Colombia

Presupuesto General de la Nación: Pacientes Colombia alertó sobre la falta de 3 billones de pesos para el sector salud en 2027

El movimiento que agrupa a 205 organizaciones de pacientes en el país alertó que la reducción que quedó en firme con el Decreto 1599 de 2026 puede afectar la continuidad de tratamientos y la atención de millones de usuarios

Los estados financieros de las EPS, utilizados para calcular la UPC, no muestran la realidad epidemiológica del país y también sobrepasan la capacidad del sistema de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Luisa González/Reuters
Las modificaciones que se habían aprobado en las plenarias de Senado y Cámara del Presupuesto General de la Nación no quedaron en firme y perjudicaron al sector salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - Luisa González/REUTERS
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Tras la caída de la discusión del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2027, debido a los vicios de procedimiento reportados, el movimiento Pacientes Colombia advirtió que la exclusión de $3 billones al sector salud podría comprometer la atención de millones de personas y, del mismo modo, la continuidad de los tratamientos.

La alerta de la asociación reúne a 205 organizaciones de pacientes en el territorio nacional y expresa en consecuencia su preocupación por el retroceso en lo logrado en las plenarias del Senado y de la Cámara, pues el error entre los textos presentados por ambas corporaciones, sin conciliación, revirtió la redistribución de recursos hacia el sistema.

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Sistema de salud en Colombia inicia 2027 con un faltante estimado de $3 a $5 billones

El presupuesto de salud para 2027 fue expedido mediante el Decreto 1599, luego de que el Senado y la Cámara de Representantes no conciliaran los textos aprobados antes del plazo legal del 20 de octubre. Con ello, el documento expedido adoptó únicamente lo aprobado en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.

El presupuesto nacional para 2027 registró un incremento del 16,1% frente a la cifra fijada para 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El Centro Democrático fue el que propuso en plenarias aumentar el monto a la salud en $3 billones, pero al hundirse la discusión por vicios de trámite no se pudo ratificar la proposición - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Revisados los textos aprobados por las sesiones plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, se concluye que su contenido es diferente y que no fueron conciliados. Habida cuenta que los términos para realizarla respectiva conciliación ya están vencidos”, fue el reporte del secretario de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez.

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En ese orden de ideas, se definió que el Ministerio de Salud y Protección Social cuente con $79,05 billones para la vigencia, de los cuales $77,41 billones corresponden a funcionamiento y $1,64 billones a inversión. La cifra incluye los $2 billones aprobados en el primer debate, pero no la adición posterior de $3 billones, que quedó sin efecto.

Frente a esto, Pacientes Colombia planteó que el debate presupuestal debe atender al mismo tiempo las barreras que enfrentan los usuarios de las EPS intervenidas y la ejecución del Plan de Choque. Y pidió que las decisiones se traduzcan en atención oportuna y sin interrupciones para los que dependen de tratamientos médicos.

La pandemia hace parte de esta profunda crisis de la salud, que nos está costando que hoy Colombia sea el quinto país del mundo con las mortalidades totales más altas - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia
El sistema de salud en Colombia afronta una grave crisis por la falta de recursos para pagar deudas vigentes - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia

“Creemos que juntos podemos superar este momento. Por eso queremos sumar esfuerzos en tres frentes concretos: asegurar que la salud cuente con los recursos que necesita, acompañar a las EPS intervenidas para superar las barreras que enfrentan los pacientes y contribuir a que el Plan de Choque tenga un seguimiento claro y garantías de no repetición”, dijo Denis Silva, vocero del movimiento.

Y es que frente a este escenario, se estima que el sistema comience en 2027 con un desfinanciamiento inmediato de entre $3 y $5 billones, al sumar los recursos requeridos para las Unidades de Pago por Capitación (UPC) y las deudas institucionales vigentes con algunas de las entidades prestadoras de salud en el país.

Tanto Pacientes Colombia como Afidro han demostrado su interés en participar de las sesiones en las que se estudien alternativas - crédito Afidro
Tanto Pacientes Colombia como Afidro han demostrado su interés en participar de las sesiones en las que se estudien alternativas - crédito Afidro

Por tal motivo, al exponer la posición de las organizaciones de pacientes ante el Gobierno nacional, Silva señaló que están atentos para participar en las soluciones que adopten las autoridades frente a este desbalance financiero. “Las organizaciones de pacientes estamos y hemos estado listas para aportar a la solución”, reiteró Silva.

Afidro también pidió reincorporar los recursos excluidos del presupuesto de 2027

Por su parte, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) reiteró la necesidad de recuperar los recursos que no fueron incluidos en el decreto presupuestal. La asociación indicó que mantendrá su participación en los espacios de diálogo con el Gobierno nacional y otros actores del sector.

“Garantizar la continuidad de los tratamientos también exige asegurar los recursos que hacen posible la atención. Por eso, recuperar estos $3 billones para el presupuesto de salud de 2027 es una decisión clave para avanzar en la respuesta a las necesidades de los pacientes y contribuir a la sostenibilidad del sistema”, dijo la organización.

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