Colombia

Abogado de Petro anunció “multimillonaria demanda” contra Vicky Dávila por polémica denuncia de contratos a cambio de favores sexuales

El reportaje sobre presuntas relaciones íntimas, contratos estatales y supuestos episodios relacionados con sustancias ilícitas provocó la respuesta legal por parte de Alejandro Carranza

- crédito @HombreJurista/X - Vicky Dávila/Facebook - Presidencia
Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro anunció una demanda penal y patrimonial contra Semana y Vicky Dávila - crédito @HombreJurista/X - Vicky Dávila/Facebook - Presidencia
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El abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, más conocido como Hombre Jurista, anunció la radicación de una demanda judicial de carácter penal y patrimonial contra la revista Semana y la periodista Vicky Dávila. La acción legal responde a la publicación de un reportaje que vincula al exmandatario con supuestos pagos de favores íntimos mediante contratos estatales y la presunta compra de sustancias ilícitas durante su paso por el poder público.

A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de la red social X, el abogado desestimó las acusaciones presentadas en el medio de comunicación y aseguró que la pieza periodística carece de sustento probatorio.

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Alejandro Carranza argumentó que el contenido vulneró el principio de presunción de inocencia y se estructuró a partir del relato de una sola persona, sin contrastar las versiones con el propio ex jefe de Estado: “El reportaje de odio de Dávila se basó solo en el relato de una persona, sin pedirle su versión al expresidente. Muestra chats que no demuestran nada y no hay evidencia de que los contratos se dieran a cambio de favores sexuales, todo un escándalo editorializado”.

- crédito @HombreJurista/X
Alejandro Carranza, el abogado de Gustavo Petro, aseguró que llevaría el caso ante la justicia - crédito @HombreJurista/X

El litigante señaló además inconsistencias en la cronología expuesta por la publicación informativa y cuestionó los motivos detrás de la difusión de las declaraciones una vez concluido el mandato presidencial. Afirmó que las preguntas formuladas durante la entrevista indujeron afirmaciones sin contar con decisiones judiciales en firme.

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Las razones para interponer la demanda por parte del abogado de Petro

“Lo más grave no lo dice la entrevistada: lo formula Dávila sin ética ni respeto al mínimo estándar periodístico. En sus preguntas afirma, condena e imputa, induciendo la respuesta por la que tendrán que responder penal y patrimonialmente”, escribió Carranza en su extenso mensaje.

Carranza escribió en su post: “¿Para qué explica Dávila cómo contactó la fuente? Eso genera más dudas que certezas al presentarla, como si quisiera dejar claro que esto no es un montaje orquestado por la podadora de Petro. Ahí pasa algo y lo averiguaremos. Eso no es periodismo de investigación, es periodismo de acusación y de desprestigio"

El jurista señaló en su intervención que llevarán el caso ante los tribunales correspondientes en los próximos días: “La presunción de inocencia, señora Victoria Eugenia y @RevistaSemana, no se suspende por un titular populista para preparar a sus lectores como borregos para las próximas elecciones. Ya estamos hartos de la infamia y el odio de Semana. Esto formará parte de la multimillonaria demanda que radicaremos esta semana contra Semana y Dávila (sic)”.

- crédito @HombreJurista/X
Alejandro Carranza cuestionó los soportes probatorios del reportaje periodístico que se hizo contra Gustavo Petro - crédito @HombreJurista/X

¿Qué dice el reportaje sobre Gustavo Petro?

La disputa legal se originó tras la difusión de una entrevista en video y un texto periodístico firmados por Vicky Dávila, donde se expuso el testimonio de Deicy Alejandra Jiménez. La mujer, de 29 años, aseguró que sostuvo una relación íntima con Petro desde 2019 y afirmó que recibió contratos de prestación de servicios en diversas dependencias oficiales como retribución personal.

En la publicación, la denunciante sostuvo que conoció al dirigente político por medio de una plataforma digital y que posteriormente accedió a vinculaciones laborales en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior. Asimismo, Jiménez aseveró que en la administración pública existía un grupo de entre 30 y 40 mujeres jóvenes contratadas bajo esquemas similares para fines privados.

Durante la conversación grabada, la mujer también relató supuestos episodios relacionados con la adquisición y el transporte de estupefacientes en equipaje de mano, indicando que cuenta con archivos digitales, chats y fotografías que respaldarían sus afirmaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Deicy Jiménez aseguró en una entrevista con Semana que habría existido una red de unas 40 mujeres al servicio de Gustavo Petro cuando era senador y afirmó haberle transportado droga - crédito @VickyDavilaH/X

Por su parte, Vicky Dávila justificó la divulgación del material al señalar que las denuncias involucran el manejo de dineros del presupuesto nacional y posibles extralimitaciones en el ejercicio de funciones públicas. La ex precandidata presidencial explicó que el primer contacto con la fuente se dio a finales de julio de 2026 vía correo electrónico, pero que la entrevista se formalizó semanas después a petición de la declarante por razones de seguridad personal.

“El expresidente Gustavo Petro tiene derecho a una vida privada, como cualquier ciudadano. Pero si siendo presidente, esa intimidad interfería con sus funciones y de por medio había además pagos con plata pública, presuntos abusos de poder y hasta posibles delitos, el país debe conocer esa información y la justicia debe investigar”, expuso la periodista al presentar el trabajo ante la audiencia.

El reportaje incluyó referencias a denuncias realizadas ante el Congreso de la República por el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, que reportó ante los legisladores la presunta instrumentalización de más de 40 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios en el gobierno pasado.

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