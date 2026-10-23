Gobierno retiró a Gianni Lusena como cónsul honorario en Florencia por incumplir entrega de informes

Ģianni Lusena (Web de la Cancillería de Colombia )

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El Gobierno Nacional declaró la cesación de funciones de Gianni Lusena como cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, tras establecer que incumplió obligaciones relacionadas con la presentación de informes periódicos sobre sus actividades consulares.

La decisión quedó consignada en el Decreto 1597 del 22 de octubre de 2026, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que también se señala que Lusena enfrenta actualmente un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por una presunta falta gravísima.

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Lusena había sido designado cónsul honorario mediante el Decreto 247 del 15 de febrero de 2002, con circunscripción en la región de Toscana, Italia.

Posteriormente, el Decreto 2138 del 27 de enero de 2022 había dispuesto la cesación de sus funciones, pero esa determinación fue revocada en septiembre del mismo año mediante el Decreto 1808 de 2022.

Ahora, cuatro años después, el Gobierno volvió a retirarlo del cargo tras una revisión realizada por la Dirección de Servicios Consulares.

Procuraduría General de la Nación - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Cancillería detectó incumplimiento en informes semestrales

Entre las obligaciones de los cónsules honorarios está la presentación de informes semestrales de actividades a la embajada u oficina consular correspondiente, con copia a la dependencia encargada de asuntos migratorios, consulares y de atención al ciudadano.

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La documentación debe permitir al Ministerio de Relaciones Exteriores ejercer funciones de control, verificación y supervisión sobre las actividades desarrolladas por esas representaciones.

Según expone el decreto, una revisión efectuada en octubre de 2026 permitió establecer que Lusena no había presentado el informe correspondiente al segundo semestre de 2025 ni el del primer semestre de 2026.

La Cancillería sostuvo que esa omisión impedía ejercer adecuadamente la supervisión sobre el cumplimiento de las funciones previstas para un cónsul honorario.

El Ministerio señaló además que realizó requerimientos para obtener la documentación pendiente antes de adoptar la decisión.

La falta de entrega de los reportes fue considerada un incumplimiento de las obligaciones establecidas para los cónsules honorarios y se convirtió en el fundamento administrativo para disponer su salida.

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Procuraduría General de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

También enfrenta proceso disciplinario en la Procuraduría

El decreto menciona adicionalmente que Gianni Lusena tiene en curso una actuación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, identificada dentro de la providencia expedida por la Cancillería.

El documento señala que el proceso está relacionado con una presunta falta gravísima, aunque el decreto no desarrolla los hechos específicos que dieron origen a esa actuación ni establece una responsabilidad disciplinaria.

Se trata, por lo tanto, de un procedimiento que deberá resolverse de manera independiente por el organismo de control.

La decisión de retirarlo de la representación consular se fundamenta principalmente en los incumplimientos administrativos detectados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El artículo primero del Decreto 1597 declara formalmente la cesación de funciones de Lusena como cónsul honorario de Colombia en Florencia, con circunscripción en la región de Toscana.

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La norma ordena además comunicar la decisión al Estado receptor y al propio Lusena a través de la Embajada de Colombia en Italia.

El decreto establece que la medida rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Los consulados honorarios cumplen funciones de apoyo a los ciudadanos colombianos en el exterior, entre ellas asistencia consular, promoción de relaciones comerciales y culturales y colaboración con las representaciones diplomáticas, bajo los parámetros establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con la decisión del Gobierno, Gianni Lusena deja oficialmente esa representación en Florencia, mientras continúa por separado el proceso disciplinario mencionado por la Cancillería.