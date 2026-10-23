Colombia

Fulbright celebró sus 80 años y los 70 del acuerdo binacional con Colombia en la Embajada en Washington

La residencia oficial de la misión diplomática colombiana recibió el evento principal de la semana oficial de aniversario del programa de intercambio académico más importante de Estados Unidos

Fulbright celebró sus 80 años y los 70 del acuerdo binacional con Colombia en la Embajada en Washington
Giovanni Anzola, Stewart Tuttle, María Consuelo Araujo , Cate Dillon y Richard Caicedo
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La residencia oficial de la Embajada de Colombia en Washington fue el escenario, el 20 de octubre, del evento principal de la semana oficial de celebración por los 80 años del Programa Fulbright en el mundo, el principal mecanismo de colaboración para el intercambio académico de Estados Unidos. El encuentro, presidido por la embajadora María Consuelo Araújo Castro, conmemoró además los 70 años del acuerdo binacional entre Estados Unidos y Colombia que dio origen a Fulbright Colombia.

La recepción fue organizada por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de Estado, la Embajada de Colombia en Washington y Fulbright Colombia, y reunió a integrantes de la comunidad Fulbright de distintos países y a personalidades de Estados Unidos.

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María Consuelo Araújo Castro, embajadora de Colombia en Estados Unidos

La apertura de las puertas de la embajada para esta celebración se interpreta como una muestra del respaldo del gobierno colombiano a Fulbright y de la confianza de Fulbright Global en Colombia. Fulbright Colombia es hoy el principal programa de intercambio entre ambos países para la promoción de la ciencia, la cultura y la educación, y ha impulsado estrategias del gobierno nacional en investigación, docencia y fortalecimiento del bilingüismo.

“Una de las expresiones más valiosas” de la relación bilateral

“Celebrar los 80 años de Fulbright y casi siete décadas de cooperación con Colombia es reconocer una de las expresiones más valiosas de nuestra relación con Estados Unidos”, afirmó la embajadora Araújo.

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La diplomática agregó que, a través de la educación, la ciencia y la cultura, el programa “ha formado generaciones de colombianos que hoy contribuyen al desarrollo de nuestro país y mantienen vivos los vínculos entre nuestras sociedades”. Y concluyó: “Cada becario representa una oportunidad para que el conocimiento adquirido, las relaciones construidas y las experiencias compartidas se traduzcan en avances concretos para Colombia”.

Giovanni Anzola-Pardo, director ejecutivo de Fulbright Colombia.

Araújo asumió este año la representación diplomática en Washington, designada por el presidente Abelardo de la Espriella.

El encuentro contó con la presencia de Cate Dillon, secretaria adjunta del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA); Stewart D. Tuttle, consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Richard Alexander Caicedo Rico, presidente del Icetex, y Giovanni Anzola-Pardo, director ejecutivo de Fulbright Colombia.

“En el mundo, Fulbright es una muestra de que el intercambio académico transforma vidas y construye puentes. Celebrar sus 80 años en la Embajada de Colombia es una oportunidad para reconocer ese camino y para reafirmar el compromiso con las próximas generaciones”, declaró Anzola-Pardo.

Stewart D. Tuttle, consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

Ochenta años de intercambio académico

El Programa Fulbright fue creado en 1946 por iniciativa del senador estadounidense J. William Fulbright y es el programa insignia de intercambio educativo del Departamento de Estado. Desde su creación ha otorgado becas a más de 400.000 personas en 160 países para estudiar, enseñar e investigar en el exterior.

Entre sus exbecarios se cuentan 61 ganadores del Premio Nobel, que suman 62 premios; 93 ganadores del Premio Pulitzer, con 98 premios en total; 44 jefes de Estado y de Gobierno, actuales y anteriores; ocho galardonados con la Medalla Fields, el Premio Abel o ambos; 16 receptores de la Medalla Presidencial de la Libertad y 82 becarios de la Fundación MacArthur. Además, 51 libros de exbecarios recibieron el National Book Award.

Fulbright Colombia

Fulbright Colombia es la comisión binacional que administra el programa en el país y el puente de diplomacia científica entre Colombia y Estados Unidos. Promueve el entendimiento mutuo entre ambas naciones a través de becas y programas de intercambio académico y cultural para estudiantes, docentes e investigadores.

En febrero de este año, la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos reafirmaron su compromiso con el convenio binacional suscrito en 1957 y ratificado mediante la Ley 86 de 1958, y acordaron avanzar en mesas de trabajo técnico para ampliar las oportunidades de intercambio para investigadores, docentes, estudiantes y gestores culturales de ambos países.

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