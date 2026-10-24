Abelardo de la Espriella avaló el ascenso del general Federico Mejía pese a la imputación de la Fiscalía en su contra: así avanza el proceso

A través del Decreto 1591 de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella propuso para ascenso al brigadier general del Ejército Federico Mejía, pese a que tiene investigaciones en curso - crédito Presidencia - @COL_EJERCITO/X

Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, avaló el inicio del trámite para el ascenso del brigadier general Federico Alberto Mejía Torres a mayor general, pese a que el alto oficial del Ejército enfrenta una imputación de la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de cuatro delitos mientras operaba en el departamento del Cauca.

La decisión del primer mandatario quedó consignada en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, en el que firmó el ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora. El documento incluyó a Mejía entre los oficiales cuyas hojas de vida fueron presentadas para ascender a los grados de mayores generales y almirantes el 1 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el aval del Ejecutivo se produjo pese a que Mejía es señalado de haber intervenido, el 31 de enero de 2024, en la liberación de un hombre capturado con 4,5 kilos de pasta base de cocaína en El Plateado (Cauca). Según la Fiscalía, el Ejército llegó a utilizar 36 efectivos y aeronaves, en una operación que habría costado $100 millones.

Federico Mejía ejerció como titular del Comando Específico/Especial Conjunto del Cauca, conocido como Cecau - crédito Ejército Nacional

El respaldo de De la Espriella no convierte de forma automática al brigadier general en mayor general. Su postulación debe ser estudiada primero por la Comisión Segunda del Senado y luego por la plenaria de esa corporación, que tendrá la decisión final sobre el ascenso, junto al de otros cuatro coroneles que salieron en el Gobierno Petro.

PUBLICIDAD

En el caso que involucra a Mejía, la Fiscalía le imputó prevaricato por acción agravado, favorecimiento agravado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. De esta forma, la postulación del alto oficial causó un fuerte debate frente a los criterios que estarían siendo tenidos en cuenta para la promoción de mandos militares.

El proceso que tiene la Fiscalía contra el general Federico Mejía

Durante una operación militar en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca), integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres capturaron a Melsiades Guaca Armero, que se desplazaba en una motocicleta y, de acuerdo con la investigación, llevaba cerca de 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína.

PUBLICIDAD

Según la imputación, Federico Mejía ordenó por teléfono que el capturado y la sustancia incautada regresaran a El Plateado, donde el hombre fue entregado a su esposa y a una concejal de Argelia, Cauca - crédito Ejército Nacional

Según se conoció del expediente, el detenido fue trasladado en helicóptero hacia Popayán con el propósito de ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Para entonces, Mejía estaba al frente del Comando Específico del Cauca, más conocido como Cecau, una estructura militar creada para operaciones en esa región.

La hipótesis de la Fiscalía señala que el entonces comandante habría impartido una orden telefónica para que el hombre quedara en libertad, recibiera de vuelta la sustancia incautada y fuera transportado otra vez a El Plateado en aeronaves del Ejército. Por ello se investiga si actuó por fuera de sus atribuciones como comandante de esta unidad.

PUBLICIDAD

En este operativo, como se mencionó, participaron cerca de 36 militares, entre ellos un coronel, y se emplearon dos helicópteros del Ejército. En este sentido, los investigadores de la Fiscalía habrían recopilado los documentos firmados por el general que podrían ser relevantes para determinar el alcance de las órdenes emitidas ese día.

En su defensa, el brigadier general Federico Mejía entregó detalles del bombardeo ejecutado en el Cauca - crédito @EduardoCobo/X

La defensa del general Mejía alegó que buscó evitar una asonada

En relación con estas acusaciones, el general Federico Mejía rechazó los cargos y se declaró inocente durante la diligencia de imputación, efectuada el 16 de septiembre de 2026. Su defensa señaló que la decisión de liberar al capturado respondió a una evaluación operativa y a la necesidad de proteger a los uniformados y a la población civil.

PUBLICIDAD

Según esa versión, la permanencia del detenido podía desencadenar una asonada en una zona donde grupos armados ejercían presión sobre los habitantes. La defensa precisó que la orden buscó evitar un enfrentamiento que pusiera en riesgo a las tropas desplegadas y a civiles del corregimiento, bastión de las disidencias de las Farc.

La Fiscalía, en cambio, consideró que existen elementos para sostener que la liberación no correspondió a una decisión amparada por las competencias del comandante. El proceso se encuentra en una etapa previa a una eventual acusación formal ante la Corte Suprema, instancia competente por el fuero que cobija al oficial.

PUBLICIDAD

El Senado de la República tendrá a su cargo la discusión sobre el ascenso del brigadier general del Ejército Federico Mejía - crédito Prensa Senado

El nombre de Mejía no había sido incluido en los ascensos de Petro

Es oportuno señalar que el nombre del general no fue incorporado en anteriores listas de ascensos que se presentaron ante el Senado durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Mientras avanzaban las indagaciones, Mejía fue destinado al Comando de Educación y Doctrina del Ejército, a la espera del avance del caso que lo involucra.

Con el cambio de gobierno y la renovación de la cúpula militar, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez, le asignó funciones en la oficina de planeación estratégica de la institución; y, como quedó establecido en el referido decreto, su nombre fue incluido en la relación de oficiales propuestos para el ascenso.

PUBLICIDAD

El trámite ahora pasa al Senado, órgano legislativo en el que la discusión se concentrará en la trayectoria militar de Mejía, las condiciones legales para su promoción y el alcance de la investigación penal que enfrenta. La decisión de los legisladores definirá si el aval otorgado se convertirá en su ascenso a mayor general el 1 de diciembre.