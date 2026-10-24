Concejal alerta por posible sobrecosto en compra de seis perros para cárceles de Bogotá: costarían $100,8 millones - crédito Secretaría de Salud

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La compra de seis perros entrenados por $100,8 millones para reforzar las labores de seguridad en centros de reclusión de Bogotá generó cuestionamientos del concejal Julián Sastoque, quien pidió revisar el precio establecido y las condiciones en las que serían adquiridos y entrenados los animales.

El proceso fue abierto por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y contempla la adquisición de ejemplares destinados a la Cárcel Distrital de Varones y al Centro Especial de Reclusión.

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Según informó Blu Radio, cada perro tendría un precio de referencia de $16,8 millones, para completar una inversión total de $100,8 millones.

El proceso contempla animales de tres razas: pastor holandés, pastor belga y labrador retriever de pelo corto.

- crédito @ConcejoDeBogota/X

Concejal pide revisar el precio y el bienestar de los animales

Sastoque cuestionó que los perros sean adquiridos bajo un esquema similar al de otros bienes utilizados por la administración y planteó dudas sobre el valor definido para cada ejemplar.

El concejal también pidió evaluar si determinadas funciones de vigilancia y seguridad podrían ser complementadas o reemplazadas con herramientas tecnológicas.

Además del costo, expresó preocupación por el manejo de los animales durante el proceso de entrenamiento y por lo que ocurre con aquellos que no alcanzan los estándares exigidos para prestar servicio.

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Entre las preguntas planteadas están qué sucede con los perros que no logran completar el entrenamiento, si existe la posibilidad de entregarlos en adopción y qué controles realiza el Distrito sobre los criaderos que participan en estos procesos.

Sastoque también pidió revisar las condiciones en las que permanecen los cachorros y sus madres antes de la adquisición.

Los cuestionamientos no significan que se haya establecido un sobrecosto. Se trata de observaciones formuladas por el concejal sobre un proceso contractual que todavía deberá ser revisado y sustentado por la administración distrital.

Imagen de referencia: Perro entrenado para seguridad en cárceles

Anuncian derecho de petición a la Secretaría de Seguridad

El cabildante anunció que enviará un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad para obtener información detallada sobre la unidad canina utilizada actualmente por la entidad.

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Entre los datos que solicitará se encuentran el número de perros que prestan servicio, su estado de salud, los procedimientos de entrenamiento y las condiciones en las que permanecen durante su vida laboral.

También busca conocer qué ocurre cuando los animales terminan su ciclo de servicio y cuáles son los protocolos de retiro, adopción o cuidado posterior.

Sastoque pidió además a los organismos de control revisar el precio de referencia establecido para la compra de los seis ejemplares.

La intención, según explicó, es verificar si el valor de $16,8 millones por perro corresponde a las características, entrenamiento y condiciones exigidas dentro del proceso contractual.

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Por ahora, la discusión se concentra en tres aspectos: el costo de la compra, las posibles alternativas tecnológicas para determinadas tareas de seguridad y las garantías de bienestar animal antes, durante y después del servicio.

La información suministrada no incluye todavía una respuesta detallada de la Secretaría de Seguridad frente a los cuestionamientos del concejal ni una comparación oficial con precios de procesos similares.

Tampoco se ha establecido que exista una irregularidad fiscal o contractual.

El seguimiento anunciado por Sastoque buscará determinar si los recursos previstos para la adquisición están debidamente justificados y si el Distrito cuenta con protocolos suficientes para garantizar el cuidado de los animales que integran sus unidades de seguridad.

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