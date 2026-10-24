Colombia

Cuándo asumirá Alejandro Ordóñez como ministro del Interior: exprocurador y exembajador espera fecha para su posesión

El abogado, a sus 71 años, ocupará la cartera política cuando finalice el trámite de nombramiento, mientras el titular de la cartera de Justicia, Iván Cancino, conserva de manera temporal la interlocución con el legislativo, que tramita proyectos de especial interés para el Ejecutivo

Alejandro Ordoñez
Alejandro Ordóñez Maldonado fue el escogido por Abelardo de la Espriella para suceder en el cargo a Rodrigo Lara Restrepo - crédito Colprensa
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El exprocurador y exembajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Alejandro Ordóñez asumirá el Ministerio del Interior una vez se complete el trámite de su posesión, que según se conoció se llevaría a cabo en, al menos, dos semanas. Todo esto, mientras se adelanta su regreso definitivo al país, pues reside en Estados Unidos.

Según reveló Semana, Ordóñez sí estará en Colombia el presente fin de semana, pero aún como embajador ante la OEA. Viajará junto al secretario general del organismo, Albert Ramdin, y ambos tienen previsto reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella; en un proceso que lo vinculará formalmente al gabinete en la segunda semana de noviembre.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Alejandro Ordóñez Maldonado tendrá que continuar con los retos encargados en su momento a Rodrigo Lara, entre ellos el de consolidar una bancada de Gobierno sólida - crédito @A_OrdonezM/@cedemocratico/X

Justamente De la Espriella anunció su designación el 21 de octubre, tras la sorpresiva salida de Rodrigo Lara Restrepo: en un episodio que relaciona al hoy exjefe de esa cartera con las vicisitudes ocurridas en el trámite del Presupuesto General de la Nación, pero también, con presuntas presiones recibidas de parte del asesor Carlos Suárez.

Mientras se concreta el relevo anunciado, el ministro de Justicia, Iván Cancino, seguirá al frente de manera temporal de las funciones del Ministerio del Interior y de la interlocución con el Congreso. La llegada de Ordóñez ocurrirá en medio de la discusión de proyectos legislativos y luego de que Lara permaneciera 75 días en el cargo.

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Presidencia alista la posesión de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior

La demora en el aterrizaje del ex jefe del Ministerio Público en este puesto se debe que, antes de su designación como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Ordóñez ya residía en Washington D.C. En esta ciudad se radicó luego del término de su primera experiencia diplomática, en 2022 y tras un hecho personal que lo marcó.

- crédito @A_OrdonezM/X
Alejandro Ordóñez fue procurador General de la Nación entre 2009 y 2016 - crédito @A_OrdonezM/X

Se trata del fallecimiento de su esposa, Beatriz Hernández, que murió el 24 de septiembre de 2023 producto de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa diagnosticada en 2018. Desde entonces, estuvo alejado de la vida pública y enfocado en actividades de carácter religioso y retiros espirituales.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, afirmó el presidente en un mensaje en su perfil de X.

La decisión dejó a Ordóñez a la espera de su regreso a Bogotá para iniciar contactos con las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes; aunque antes tendrá que dejar diplomático ante la OEA, para el que había sido nombrado teniendo en cuenta su anterior experiencia frente al organismo multilateral, en el periodo entre 2018 y 2022.

Carlos Suárez elogió a Alejandro Ordóñez y celebró su llegada al Ministerio del Interior
En estas imágenes, Carlos Suárez elogió a Alejandro Ordóñez y celebró su llegada al Ministerio del Interior, al compararlo incluso con un caballero templario -crédito @carlossuarezrojas/Instagram

Carlos Suárez celebró la llegada de Ordóñez al Gobierno

La designación fue respaldada públicamente por Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y que fue, entre otros, antiguo estratega político del exprocurador. “¡Abran paso que Ordóñez ha llegado!”, expresó el abogado, que frente a los señalamientos de haber pedido la ‘cabeza’ de Lara, se defendió y habló de cómo fue su amistad con él.

En efecto, Suárez, que acompañó a Ordóñez en su aspiración presidencial de 2018, también aludió a algunas de las controversias que marcaron la trayectoria del futuro ministro del Interior. “¿Quemó libros comunistas y destituyó a Petro? Ese es un DEFENSOR DE LA PATRIA”, escribió en otra de sus publicaciones en Instagram.

La toma de posesión marcará el regreso de Ordóñez a la política interna, después de una década fuera de la Procuraduría General de la Nación, entidad que dirigió entre 2009 y 2016. Durante ese período obtuvo la reelección en el Congreso y sancionó a personajes como Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Samuel Moreno Rojas y Andrés Felipe Arias.

Gustavo Petro habló sobre Alejandro Ordóñez y su llegada al Ministerio del Interior
Con este mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro habló sobre Alejandro Ordóñez y su llegada al Ministerio del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara - crédito @petrogustavo/X

El nuevo ministro deberá asumir la coordinación política del Ejecutivo con un Congreso distinto al que conoció durante sus elecciones como procurador. La agenda incluye la discusión del proyecto de ley de sometimiento, sobre la cual cimentará su política de seguridad el Gobierno de la Espriella y que marcará distancia de la Paz Total de Petro.

El relevo en esta dependencia se produjo en medio de cuestionamientos internos al manejo de la agenda legislativa de Lara. Y de la aparente ruptura entre Lara y Suárez, y que se habría producido por no atender a nombramientos pedidos, en medio de la injerencia que tiene el asesor en las decisiones que provienen de la Casa de Nariño.

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