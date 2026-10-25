Colombia triplicó las transferencias internacionales y superó los US$225 millones en el tercer trimestre de 2026

Chile redujo su participación en las operaciones regionales de la fintech del 63% al 48% durante el tercer trimestre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Colombia se convirtió en el mercado que más impulsó el crecimiento de las transferencias internacionales de Global66 entre Argentina, Chile, Colombia y Perú. En un año, el volumen movilizado desde el país se triplicó y alcanzó el 35% del total de las operaciones analizadas en el tercer trimestre de 2026.

La fintech informó que el desempeño colombiano cambió la distribución regional de las operaciones. Chile, que un año antes concentraba el 63% del volumen transferido, redujo su participación al 48%. Perú representó el 10% y Argentina, el 6%.

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Tomás Bercovich, cofundador y CEO de Global66, sostuvo que la expansión se mantuvo a lo largo de los primeros nueve meses del año. “Colombia continuó con un crecimiento sostenido de 28%, 22% y 45% trimestre a trimestre en 2026”, afirmó el directivo.

Septiembre concentró más de US$90 millones en operaciones

El tercer trimestre cerró con un aumento de 45% frente al período comprendido entre abril y junio. Dentro de ese resultado, septiembre fue el mes con mayor movimiento para la empresa en el mercado colombiano, con más de US$90 millones en transferencias.

Bercovich atribuyó parte de la dinámica a una ampliación de los usos de las plataformas de pagos internacionales. Según explicó, la empresa detecta una base de clientes que recurre a estos servicios para atender operaciones cotidianas con otros países.

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“Septiembre fue nuestro mejor mes, con más de US$90 millones”, señaló Bercovich. El ejecutivo añadió que la Cuenta Global comenzó a ser utilizada por más personas y empresas para gestionar recursos en distintas monedas y economías.

Las transferencias gestionadas por la plataforma en el mercado colombiano superaron los 90 millones de dólares en septiembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte plantea que el aumento del volumen no se limita al envío de ayuda a familiares en el exterior. Las operaciones incluyen pagos educativos, cobros por trabajos profesionales, gastos vinculados con viajes, actividades empresariales y otros compromisos financieros fuera del país.

Las remesas y la ayuda familiar explicaron el 28% de los envíos

Las remesas internacionales y la ayuda familiar representaron el 28% de las transferencias realizadas desde Colombia durante el tercer trimestre. Fue la categoría individual más relevante entre las finalidades declaradas por los usuarios.

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Los pagos por estudios concentraron el 8% de las operaciones, mientras que los servicios profesionales y los trabajos freelance explicaron el 6%. Los movimientos relacionados con negocios alcanzaron el 4%.

Los servicios digitales y los tratamientos médicos registraron una participación del 1% cada uno. A su vez, el 50% correspondió a viajes o a transferencias para las que el cliente no declaró un propósito específico.

El volumen de transferencias internacionales desde Colombia se triplicó en un año y alcanzó el 35% del total regional de Global66 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esa proporción abarca movimientos de distinta naturaleza, desde gastos asociados con desplazamientos internacionales hasta pagos personales y financieros habituales. Para la compañía, la composición de las operaciones muestra una relación más frecuente de los usuarios con mercados extranjeros.

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“Lo que vemos es una base de clientes que usa Global66 para mover dinero con el mundo como parte de su vida diaria, no solo para salir del país”, afirmó Tomás Bercovich.

Estados Unidos y España encabezaron los destinos del dinero colombiano

Estados Unidos fue el principal destino de las transferencias enviadas desde Colombia mediante la plataforma durante el trimestre, con más de US$9,5 millones. España ocupó el segundo lugar, al superar los US$9 millones.

La empresa vinculó parte de los movimientos hacia España con viajes, estudios y operaciones de personas con doble nacionalidad. México recibió más de US$5 millones, mientras Canadá y Chile superaron los US$4 millones cada uno.

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El flujo de dinero también se produjo hacia Colombia. Durante el período analizado, el país recibió más de US$24 millones provenientes de Chile, Perú y Argentina, con lo cual se mantuvo como el principal destino receptor entre los cuatro mercados considerados por la fintech.

Las remesas y la ayuda familiar representaron el 28% de los envíos de dinero realizados desde Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La participación colombiana dentro de esa red regional aumentó mientras Chile perdió peso relativo, aunque todavía concentró casi la mitad del volumen de operaciones. Argentina y Perú, por su parte, registraron incrementos de entre 20% y 40%, de acuerdo con Global66.

El récord de remesas acompaña la mayor movilidad internacional

El crecimiento de las transferencias ocurre en un contexto de aumento de los envíos de dinero desde el exterior hacia Colombia. Datos del Banco de la República citados por Global66 indican que el país recibió US$13.098 millones en remesas en 2025, un récord y un incremento del 10,6% frente a 2024.

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Para 2026, las estimaciones recogidas por la compañía apuntan a que las remesas podrían alcanzar US$14.800 millones. Esa cifra se refiere al dinero recibido desde otros países y no solo a las operaciones gestionadas por la fintech.

La movilidad de los colombianos también aporta contexto a la expansión de los pagos internacionales. Según cifras de Migración Colombia incluidas en el informe, durante 2025 se registraron más de 5,8 millones de salidas de nacionales al exterior.

Ese movimiento impulsa necesidades de pago y transferencia relacionadas con viajes, matrícula académica, estadías, servicios profesionales y apoyo a familiares. El 35% del volumen regional que hoy representa Colombia refleja, según la empresa, un mayor uso de instrumentos financieros para operar entre distintos países y monedas.

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