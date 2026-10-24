Colombia

Director del Idrd respondió al pedido del concejal Juan David Quintero de suspensión por contrato de $26.101 millones con Sencia

El funcionario respondió a la petición de suspensión presentada por Juan David Quintero, quien cuestionó decisiones relacionadas con la APP del estadio

Daniel García Cañón, Director del IDRD, negó que el Distrito pagara $ 26.101 millones a Sencia y defendió la actuación de la entidad frente a la APP - crédito @danielgarciacg/ X

Guardar

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, salió al paso de las denuncias formuladas por el concejal de Bogotá Juan David Quintero sobre la concesión de El Campín.

El funcionario rechazó que el Distrito hubiera asumido el pago de $26.101 millones mencionado por el cabildante, defendió las decisiones de la entidad frente a Sencia y advirtió que estudia acciones ante las autoridades por los señalamientos en contra de su equipo.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento se produjo luego de que Quintero solicitara al alcalde Carlos Fernando Galán suspender a García Cañón y a otros directivos del IDRD de cualquier decisión que involucre a Sencia, concesionaria del proyecto de renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín.

El concejal fundamentó su petición en varias situaciones que, según afirmó, ameritan una revisión independiente. Entre ellas, mencionó la diferencia entre documentos del proceso contractual, un otrosí que modificó plazos del proyecto y posibles conflictos de interés entre personas vinculadas al Instituto y la empresa concesionaria.

Director del IDRD respondió al concejal Quintero por cuestionamientos sobre contrato de El Campín - crédito Idrd - @JD_Quinteror/ X
Director del IDRD respondió al concejal Quintero por cuestionamientos sobre contrato de El Campín - crédito Idrd - @JD_Quinteror/ X

También pidió al Distrito crear una comisión autónoma que examine las determinaciones adoptadas en la APP, mientras los organismos de control revisan la documentación de la concesión.

PUBLICIDAD

El IDRD sostuvo que los $26.101 millones no salieron de recursos públicos

Uno de los principales cuestionamientos de Quintero se refiere a un pago de $26.101.691.506 efectuado el 28 de octubre de 2024. Según lo expuesto por el cabildante, Sencia entregó esa suma a APP CDEC S. A. S., firma que estructuró el proyecto y que más tarde quedó vinculada a la adjudicación de la concesión.

Para el concejal, el caso debe ser revisado porque la Ley 1508 de 2012 prevé el reconocimiento de costos de estructuración bajo determinadas condiciones, entre ellas, que el originador de la iniciativa no sea el seleccionado en el proceso. Quintero cuestionó que esos recursos fueran reconocidos a una sociedad relacionada con el proyecto que finalmente obtuvo la concesión.

García Cañón respondió que el Distrito no intervino como pagador en esa operación. “El Distrito no desembolsó esos recursos, fue un pago entre dos empresas privadas: Sencia y APP CDEC”, señaló el director del IDRD.

El funcionario agregó que el reconocimiento de los costos había sido establecido desde agosto de 2023, antes de que se definiera la adjudicación y se firmara el contrato de la APP. Además, afirmó que el tema ya fue presentado a la Contraloría de Bogotá en febrero de 2025, con los documentos que sustentan la operación.

“Cualquier diferencia entre los documentos contractuales puede y debe ser examinada”, afirmó García Cañón, quien sostuvo que el Instituto entregará la información que soliciten los entes de vigilancia.

Daniel García Cañón
El director del IDRD negó que el Distrito hubiera pagado $ 26.101 millones y anunció posibles acciones legales - crédito Javier García/Infobae

Quintero pidió aclarar cambios en la minuta del contrato

La denuncia del concejal se concentra en una modificación que, según explicó, habría ocurrido entre una minuta inicial y el contrato que se suscribió después de la adjudicación. A juicio de Quintero, la redacción original condicionaba el reconocimiento de los gastos de estructuración a que un tercero ganara la concesión.

El contrato final, según los cuestionamientos del cabildante, habría permitido el desembolso a APP CDEC. Por ello, pidió que se determine quién autorizó el cambio, cuál fue la justificación legal y técnica para hacerlo y si el ajuste respetó las reglas aplicables a las asociaciones público-privadas.

García Cañón defendió las etapas del proceso contra Sencia

Frente a los reclamos por la actuación del Instituto ante los problemas de la cancha, el director afirmó que el IDRD no puede omitir los procedimientos contemplados en el contrato. Según explicó, la entidad debe emitir requerimientos, permitir que la concesionaria presente una respuesta, respetar un periodo de subsanación y contar con un informe de la interventoría.

“El contrato establece unas etapas que debemos respetar. Primero los requerimientos, después la oportunidad de respuesta y el periodo de cura y, finalmente, el informe de la interventoría que sustenta la actuación”, dijo.

García Cañón indicó que el incumplimiento de esas fases podría afectar la solidez jurídica de cualquier decisión posterior. “Actuar con rigor no es quedarse quietos”, expresó al defender la apertura formal del proceso contra Sencia.

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, realizó nuevas denuncias sobre la APP del estadio El Campín. El Idrd respondió en redes sociales al cabildante - crédito cortesía Grupo Sencia y @jd_quinteror/Instagram
Juan David Quintero pidió aclarar las diferencias entre la minuta inicial y el contrato firmado.- crédito cortesía Grupo Sencia y @jd_quinteror/Instagram

La actuación administrativa busca establecer si existieron incumplimientos contractuales por las condiciones de la gramilla. Por ahora, no implica que exista una sanción definitiva contra la empresa, pues el trámite permite la presentación de descargos y pruebas antes de que el IDRD adopte una determinación.

El director negó que se hubiera alterado el objeto de la APP

Otro punto de discusión es el Otrosí 1, suscrito en julio de 2025. Quintero aseguró que el documento amplió los tiempos previstos para distintas etapas: la preconstrucción pasó de 12 a 16 meses, la construcción cambió de 42 a 44 meses y el plazo para acreditar el cierre financiero se extendió de 360 días a 15,5 meses.

El cabildante cuestionó, además, que esas modificaciones permitieran mantener la explotación del estadio actual durante el desarrollo de la obra. En su criterio, el IDRD debe justificar por qué esos ajustes no modificaron el alcance de la concesión.

García Cañón sostuvo que la APP ya incluía la construcción de un estadio nuevo desde su adjudicación en 2023. “No es correcto afirmar que se cambió el objeto del contrato”, manifestó. El funcionario afirmó que las modificaciones posteriores tienen argumentos técnicos, financieros y jurídicos. También negó que se hubieran diseñado para favorecer intereses ajenos al cumplimiento del proyecto.

García Cañón también respondió a los reparos por la interventoría contratada para seguir la concesión. Explicó que ese acompañamiento especializado no reemplaza las responsabilidades del IDRD y que el Instituto conserva sus facultades de inspección, vigilancia y control.

Sobre los señalamientos de una posible “puerta giratoria” entre el IDRD y Sencia, indicó que cualquier indagación debe basarse en información verificable. “Cualquier posible incompatibilidad o conflicto de interés debe investigarse con nombres, fechas, documentos y pruebas”, sostuvo.

Daniel García Cañón - IDRD
El IDRD mantiene abierto el proceso contra Sencia mientras el concejal espera una respuesta de la Alcaldía de Bogotá - crédito IDRD

El director dijo que el Instituto no obstaculizará investigaciones y pondrá a disposición de las autoridades la información requerida. Sin embargo, cuestionó que las denuncias se presenten como responsabilidades ya demostradas. “No puedo guardar silencio cuando se pone en duda mi integridad y la del equipo mediante acusaciones que deben ser demostradas en sede judicial”, afirmó García Cañón.

El funcionario anunció que acudirá a las instancias competentes para evaluar si algunas afirmaciones pueden configurar injuria o calumnia.

Mientras el IDRD mantiene abierto el procedimiento administrativo contra Sencia, Quintero espera que la Alcaldía de Bogotá responda a su solicitud de suspensión y a la propuesta de integrar una comisión independiente para examinar la APP de El Campín.

Temas Relacionados

Director del IdrdJuan David QuinteroDaniel García CañónEl CampínSenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

El cuadro bogotano buscará dar la sorpresa, ante una de las grandes candidatas a llevarse el título en Ecuador

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Iván Cepeda cuestionó las afirmaciones del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre la ‘bomba fiscal’ que dejó el gobierno Petro: “El cinismo es monumental”

El senador del Pacto Histórico recordó que el alto funcionario fue ministro de Hacienda durante el periodo presidencial de Iván Duque cuando ocurrió el estallido social en 2021

Iván Cepeda cuestionó las afirmaciones del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre la ‘bomba fiscal’ que dejó el gobierno Petro: “El cinismo es monumental”

Los consejos de Miguel Borja y Álvaro Montero a Jhon Durán tras las polémicas en su carrera: “Que se rodee muy bien”

El atacante pretende recuperar un espacio en el plantel nacional tras sus pasos recientes por Fenerbahçe de Turquía y Zenit de Rusia, clubes que integran una cadena de cesiones desde su arribo al Al-Nassr en su carrera

Los consejos de Miguel Borja y Álvaro Montero a Jhon Durán tras las polémicas en su carrera: “Que se rodee muy bien”

Bus de turismo se accidentó en Medellín, hay 34 personas afectadas y 4 trasladadas a hospitales

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el siniestro ocurrió en la avenida Barranquilla con carrera 48 y que las autoridades atienden la emergencia

Bus de turismo se accidentó en Medellín, hay 34 personas afectadas y 4 trasladadas a hospitales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La actriz Martica Restrepo recordó cómo fue el primer desfile de Claudia Bahamón: “Le di su primer trabajo como modelo”

‘Stream Fighters 5’: Yaya Muñoz, Andrea Valdiri y Alexa Torrex dieron de qué hablar con su preparación a tres semanas del evento

Karol G, Jessi Uribe y Paola Jara fueron protagonistas en la gala de los Billboard de la Música Latina 2026: así les fue

Deportes

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los consejos de Miguel Borja y Álvaro Montero a Jhon Durán tras las polémicas en su carrera: “Que se rodee muy bien”

Álvaro Montero recordó en charla con Óscar Córdoba su huella en el fútbol argentino: “Muchas veces la gente no es consciente”

La selección Colombia debutó con goleada ante Eswatini en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA