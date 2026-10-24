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Halloween impulsa el comercio en Bogotá: centros comerciales proyectan hasta 30 % más visitantes

Las compras de disfraces, dulces y actividades familiares impulsan la afluencia en octubre antes del inicio de la temporada navideña

Halloween impulsa las ventas y la afluencia en Bogotá - crédito VisualesIA Infobae
Halloween impulsa las ventas y la afluencia en Bogotá - crédito VisualesIA Infobae
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Halloween se consolida como una de las fechas de mayor movimiento para el comercio de Bogotá antes de la temporada navideña. La compra de disfraces, dulces y artículos decorativos se combina con una mayor asistencia a restaurantes, zonas de entretenimiento y actividades familiares en los centros comerciales. En ese contexto, Titán Plaza proyecta recibir cerca de 300.000 visitantes durante la celebración, una cifra que representaría un aumento del 30% frente al mismo periodo de 2025.

El impacto de la fecha se extiende a categorías distintas de los productos tradicionales de octubre. Los establecimientos gastronómicos, los espacios recreativos, las salas de cine y las tiendas vinculadas al entretenimiento esperan una mayor presencia de consumidores durante el último fin de semana del mes.

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De acuerdo con cifras divulgadas por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), cerca del 75% de los habitantes de Bogotá participa de alguna manera en la celebración de Halloween. El estudio también señala que el 45% destina entre $ 100.000 y $ 200.000 a la compra de disfraces.

La fecha, que antes se concentraba principalmente en los niños, ahora involucra a adultos, familias y mascotas. Ese comportamiento amplía la oferta de productos y servicios, además de llevar a los centros comerciales a diseñar actividades para prolongar la permanencia de los visitantes.

Titán Plaza proyecta 300.000 visitantes durante la jornada de Halloween

Titán Plaza espera un incremento tanto en asistencia como en consumo. El centro comercial prevé que unas 300.000 personas pasen por sus instalaciones en torno a la celebración, con un crecimiento estimado del 30% frente a la misma jornada del año anterior.

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La administración también calcula que las ventas de gastronomía y entretenimiento podrían crecer cerca de un 20%. Esas categorías concentran parte de la programación especial, que busca atraer a familias y grupos de amigos durante la fecha.

Fenalco estima que el 75% de los habitantes de Bogotá participa en actividades de Halloween - crédito VisualesIA Infobae
Fenalco estima que el 75% de los habitantes de Bogotá participa en actividades de Halloween - crédito VisualesIA Infobae

Para Halloween, el centro comercial anunció la entrega de más de 180.000 dulces y la instalación de tres puntos con DJ. La agenda incluye actividades pensadas para niños y acompañantes, en medio de una jornada que suele concentrar público en horas de la tarde y la noche.

“Halloween es una fecha que cada vez cobra mayor relevancia para el comercio porque combina entretenimiento, experiencias y consumo”, afirmó Yazmín Lombana Romero, gerente de Titán Plaza. La directiva señaló que el objetivo es ofrecer una programación para que las familias puedan compartir durante la celebración.

Los centros comerciales buscan que los visitantes no solo asistan a las actividades temáticas, sino que también recorran los locales, consuman en restaurantes y utilicen los servicios disponibles. Ese modelo gana fuerza en fechas que reúnen a distintos públicos, como Halloween, el Día de Amor y Amistad y la Navidad.

En el suroccidente de la ciudad, Tintal Plaza prepara la programación denominada Aventuras Fantásticas. La actividad se realizará el 31 de octubre y contará con cuatro estaciones temáticas dirigidas principalmente a niños.

El centro comercial proyecta un aumento del 30% en afluencia frente a la celebración de 2025 - crédito VisualesIA Infobae
El centro comercial proyecta un aumento del 30% en afluencia frente a la celebración de 2025 - crédito VisualesIA Infobae

El centro comercial proyecta recibir más de 45.000 personas durante esa fecha. La cifra equivaldría a un crecimiento del 15% frente al registro del 31 de octubre de 2025.

La estrategia se apoya en actividades recreativas que complementan las compras de disfraces y dulces. Los organizadores esperan que la oferta contribuya a incrementar el flujo de visitantes durante una de las jornadas más activas del mes para el comercio presencial.

El gasto relacionado con Halloween se distribuye entre canales físicos y digitales. Según Fenalco, el 34% de las compras de disfraces infantiles ocurre en tiendas especializadas, almacenes de cadena y establecimientos por departamento.

La distribución cambia para los disfraces de adultos y mascotas. En esos segmentos, internet concentra el 57% de las compras. Ese comportamiento muestra que los consumidores combinan la búsqueda digital con la visita a establecimientos para completar las adquisiciones de la temporada.

El impulso comercial de Halloween no se limita a los locales de disfraces. Los restaurantes, cafeterías, zonas de juegos y otros espacios de entretenimiento esperan un mayor movimiento por las familias que asisten a las actividades y permanecen más tiempo en los centros comerciales.

La fecha anticipa el aumento de la actividad comercial de noviembre y diciembre - crédito VisualesIA Infobae
La fecha anticipa el aumento de la actividad comercial de noviembre y diciembre - crédito VisualesIA Infobae

Para los establecimientos, la fecha representa una oportunidad de aumentar ventas antes de que comiencen las compras tradicionales de noviembre y diciembre. Halloween funciona como una antesala de la temporada de fin de año, cuando los centros comerciales concentran campañas vinculadas con regalos, gastronomía, eventos culturales y recreación.

Plaza de las Américas prepara actividades para el cierre de 2026

Mientras varios centros comerciales concentran su agenda en Halloween, Plaza de las Américas avanza en la programación para el cierre del año. De acuerdo con sus registros, el complejo ha recibido más de 2,4 millones de visitantes en 2026, además de más de 120.000 vehículos y 25.000 bicicletas.

La entidad reportó aumentos superiores al 2% en esos indicadores y espera que sus ventas crezcan un 7% durante los últimos meses del año. Para ello, ha previsto actividades como Sabor a Tarde, un simulacro navideño y una presentación de la Sinfónica Javeriana.

Halloween permite medir el comportamiento del consumo antes de la temporada de fin de año - crédito VisualesIA Infobae
Halloween permite medir el comportamiento del consumo antes de la temporada de fin de año - crédito VisualesIA Infobae

Con la llegada de Halloween, los centros comerciales de Bogotá miden el ritmo del consumo antes de los meses de mayor demanda. La proyección de 300.000 visitantes en Titán Plaza y el aumento esperado en categorías de gastronomía y entretenimiento reflejan el peso que ganó la fecha dentro del calendario comercial de la ciudad.

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