibilidad técnica y económica y determina las zonas que pueden habilitarse.

Las tarifas reguladas varían según el vehículo y el lugar. Cardona explicó a El Colombiano que “en las ZER el cobro por hora oscila entre $1.300 y $2.700 para motos y entre $3.200 y $4.600 para carros”.

Medellín cuenta con 3.937 celdas distribuidas en 26 zonas, de acuerdo con cifras entregadas por el gerente de ZER-AVI, Herney Cardona- crédito Alcaldía de Bogotá
Medellín cuenta con 3.937 celdas distribuidas en 26 zonas, de acuerdo con cifras entregadas por el gerente de ZER-AVI, Herney Cardona- crédito Alcaldía de Bogotá

Los parqueaderos privados tienen costos de funcionamiento diferentes, asociados al arriendo, el personal, la vigilancia y el mantenimiento. De Bedout reconoce esos gastos, pero cuestiona los cobros que considera desproporcionados y los establecimientos que no informan sus tarifas antes de la entrada.

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