Operativo contra Los Chivos en Medellín dejó un capturado y el decomiso de 32 kilos de cocaína que iban a ser distribuidos en colegios

El allanamiento en La Hondonada permitió decomisar un cargamento que, según la Policía, iba a ser distribuido cerca de una institución educativa de Belén - crédito Policía Nacional

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Un allanamiento en el barrio La Hondonada, en la comuna 16 de Belén, permitió decomisar 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína que, según las autoridades, pertenecían al grupo delincuencial Los Chivos. La droga, al parecer, iba a ser distribuida cerca de una institución educativa.

La intervención fue desarrollada por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en una vivienda del sector. En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre que quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las diligencias para determinar su presunta responsabilidad.

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Además de la sustancia, los uniformados incautaron un teléfono celular y elementos que, de acuerdo con la investigación, serían utilizados para dosificar estupefacientes. Estos objetos fueron incorporados al material probatorio del proceso.

Las autoridades atribuyeron el cargamento al grupo delincuencial señalado de manejar actividades de tráfico de drogas y control territorial en sectores del occidente de la ciudad.

La droga presuntamente iba a llegar a un entorno escolar

Las autoridades encontraron clorhidrato de cocaína durante un registro en La Hondonada y señalaron que la estructura obtendría hasta $ 900 millones mensuales por microtráfico - crédito Alcaldía de Medellín

Uno de los aspectos que concentró la atención de los investigadores fue el supuesto destino de la cocaína encontrada durante el allanamiento. Las indagaciones preliminares indican que el cargamento sería comercializado en inmediaciones de una institución educativa cercana al sitio donde se realizó el procedimiento.

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El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, sostuvo que la posible distribución de estupefacientes en esa zona representaba un riesgo para niños, niñas y adolescentes.

“De acuerdo con nuestras investigaciones, estos estupefacientes estarían destinados a la subcomercialización en inmediaciones de una institución educativa cercana al lugar del procedimiento, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el oficial.

La Policía señaló que la incautación evitó que una cantidad relevante de droga ingresara a circuitos de venta local. Las pesquisas buscan establecer si la vivienda funcionaba como punto de almacenamiento, dosificación o distribución para expendios de la zona.

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Las autoridades decomisaron 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína atribuidos al grupo delincuencial Los Chivos en Belén - crédito Policía Nacional

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, afirmó que la administración local mantendrá las acciones contra las redes que operan en barrios y cerca de centros educativos. “En Medellín, no vamos a alcahuetear el negocio de las drogas, ni vamos a permitir que los criminales se tomen nuestros barrios y mucho menos los entornos escolares”, manifestó.

Los Chivos obtendrían hasta $900 millones mensuales por la venta de drogas

Con base en la información recopilada por las autoridades, Los Chivos tendrían como una de sus principales fuentes de financiación el tráfico de estupefacientes. La estructura operaría en distintos sectores del occidente de Medellín, donde presuntamente obtiene ingresos ilegales por la venta de sustancias.

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Las estimaciones oficiales indican que el grupo alcanzaría rentas cercanas a $30 millones diarios, una cifra equivalente a unos $900 millones mensuales, producto de la comercialización de drogas. Para las autoridades, el decomiso de los 32 kilos afecta la capacidad financiera de la organización y su cadena de abastecimiento.

La Alcaldía de Medellín indicó que el operativo forma parte de las acciones orientadas a reducir las economías ilegales de las estructuras delincuenciales y a intervenir zonas donde se han detectado redes de microtráfico.

El hombre capturado durante el operativo fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá avanzar en el proceso de judicialización. Según el reporte conocido por las autoridades, el detenido registra antecedentes por aprovechamiento de error ajeno y lesiones personales.

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Otra afectación contra Los Chivos

La Policía y la Fiscalía capturaron en Altavista a alias El Menor y alias El Cerrajero junto con 210 millones de pesos en efectivo - crédito Alcaldía de Medellín

El procedimiento se suma a otras intervenciones contra la organización delincuencial. En mayo de 2026, la Policía y la Fiscalía capturaron en el corregimiento de Altavista a Daniel Suaza Ochoa, alias El Menor, señalado como cabecilla de la estructura, junto con Juan Esteban Suaza, alias El Cerrajero.

En aquella operación fueron incautados una pistola, un proveedor, cuatro celulares y $210 millones en efectivo que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades criminales. Días después, el Ministerio de Defensa informó que la justicia de Estados Unidos solicitó la extradición del presunto cabecilla por delitos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

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La reciente incautación en Belén mantiene abierta la investigación sobre las redes de distribución de Los Chivos y sus posibles puntos de venta en zonas cercanas a espacios escolares y recreativos de Medellín.