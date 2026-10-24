El presidente de Ecopetrol sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático de EE. UU. en Colombia: estos temas trataron

La Embajada de Estados Unidos sostuvo su primer encuentro oficial con Joaquín Gutiérrez Caballero, presidente de Ecopetrol - crédito @USEmbassyBogota/X

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El cuerpo diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Colombia mantuvo su primer encuentro oficial con Joaquín Gutiérrez Caballero, presidente de Ecopetrol, para explorar oportunidades de inversión en energía, nueva producción, comercio y seguridad energética regional durante el primer mes de su gestión al frente de la petrolera estatal.

Ecopetrol concentra más del 60% de la producción nacional de hidrocarburos y también opera en transporte, logística y refinación, de acuerdo con la información corporativa de la compañía. Esa presencia en la industria energética colombiana formó parte del marco para el acercamiento con la representación diplomática estadounidense.

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La Embajada de Estados Unidos señaló que el diálogo buscó conectar la inversión con el desarrollo de actividades productivas y el fortalecimiento de los intercambios comerciales entre ambos países. Sin embargo, no informó montos de inversión, proyectos concretos ni compromisos financieros derivados de la reunión.

La representación diplomática expresó: “Tuvimos un gran primer encuentro oficial con el nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, para dialogar sobre oportunidades de inversión estadounidense en el sector energético colombiano”, se observa en una publicación de la embajada estadounidense en la cuenta oficial de la entidad en X.

El diálogo bilateral no incluyó anuncios sobre montos de inversión, proyectos específicos ni compromisos financieros - crédito @USEmbassyBogota/X

Las conversaciones incluyeron la posibilidad de atraer capital estadounidense para actividades vinculadas con el desarrollo de nueva producción. La Embajada indicó que cuenta con el respaldo de un equipo interinstitucional integrado por los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

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No se precisó el alcance de la participación de esas entidades ni se anunciaron créditos u operaciones de financiación para la petrolera. La misión diplomática resumió las prioridades del diálogo en una segunda declaración: “Con el apoyo de nuestro equipo interinstitucional, trabajamos para poner en marcha nueva producción, potenciar el comercio y fortalecer la seguridad energética regional”, se agregó desde la sede diplomática.

Varios departamentos del gobierno de Estados Unidos, el banco Eximn y la corporación DFC respaldan las conversaciones de cooperación energética - crédito @USEmbassyBogota/X

Gutiérrez asumió la presidencia de Ecopetrol el 28 de septiembre de 2026, tras el fin del encargo de Camilo Barco durante el período de transición. La Junta Directiva había aprobado su designación por unanimidad cuatro días antes, el 24 de septiembre.

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Al comunicar el nombramiento, la compañía estableció como objetivos de la nueva administración el fortalecimiento de la generación de valor, una gestión rigurosa y transparente, y una mejor articulación con inversionistas, trabajadores, comunidades y entidades estatales. El encuentro con la Embajada figura entre los primeros contactos oficiales conocidos de Gutiérrez con actores internacionales del sector.

El presidente De la Espriella se reunió con Joaquín Gutiérrez para definir la recuperación de la petrolera estatal

El presidente Abelardo De La Espriella y el titular de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, se reunieron en la Casa de Nariño para definir la recuperación de la petrolera estatal - crédito Charlie Cordero/Reuters

El presidente Abelardo de la Espriella convocó al titular de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, a una reunión en la Casa de Nariño para definir la estrategia de recuperación de la petrolera estatal, luego de encabezar un extenso consejo de ministros. El Gobierno busca abrir una etapa con dirección empresarial y capacidad de ejecución para una compañía considerada estratégica para Colombia.

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El encuentro ocurre en medio de cuestionamientos de sectores políticos a la administración de Ecopetrol durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. No se informaron medidas específicas ni resultados concretos derivados de la reunión.

De la Espriella resumió el objetivo de la cita en un mensaje difundido en sus redes sociales: “Trabajando por el renacer de la empresa más importante de la patria”.

La cita entre el mandatario y el directivo ocurrió en medio de cuestionamientos de sectores políticos a la administración de Ecopetrol durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters

Las expectativas del Gobierno sobre la nueva dirección habían sido expuestas el 25 de septiembre, durante la posesión de Gutiérrez en Santa Marta. Allí, el presidente sostuvo que la empresa ingresa en una etapa que demanda “dirección, criterio empresarial, capacidad de ejecución y una comprensión clara de lo que esta compañía representa para la patria”.

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En esa intervención, De La Espriella le asignó al directivo la responsabilidad de coordinar la estrategia de la compañía: “Doctor Gutiérrez, usted me responde porque todo esto se articule. Usted es el padrino de Santa Marta”.

Gutiérrez afirmó que asumió la presidencia de Ecopetrol con un compromiso hacia los colombianos que dependen de los resultados de la empresa. “No vengo aquí solo a asumir un cargo. Vengo a comprometerme con cada familia colombiana que confía en que esta empresa siga siendo el motor de su futuro”, expresó.

El directivo describió la situación de la petrolera como un punto de inflexión sin margen para la vacilación. También señaló que su administración estará orientada por el trabajo, la transparencia, la disciplina y la legalidad.

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