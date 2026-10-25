Colombia

Operativo contra Los Chivos en Medellín dejó un capturado y el decomiso de 32 kilos de cocaína que iban a ser distribuidos en colegios

La acción conjunta de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía se realizó en una vivienda de La Hondonada, donde también fueron decomisados un celular y elementos para dosificar estupefacientes

El allanamiento en La Hondonada permitió decomisar un cargamento que, según la Policía, iba a ser distribuido cerca de una institución educativa de Belén - crédito Policía Nacional
Guardar

Un allanamiento en el barrio La Hondonada, en la comuna 16 de Belén, permitió decomisar 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína que, según las autoridades, pertenecían al grupo delincuencial Los Chivos. La droga, al parecer, iba a ser distribuida cerca de una institución educativa.

La intervención fue desarrollada por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en una vivienda del sector. En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre que quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las diligencias para determinar su presunta responsabilidad.

PUBLICIDAD

Además de la sustancia, los uniformados incautaron un teléfono celular y elementos que, de acuerdo con la investigación, serían utilizados para dosificar estupefacientes. Estos objetos fueron incorporados al material probatorio del proceso.

Las autoridades atribuyeron el cargamento al grupo delincuencial señalado de manejar actividades de tráfico de drogas y control territorial en sectores del occidente de la ciudad.

La droga presuntamente iba a llegar a un entorno escolar

Las autoridades encontraron clorhidrato de cocaína durante un registro en La Hondonada y señalaron que la estructura obtendría hasta $ 900 millones mensuales por microtráfico - crédito Alcaldía de Medellín

Uno de los aspectos que concentró la atención de los investigadores fue el supuesto destino de la cocaína encontrada durante el allanamiento. Las indagaciones preliminares indican que el cargamento sería comercializado en inmediaciones de una institución educativa cercana al sitio donde se realizó el procedimiento.

PUBLICIDAD

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, sostuvo que la posible distribución de estupefacientes en esa zona representaba un riesgo para niños, niñas y adolescentes.

“De acuerdo con nuestras investigaciones, estos estupefacientes estarían destinados a la subcomercialización en inmediaciones de una institución educativa cercana al lugar del procedimiento, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el oficial.

La Policía señaló que la incautación evitó que una cantidad relevante de droga ingresara a circuitos de venta local. Las pesquisas buscan establecer si la vivienda funcionaba como punto de almacenamiento, dosificación o distribución para expendios de la zona.

Las autoridades decomisaron 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína atribuidos al grupo delincuencial Los Chivos en Belén - crédito Policía Nacional
Las autoridades decomisaron 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína atribuidos al grupo delincuencial Los Chivos en Belén - crédito Policía Nacional

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, afirmó que la administración local mantendrá las acciones contra las redes que operan en barrios y cerca de centros educativos. “En Medellín, no vamos a alcahuetear el negocio de las drogas, ni vamos a permitir que los criminales se tomen nuestros barrios y mucho menos los entornos escolares”, manifestó.

Los Chivos obtendrían hasta $900 millones mensuales por la venta de drogas

Con base en la información recopilada por las autoridades, Los Chivos tendrían como una de sus principales fuentes de financiación el tráfico de estupefacientes. La estructura operaría en distintos sectores del occidente de Medellín, donde presuntamente obtiene ingresos ilegales por la venta de sustancias.

Las estimaciones oficiales indican que el grupo alcanzaría rentas cercanas a $30 millones diarios, una cifra equivalente a unos $900 millones mensuales, producto de la comercialización de drogas. Para las autoridades, el decomiso de los 32 kilos afecta la capacidad financiera de la organización y su cadena de abastecimiento.

La Alcaldía de Medellín indicó que el operativo forma parte de las acciones orientadas a reducir las economías ilegales de las estructuras delincuenciales y a intervenir zonas donde se han detectado redes de microtráfico.

El hombre capturado durante el operativo fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá avanzar en el proceso de judicialización. Según el reporte conocido por las autoridades, el detenido registra antecedentes por aprovechamiento de error ajeno y lesiones personales.

Otra afectación contra Los Chivos

La Policía y la Fiscalía capturaron en Altavista a alias El Menor y alias El Cerrajero junto con 210 millones de pesos en efectivo - crédito Alcaldía de Medellín
La Policía y la Fiscalía capturaron en Altavista a alias El Menor y alias El Cerrajero junto con 210 millones de pesos en efectivo - crédito Alcaldía de Medellín

El procedimiento se suma a otras intervenciones contra la organización delincuencial. En mayo de 2026, la Policía y la Fiscalía capturaron en el corregimiento de Altavista a Daniel Suaza Ochoa, alias El Menor, señalado como cabecilla de la estructura, junto con Juan Esteban Suaza, alias El Cerrajero.

En aquella operación fueron incautados una pistola, un proveedor, cuatro celulares y $210 millones en efectivo que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades criminales. Días después, el Ministerio de Defensa informó que la justicia de Estados Unidos solicitó la extradición del presunto cabecilla por delitos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

La reciente incautación en Belén mantiene abierta la investigación sobre las redes de distribución de Los Chivos y sus posibles puntos de venta en zonas cercanas a espacios escolares y recreativos de Medellín.

Temas Relacionados

Policía NacionalMedellínLos ChivosTráfico de cocaínaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz han ganado dos partidos y empatado uno en la competencia continental y enfrentarán a las segundas del grupo C

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Nueva denuncia sobre el plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá: se golpearían programas de reciclaje

Según la concejal Heidy Sánchez, un préstamo solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo no será usado para planes a largo plazo y se debilitaría a los planes para la recolección de basuras

Nueva denuncia sobre el plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá: se golpearían programas de reciclaje

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: nóminas titulares confirmadas, siga aquí la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez

El Verdolaga hará de local y Lucas González dispone nuevamente de Alfredo Morelos en la delantera; mientras que el Poderoso contará en el ataque con el regreso de Jeison Medina

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: nóminas titulares confirmadas, siga aquí la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez

María Corina Machado habría regresado a Venezuela por Colombia tras varios intentos fallidos

El diario español ABC reconstruyó los movimientos que habrían permitido el retorno de la líder opositora venezolana, después de casi diez meses fuera de su país. La ruta incluyó intentos frustrados, gestiones diplomáticas y diferencias dentro de la administración de Donald Trump

María Corina Machado habría regresado a Venezuela por Colombia tras varios intentos fallidos

Por $100 millones, estos son los cinco contratos de Deicy Jiménez, mujer que aseguró obtenerlos tras favores sexuales hacia Petro

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció medidas de protección para la joven, mientras crece la expectativa por las investigaciones de los organismos de control

Por $100 millones, estos son los cinco contratos de Deicy Jiménez, mujer que aseguró obtenerlos tras favores sexuales hacia Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

Elizabeth Loaiza reveló cuánto dinero gana creando contenido para OnlyFans junto a su esposo: "Bien para tú no mostrar nada"

Isabella, hija de Karina García, fue funada en redes sociales al afirmar que su mamá “parece una virgen” tras aparición en concierto de Kris R

Emiro Navarro, de ‘MasterChef Celebrity’, enfrenta un nuevo golpe: “Me rompió un poquito el corazón”

Deportes

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: nóminas titulares confirmadas, siga aquí la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez

Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal

Camilo Zuñiga, exjugador de la selección Colombia, confesó la suma que cobraba por dar asistencias: “Así saqué mi primer carro en Atlético Nacional”