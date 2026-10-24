Bus de turismo se accidentó en Medellín, hay 34 personas afectadas y 4 trasladadas a hospitales

La emergencia en la avenida Barranquilla con carrera 48 movilizó a Bomberos, ambulancias y agentes de Movilidad para atender a los pasajeros - crédito redes sociales @luchovoltios/ X

Guardar

Un accidente de tránsito que involucró a un bus de turismo en la avenida Barranquilla con carrera 48, en Medellín, dejó un reporte preliminar de 34 personas afectadas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.

La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, personal de salud y agentes de movilidad. Los equipos llegaron al punto para atender a los ocupantes del vehículo, evaluar las condiciones de los heridos y coordinar el manejo de la situación en ese corredor vial.

PUBLICIDAD

El alcalde confirmó el hecho a través de un mensaje público en el que indicó que la administración local asumió la atención de la emergencia desde los primeros reportes. “A esta hora atendemos una emergencia por un accidente vial con un bus de turismo en la avenida Barranquilla con carrera 48”, señaló.

Accidente de un bus de turismo en la avenida Barranquilla de Medellín dejó 34 personas afectadas - crédito redes sociales

Gutiérrez precisó que las autoridades trabajaban con un balance inicial de 34 personas afectadas. De ese grupo, cuatro requirieron traslado a instituciones de salud para recibir atención médica.

4 personas fueron trasladadas a centros asistenciales

El mandatario local no detalló la gravedad de las lesiones de los pacientes remitidos ni entregó información sobre su identidad. Tampoco informó si los demás afectados recibieron valoración médica en el lugar o si fueron trasladados posteriormente.

PUBLICIDAD

“Tenemos un reporte preliminar de 34 personas afectadas. Cuatro fueron trasladadas a centros asistenciales”, informó Federico Gutiérrez.

Las cifras podrían cambiar a medida que los organismos de socorro completen la evaluación de los pasajeros y elaboren el reporte oficial del accidente. Por ahora, la Alcaldía de Medellín no ha precisado cuántas personas viajaban en el vehículo ni cuál era el destino del grupo de turistas.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la emergencia vial en la avenida Barranquilla - crédito @FicoGutierrez/ X

La Secretaría de Movilidad y los equipos de emergencia permanecieron en el sector de la avenida Barranquilla con carrera 48 para facilitar el tránsito de ambulancias y atender las consecuencias del siniestro.

El bus volcó cerca de la estación Hospital del Metroplús

La emergencia tuvo lugar en un punto de conexión entre las comunas La Candelaria y Aranjuez, en una zona con alto tránsito vehicular y cercanía a estaciones del sistema de transporte público.

PUBLICIDAD

Testigos y material audiovisual difundido desde el lugar muestran al bus volcado y con daños en su estructura. Un automóvil particular también resultó afectado en el siniestro. Las autoridades no han establecido si hubo más vehículos involucrados.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor habría perdido el control mientras descendía por la vía. Algunos reportes señalan que el vehículo pudo presentar una falla mecánica antes del accidente, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por la Secretaría de Movilidad ni por los organismos encargados de la investigación.

La causa del volcamiento será determinada mediante el peritaje técnico, la revisión de las condiciones del vehículo y la recopilación de testimonios. Las autoridades también podrán analizar imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el sector para reconstruir la secuencia del choque.

PUBLICIDAD

Las autoridades investigan si el bus perdió el control durante el descenso por la avenida Barranquilla - crédito @luchovoltios/ X

La Alcaldía de Medellín indicó que la mayoría de las personas afectadas recibió atención inicial en el sitio por parte de los equipos de salud. Sin embargo, cuatro pasajeros requirieron traslado a centros asistenciales para una valoración médica más completa.

El Distrito no ha divulgado la identidad de los heridos ni un parte sobre la gravedad de sus lesiones. Reportes iniciales de medios locales señalaron que algunos de los pacientes trasladados presentaban heridas de consideración, aunque las autoridades no han entregado un diagnóstico oficial sobre su estado.

“Nuestros equipos de Bomberos, Salud y Movilidad están en el lugar acompañando a las personas afectadas y atendiendo a los heridos”, señaló Gutiérrez en su mensaje sobre el accidente.

PUBLICIDAD

Al sitio llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, ambulancias, agentes de tránsito y personal de la Policía. Los equipos atendieron a los pasajeros, acordonaron el área y coordinaron el retiro del vehículo, que quedó atravesado sobre una parte de la calzada.

La atención médica incluyó la valoración de personas sin lesiones visibles tras el impacto - crédito @luchovoltios/ X

La atención de este tipo de emergencias incluye la valoración de personas que no presentan lesiones visibles, pues el impacto y el volcamiento pueden causar afectaciones que requieren observación médica posterior.

El siniestro afectó la movilidad en la avenida Barranquilla y obligó a realizar ajustes temporales en el servicio de Metroplús. Durante la atención de la emergencia, la operación de las líneas uno y dos presentó alteraciones en el sector cercano a la estación Hospital.

PUBLICIDAD