Colombia

Bogotá intensifica controles por Halloween: destruyen dulces, licores y decomisan más de 1.200 lentes de contacto

La Secretaría de Salud ha realizado 99 operativos en 450 establecimientos y revisado más de 15 toneladas de alimentos. También fueron retirados productos cosméticos y dispositivos médicos sin requisitos sanitarios

Incauto de dulces Halloween 2020-Bogotá-31-10-2020
La Secretaría de Salud ha realizado 99 operativos en 450 establecimientos y revisado más de 15 toneladas de alimentos. Foto: Secretaría de Salud de Bogotá.
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Bogotá reforzó durante octubre los operativos de inspección, vigilancia y control sobre alimentos, licores, cosméticos, disfraces y lentes de contacto ante la celebración de Halloween este 31 de octubre, con especial atención en productos dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

Según informó El Tiempo, la Secretaría Distrital de Salud ha realizado hasta el momento 99 operativos en las 20 localidades de la ciudad, con intervención en 450 establecimientos comerciales y revisión de más de 15.140 kilogramos de alimentos.

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La meta del Distrito es completar 209 operativos, liderados por 50 funcionarios del sector salud, en tiendas, cigarrerías, supermercados, hipermercados, panaderías, depósitos y expendios de dulces.

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La meta del Distrito es completar 209 operativos, liderados por 50 funcionarios del sector salud, en tiendas, cigarrerías, supermercados, hipermercados, panaderías, depósitos y expendios de dulces. Foto: Secretaría de Salud de Bogotá.

Destruyen dulces, bebidas y licor

Entre los productos inspeccionados, las autoridades destruyeron 225 kilogramos de dulces que presentaban inconsistencias en el rotulado o algún tipo de alteración.

También se revisaron 2.085 litros de gaseosas y refrescos, de los cuales fueron destruidos 177 litros.

En el caso de bebidas alcohólicas, la Secretaría reportó la inspección de 41.349 litros de licor, con destrucción de 67 litros por incumplimientos detectados durante los controles.

La estrategia busca reducir riesgos de intoxicaciones, consumo de productos vencidos o adulterados y afectaciones derivadas de mercancía que no cumpla las condiciones sanitarias exigidas.

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Las autoridades también están verificando empaques, etiquetas, fechas de vencimiento, sellos originales y condiciones de almacenamiento.

Un grupo de personas, jóvenes y adultos, vestidos con disfraces únicos, participan en la tradición de pedir dulces en la noche de Halloween. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las autoridades también están verificando empaques, etiquetas, fechas de vencimiento, sellos originales y condiciones de almacenamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más de 1.200 lentes decomisados

Los controles no se limitan a alimentos y bebidas.

La Secretaría también ha puesto la lupa sobre productos cosméticos y dispositivos médicos utilizados durante Halloween, especialmente maquillaje artístico y lentes de contacto decorativos.

En 11 operativos específicos, las autoridades decomisaron 1.226 lentes oculares temáticos que presentaban problemas con su documentación sanitaria para comercialización.

También fueron incautados 67 frascos de maquillaje tipo látex, 10 kits de maquillaje tipo sangre y 600 copitos, debido a falta de etiquetado o permisos vigentes.

El Distrito recordó que los lentes de contacto son considerados dispositivos médicos y deben adquirirse únicamente en establecimientos autorizados, como ópticas que cuenten con consultorio y registro sanitario correspondiente.

Además, deben ser de uso personal y no intercambiarse entre personas, debido al riesgo de infecciones o daños oculares.

Recomendaciones para padres y consumidores

La Secretaría de Salud recomendó entregar únicamente dulces empacados de fábrica y revisar que los productos conserven sus sellos originales.

También aconsejó verificar fechas de vencimiento y desechar alimentos descoloridos, derretidos, húmedos o con olores y texturas extrañas.

En casos de niños con alergias, los padres deben revisar cuidadosamente los ingredientes y evitar comprar alimentos en establecimientos informales.

Ante síntomas como náuseas, vómito o diarrea, las autoridades recomiendan acudir a un servicio médico y evitar la automedicación.

Para los disfraces, el Distrito pidió evitar máscaras que reduzcan la visibilidad o dificulten la respiración, así como accesorios con puntas que puedan provocar lesiones.

En cuanto al maquillaje, recomienda realizar previamente una prueba en el antebrazo y suspender su aplicación si aparece ardor, enrojecimiento o brotes.

Respecto al licor, la recomendación es revisar a contraluz envases, tapas, bandas de seguridad, dosificadores y etiquetas para detectar posibles señales de adulteración.

Los operativos continuarán durante los días previos a Halloween, con el objetivo de retirar del mercado productos fraudulentos o peligrosos y reducir riesgos sanitarios durante una de las celebraciones de mayor consumo de dulces y artículos temáticos del año.

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