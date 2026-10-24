Gobierno anticipa recorte de al menos $70 billones en el Presupuesto de 2027 por falta de recursos

El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que el ajuste fiscal obligará a reducir gastos de ministerios y entidades. Para 2026, el Ejecutivo ya decretó un recorte de $13,8 billones. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

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El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno deberá aplicar en 2027 un recorte presupuestal de al menos $70 billones, como parte del plan de ajuste fiscal que busca responder a la falta de recursos para cubrir el nivel de gasto previsto.

La medida implicaría una reducción de los recursos disponibles para distintos ministerios y entidades del Estado, en momentos en que el Ejecutivo busca contener el gasto y mejorar el equilibrio de las finanzas públicas.

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Según informó Caracol Radio, Restrepo hizo el anuncio durante el Congreso de la Construcción de Camacol, donde sostuvo que el ajuste del próximo año debe ser considerablemente mayor al decretado para 2026.

“Para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate, del orden de casi 70 billones de pesos”, afirmó.

El vicepresidente defendió además una reducción del peso del gasto público dentro de la estrategia económica del Gobierno.

“No más un país que crece a punta de derroche y de gasto público”, señaló.

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restrepo apuesta por mayor inversión privada

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que la recuperación económica deberá apoyarse principalmente en la inversión privada.

“Ninguna Nación en el mundo ha crecido a punta de derroche y de gasto público. Ese mecanismo no funciona en un país responsable”, aseguró.

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Restrepo agregó que el objetivo del Gobierno será evitar que la inversión salga del país y generar condiciones para atraer nuevos capitales.

“El único camino es el camino de la inversión privada. Por eso el siguiente rescate es cómo logramos evitar que se ahuyente la inversión, que se atraiga de nuevo la inversión a nuestro país”, afirmó.

La cifra de $70 billones corresponde, por ahora, al ajuste que el vicepresidente considera necesario para 2027. La información suministrada no detalla todavía cómo se distribuiría ese recorte entre los distintos sectores ni cuáles programas serían priorizados o protegidos.

Tampoco se especifica si el monto definitivo será exactamente de $70 billones o superior, pues Restrepo habló de un ajuste de “por lo menos” esa magnitud.

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FILE PHOTO: Vicepresidente José Manuel Restrepo . REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Gobierno ya recortó $13,8 billones en 2026

El vicepresidente recordó que una primera medida dentro del proceso de ajuste fiscal fue la reducción de $13,8 billones del presupuesto de 2026, decretada por el Gobierno.

Varios sectores y entidades concentran una parte importante de esa disminución.

Entre los mayores recortes aparece la Aeronáutica Civil, con $949.143 millones, seguida de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con $775.000 millones.

La Rama Judicial tendrá una reducción de $696.496 millones, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) registra un ajuste de $393.306 millones.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá un recorte de $366.845 millones.

También figuran el Ministerio del Trabajo, con $269.814 millones; el Ministerio del Interior, con $261.862 millones, y la Fiscalía General de la Nación, con $260.600 millones.

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En conjunto, estos sectores concentran aproximadamente $5,78 billones, equivalentes a cerca del 42 % del ajuste total de 2026.

El anuncio de Restrepo anticipa que la reducción presupuestal del próximo año podría ser mucho más profunda.

El Gobierno deberá definir posteriormente qué entidades asumirán la mayor parte del recorte de 2027 y cómo se compatibilizará el ajuste con las obligaciones de funcionamiento, inversión y programas sociales incluidas en el Presupuesto General de la Nación.