Capturan en Risaralda a mujer acusada de abusar y torturar a una niña de 10 años de su familia

Capturaron en Risaralda a una mujer requerida por presuntos abusos contra una niña de 10 años de su familia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una mujer de 27 años fue capturada en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, luego de que un juez emitiera una orden en su contra por hechos que habrían afectado a una menor de 10 años, integrante de su mismo núcleo familiar.

La detenida era requerida por los delitos de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, tortura y violencia intrafamiliar. El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía de Risaralda, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación.

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Las autoridades iniciaron las indagaciones tras recibir información sobre la situación de la menor. Durante las primeras verificaciones, los uniformados detectaron señales que apuntaban a posibles episodios de maltrato, por lo que el caso pasó a conocimiento de los organismos judiciales.

El coronel Jaime Higgins, de la Policía de Risaralda, explicó que dentro de la investigación también se revisan denuncias relacionadas con presuntos actos de tortura, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Semana. Hasta el momento, la institución no ha precisado cómo habrían ocurrido los hechos ni desde cuándo se presentarían.

Tras su detención, la mujer quedó a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía deberá presentar los elementos recaudados ante un juez, que será el encargado de definir su situación jurídica y determinará si existen pruebas suficientes para avanzar en el proceso penal.

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La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, con el fin de activar las rutas institucionales de protección y atención.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abogado de estadounidense acusado falsamente de abuso en Bogotá reveló que concluyó su adopción

La defensa del ciudadano estadounidense acusado erróneamente, según su abogado, afirmó que el hombre vive ahora en Texas junto a su esposa y los tres hermanos que adoptaron en Colombia. Fabio Humar sostuvo que la pareja fue objeto de una persecución durante el procedimiento policial que se inició tras alertas de vecinos de un edificio del norte de Bogotá.

El abogado aseguró que ya se firmaron dos acuerdos de indemnización relacionados con las personas que difundieron la alerta en la comunidad. No identificó a las partes que intervinieron en esos arreglos ni precisó las condiciones acordadas.

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Humar explicó a Caracol Radio que el ciudadano llegó al país con su esposa para completar la adopción de tres hermanos de distintas edades. Según su versión, la familia mantuvo el trámite pese a las dificultades que implicaba que los menores permanecieran juntos.

La Procuraduría General de la Nación condenó un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad en el norte de Bogotá - crédito X

El togado afirmó que la pareja se instaló posteriormente en Texas con los niños: “Estos gringos vinieron por tres niños, uno de ellos grande. Era una cosa muy difícil”, dijo Fabio Humar a en conversación con el medio de comunicación.

El defensor señaló que las entidades encargadas de estos procedimientos buscan, en general, evitar la separación de hermanos. Añadió que, en determinadas situaciones, los menores terminan bajo el cuidado de familias diferentes. Humar sostuvo ante la emisora que su cliente “se quedó, terminó su adopción y vive ahora en Texas”.

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También dijo que el ciudadano estadounidense no hablaba español. Según relató, esa barrera de idioma agravó su desconcierto durante el episodio que involucró a residentes del edificio y a las autoridades.

Un grupo de vecinos exigió identificar al señalado y pidió protección para los menores, mientras el detenido permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble hasta que se completaron verificaciones y se aseguró su salida - crédito @dianadiago / x

Comparó la situación con la de una persona que adopta a un niño en un país extranjero y se encuentra de forma repentina frente a una multitud. “Imagínese usted en Kazajistán adoptando un niño y de pronto ve una turba afuera queriendo lincharlo”.

Los acuerdos de indemnización no fueron detallados por la defensa

Consultado por posibles consecuencias para quienes dieron aviso a la comunidad, Humar manifestó que se alcanzaron dos acuerdos de indemnización, pero no explicó si estos incluyeron reconocimientos de responsabilidad, compromisos adicionales o montos económicos. La información disponible se limitó a la confirmación de que los arreglos fueron firmados.

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