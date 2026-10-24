Iván Cepeda cuestionó las afirmaciones del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre la ‘bomba fiscal’ que dejó el gobierno Petro: “El cinismo es monumental”

Iván Cepeda cuestionó las afirmaciones del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre la ‘bomba fiscal’ que dejó el gobierno Petro- crédito @IvanCepedaCast/X - Colprensa

Guardar

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, defendió la presentación y sanción del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 con un monto superior al de la propuesta anterior, después de que el Congreso devolviera el plan al asumir el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El ajuste respondió a gastos omitidos y a ingresos que no reflejaban la situación de las finanzas públicas. Restrepo también advirtió que la crisis fiscal podría estallar en marzo de 2027 si no se corrigen los desequilibrios. El Gobierno busca ordenar las cuentas, recuperar la confianza de los mercados e impulsar el crecimiento económico, dijo el vicepresidente a Semana.

PUBLICIDAD

Conforme a sus declaraciones, la deuda pública aumentó 50% entre 2022 y 2026, al pasar de $800 billones a más de $1.200 billones. También sostuvo que el gasto del gobierno Perro creció más de 40% frente a 2022 y que el país terminó pagando el doble en intereses de la deuda pública.

“Dejaron al país jodido. En los últimos dos años, el crecimiento fue de 1,6% en promedio, lo que es pésimo e insuficiente para un país como Colombia. Peor aún, es un crecimiento que atacó y destruyó la inversión privada. Este indicador hoy está en el peor dato en 51 años de la historia de Colombia. Eso fue lo que nos dejó la herencia del gobierno anterior, donde satanizaron al sector productivo, aumentaron los impuestos al pequeño empresario, atacaron directamente a los independientes y espantaron a muchos inversionistas que se fueron del país, explicó.

PUBLICIDAD

El vicepresidente señaló que el Gobierno nacional quiere poner orden a las finanzas del país - crédito @jrestrp/X

El presupuesto inicial, según Restrepo, no incluía partidas para salud, pensiones, nómina estatal, universidades públicas ni intereses de la deuda. Además, contemplaba ingresos que calificó de irreales: en 2024, el recaudo tributario quedó $71 billones por debajo de lo previsto.

El nuevo proyecto fue presentado para reflejar la situación financiera del Estado colombiano y permitir el ordenamiento de las finanzas públicas, dijo el vicepresidente.

El senador del Pacto Histórico recordó que el alto funcionario fue ministro de Hacienda durante el periodo presidencial de Iván Duque cuando ocurrió el estallido social en 2021 - crédito @IvanCepedaCast/X

Frente a las críticas de Restrepo sobre el manejo financiero de la administración de Gustavo Petro, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda lo tildó de cínico. “CINISMO MONUMENTAL El cinismo de José Manuel Restrepo es monumental. “Dejaron al país jodido”, dice”, escribió en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El excandidato presidencial recordó que el alto funcionario fue ministro de Comercio, Industria y Turismo; y ministro de Hacienda durante el periodo presidencial de Iván Duque cuando ocurrió el estallido social en 2021.

Incluso, afirmó que las decisiones que ha tomado el Ejecutivo durante sus dos meses de mandato pueden llegar a provocar una movilización masiva en el territorio nacional.

“Hablamos de uno de los exministros del gobierno de Duque. Es decir del gobierno que provocó el estallido social, y que con su desastrosa gestión actual provocará el segundo estallido social”, advirtió.

Iván Cepeda auguró una “confrontación social y política en ciernes” por las medidas del Gobierno de De la Espriella

Cepeda aseguró que las políticas de De la Espriella causarían profundas divisiones entre las ideologías- crédito Sergio Acero/Reuters - Isaac Bechara/Presidencia

El legislador advirtió que Colombia atraviesa una confrontación social y política que podría profundizarse por las medidas del presidente Abelardo de la Espriella, mientras la oposición prepara movilizaciones, control parlamentario y participación electoral para enfrentarlas. “En nuestro país hay una confrontación social y política en ciernes”, afirmó en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda sostuvo que la tensión se volverá “cada vez más aguda” si el Gobierno mantiene su rumbo. Para el excandidato presidencial, el escenario excede la división tradicional entre izquierda y derecha y se centra en la defensa de “las libertades y la democracia”.

La movilización del 14 de octubre de 2026 en varias ciudades del país, convocada por organizaciones sociales y sectores políticos, marcó, en criterio del congresista, el comienzo de la oposición en las calles. Consideró que el proceso podría derivar en una huelga o un paro general si no cambian las decisiones oficiales.

La estrategia opositora incluiría la construcción de una coalición con grupos ajenos al Pacto Histórico y a las organizaciones sociales que participaron de la movilización. Cepeda mencionó entre los posibles integrantes a miembros de las clases medias, periodistas, jueces, académicos, artistas y trabajadores públicos.

PUBLICIDAD

El senador también planteó que su sector está dispuesto a dialogar con el Gobierno sobre asuntos fundamentales, aunque estimó improbable que el presidente Abelardo de la Espriella impulse un acercamiento de esa naturaleza. La prioridad, dijo, es defender la Constitución de 1991, las instituciones democráticas y los derechos ciudadanos, sin promover una reforma constitucional.