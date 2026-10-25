Cirujano que atendió a alias Pichi en la cárcel de La Dorada negó realizar cambios faciales al ‘Pablo Escobar’ de Bucaramanga: “No puedo dar detalles”

Las autoridades abrieron una investigación por el ingreso de insumos estéticos para Óscar Camargo Ríos a la cárcel de La Dorada. (crédito Policía Nacional)

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La autorización para que un equipo médico ingresara a la cárcel de La Dorada, en el departamento de Caldas, con insumos como ácido hialurónico y toxina botulínica para atender a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, abrió una investigación sobre el procedimiento estético que habría recibido el condenado.

Fotografías divulgadas por Noticias RCN muestran cambios en su apariencia, mientras las autoridades revisan las condiciones en que se permitieron las atenciones.

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Uno de los cuatro integrantes del cuerpo médico que ingresó al centro penitenciario para realizar el procedimiento físico a alias Pichi fue el cirujano Julián David Duarte Ortiz, que confirmó que ingresó a la cárcel junto con tres auxiliares de enfermería, pero negó haber practicado una cirugía o modificaciones faciales a Camargo Ríos.

Según explicó el profesional de la salud, en diálogo con El Tiempo, el trámite para entrar a la prisión fue adelantado por el equipo jurídico del interno y se cumplió bajo los protocolos correspondientes.

El cirujano Julián David Duarte Ortiz negó la realización de cirugías o modificaciones faciales al recluso dentro del penal. (EFE/ André Coelho)

“Sé que son dos firmas de abogados muy organizadas y son muchos, eso nos dio la confianza de todos los trámites”, declaró al diario citado.

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Al ser consultado sobre la consulta médica a Camargo Ríos, el médico se abstuvo de informar el valor y los detalles de la atención por reserva. “No puedo dar detalles porque tengo que respetar la relación médico-paciente”, señaló al diario. Duarte Ortiz aseguró, además, que no se realizaron intervenciones quirúrgicas ni cambios faciales con productos médico-estéticos.

“Lo que sí puedo decir es que no se realizó cirugía alguna, ni tampoco modificaciones faciales, con productos médico estéticos”, concluyó.

De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, Duarte Ortiz tiene formación en tricología, cirugía capilar y medicina estética. Figura como fundador de D’Capilar, en Medellín, y como cofundador de la clínica Renova; las tres auxiliares que entraron a La Dorada también trabajarían en este último centro.

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Camargo Ríos, también conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga, cumple una condena de 52 años de prisión por concierto para delinquir, homicidio, desaparición forzada y narcotráfico. El señalado cabecilla del grupo delincuencial Los de San Rafa fue recapturado en diciembre de 2024 en Copacabana, Antioquia, después de que se fugó de la detención domiciliaria que cumplía en Medellín.

La cárcel de La Dorada, Caldas, es conocida en los últimos meses porque se encuentra recluido alias Pichi, considerado como el "Pablo Escobar" de Bucaramanga - crédito Colprensa

Detalles de la investigación

Los documentos divulgados por Noticias RCN incluyen una autorización fechada el 25 de mayo de 2026 y firmada por el mayor Édgar Iván Pérez, entonces director del establecimiento penitenciario. El texto permitió el acceso de personal médico para una valoración clínica de dermatología de alias Pichi.

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El inventario contemplaba 39 elementos, entre ellos 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas y otros materiales empleados en tratamientos dermatológicos o estéticos. Los registros no precisan qué procedimiento se efectuó ni la razón clínica de cada insumo, una de las cuestiones que originó los cuestionamientos.

Un segundo documento, de junio de 2026, dejó constancia del ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería. La autorización aludió a una “atención dermatológica integral” para Camargo Ríos y señaló que la solicitud fue presentada por Susana Camacho, enlace de aseguramiento en salud pública.

Las fotografías difundidas por el canal comparan una imagen de diciembre de 2024, cuando el recluso tenía el cabello corto y barba incipiente, con otra más reciente en la que luce el cabello y la barba más largos y un rostro con mayor volumen. Ese contraste, junto con los materiales autorizados, llevó a que se indague si hubo un procedimiento estético dentro de la prisión.

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El Cuerpo Técnico de Investigación incautó ocho millones de pesos en efectivo durante el registro a las oficinas directivas del penal. (Crédito Inpec)

Inspección del CTI en la cárcel de La Dorada

Tras conocerse la información, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó un operativo en la cárcel de La Dorada (Caldas) dentro de una investigación por posibles irregularidades administrativas. Según el reporte oficial, los investigadores encontraron $8 millones en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos durante las diligencias.

El dinero estaba en billetes de $100.000. El procedimiento se concentró en oficinas administrativas y alojamientos de directivos; además, los funcionarios retiraron cámaras de seguridad y otros elementos para su análisis. Las autoridades buscan establecer el origen del efectivo y determinar si tiene relación con hechos de corrupción.

La investigación aún no ha definido a quién pertenecía el dinero ni si los hallazgos comprometen directamente a algún funcionario. El caso se desarrolla en el mismo centro penitenciario donde se tramitaron las autorizaciones para la atención médica de alias Pichi y donde el CTI verificó cambios en la apariencia del recluso.

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha emitido ninguna respuesta frente a la autorización ni sobre la persona que solicitó el ingreso del personal externo. Entre los asuntos bajo revisión están el costo de la atención, su eventual financiación y los criterios aplicados para permitirla.