FLIP rechaza arresto y multa contra periodista Alejandro Villanueva y alerta por exposición de sus datos personales

Bogotá, 13 de abril de 2018. FLIP (Colprensa - Álvaro Tavera)

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las decisiones judiciales adoptadas contra Alejandro Villanueva, director del medio digital Desigual, después de que un juzgado de Bogotá le impusiera dos días de arresto y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir órdenes relacionadas con publicaciones periodísticas.

El caso se originó a partir de una acción de tutela presentada por José Gregorio Arias Rojas contra Villanueva, por contenidos publicados en Desigual dentro de una investigación periodística.

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Según la información divulgada, las publicaciones hacían referencia a Arias Rojas y a presuntos vínculos con alias “El Faraón”. Esos señalamientos corresponden a lo difundido por el medio y por el periodista y deberán valorarse a partir de las pruebas y documentos que hagan parte del proceso.

El Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá ordenó retirar determinados contenidos y realizar rectificaciones en las redes sociales del periodista.

La FLIP cuestionó esas decisiones al considerar que no ponderaron suficientemente la naturaleza periodística de las publicaciones y las garantías asociadas a la libertad de expresión.

crédito @VillanueAle/X

FLIP denuncia exposición de datos personales

Uno de los puntos más delicados del caso tiene que ver con la información privada de Villanueva.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Fundación, el periodista manifestó que no había sido notificado del fallo de tutela. Posteriormente, el juzgado solicitó a una empresa datos de contacto y direcciones para ubicarlo.

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Según la FLIP, la empresa respondió que esa información tenía carácter confidencial y pidió garantizar su reserva.

Sin embargo, la organización sostiene que los datos fueron incorporados al expediente y quedaron disponibles para la contraparte.

La Fundación considera especialmente grave esta situación porque Villanueva sería un periodista amenazado y la exposición de información que permita ubicarlo podría incrementar los riesgos para su seguridad.

También cuestionó el argumento según el cual la contraparte tendría derecho a acceder a esos datos.

Para la FLIP, conocer una dirección o información personal del periodista no sería necesario para controvertir los contenidos objeto del proceso judicial.

Por esta razón, pidió adoptar medidas inmediatas para evitar que esos datos continúen circulando y para proteger la integridad del comunicador.

Colprensa/Archivo

Sanción por desacato deberá ser revisada

La controversia escaló después de que el juzgado declarara a Villanueva en desacato por no retirar las publicaciones ni efectuar las rectificaciones en los términos establecidos.

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Como consecuencia, le impuso dos días de arresto en instalaciones de la Sijín y una multa de cuatro salarios mínimos.

La FLIP cuestionó la proporcionalidad de la sanción y sostuvo que debe ser revisada por un juez superior.

Es importante diferenciar la decisión ya adoptada por el juzgado de la revisión posterior que deberá surtirse: el pronunciamiento de la Fundación no determina cuál será la decisión definitiva de la autoridad judicial.

La discusión tampoco implica que el ejercicio del periodismo excluya el cumplimiento de órdenes judiciales o la protección de derechos de terceros.

El debate planteado por la FLIP se concentra en si las medidas adoptadas respetaron el debido proceso, la libertad de expresión y las garantías necesarias para proteger la seguridad del periodista.

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Fundación advierte posible efecto intimidatorio

La FLIP sostuvo que la combinación entre la exposición de datos personales y una sanción que afecta la libertad y el patrimonio de Villanueva podría generar un efecto intimidatorio sobre otros periodistas que investigan temas de interés público.

La organización pidió que los procesos judiciales no se conviertan en mecanismos que terminen desincentivando la investigación periodística.

Entre sus principales solicitudes están la protección inmediata de los datos personales del director de Desigual y una revisión rigurosa de la sanción por parte de la autoridad judicial competente.

Por ahora, el caso permanece abierto a la revisión correspondiente y será esa instancia la que determine si mantiene, modifica o revoca la decisión adoptada contra Villanueva.

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