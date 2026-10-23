Colombia

Festival de la Cerveza Artesanal en Bogotá: emprendimientos locales mostrarán lo mejor de sus productos

Productores y pequeños negocios participarán durante dos jornadas en una iniciativa distrital que abre vitrinas de venta directa para marcas bogotanas

El encuentro programado para viernes y sábado combinará muestras de bebidas, comida, espectáculos y una competencia respaldada por La Copa de las Alturas - crédito Secretaría Distrital de
El encuentro programado para viernes y sábado combinará muestras de bebidas, comida, espectáculos y una competencia respaldada por La Copa de las Alturas - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
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La Plazoleta de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación recibirá el viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026 el Festival de la Cerveza Artesanal, una actividad que reunirá en Bogotá a 60 emprendimientos locales de bebidas, gastronomía, moda, bisutería y productos para el hogar.

La programación, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca abrir espacios de venta directa para pequeños negocios de la capital.

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Los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer marcas y adquirir productos elaborados por emprendedores de la ciudad.

Una botella de cerveza artesanal vierte líquido dorado en una jarra de vidrio junto a otras botellas en el fondo.
Los amantes de la cerveza podrán disfrutar de un espacio con diferentes sabores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

60 emprendimientos mostrarán sus productos en Gran Estación

La mayor parte de los participantes pertenece a los sectores cervecero y gastronómico. El encuentro contempla referencias de cerveza artesanal con distintos sabores y propuestas de acompañamiento, dentro de una muestra que se desarrollará durante dos días en el centro comercial.

El evento se realizará en un momento en el que los emprendimientos locales buscan ampliar sus canales de comercialización y fortalecer el vínculo con consumidores presenciales. La entidad distrital señaló que la feria fue concebida como una alternativa para que las marcas tengan mayor visibilidad ante nuevos públicos.

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Bogotá concentrará así en un mismo espacio una oferta de productores que, además de vender sus artículos, podrán presentar la identidad de sus negocios y las características de sus procesos. La convocatoria incorpora propuestas que van más allá de alimentos y bebidas, con artículos de moda, accesorios y hogar.

Productores y pequeños negocios participarán durante dos jornadas en una iniciativa distrital que abre vitrinas de venta directa para marcas bogotanas - crédito Secretaría Distrital de
Productores y pequeños negocios participarán durante dos jornadas en una iniciativa distrital que abre vitrinas de venta directa para marcas bogotanas - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

La agenda incluirá música, cuentería y espectáculos de luces

El Festival de la Cerveza Artesanal tendrá una programación cultural paralela a la muestra comercial. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se presentarán bandas de rock, música popular y música tropical durante las jornadas previstas para el viernes y el sábado.

También habrá espectáculos de cuentería, clown y luces. Estas actividades acompañarán el recorrido por los puestos y la oferta gastronómica, sin que el encuentro se limite a la venta de productos.

La agenda contempla además un concurso para productores de cerveza artesanal. La competencia contará con el acompañamiento de La Copa de las Alturas, una iniciativa dedicada a promover el reconocimiento y el desarrollo de este sector en Colombia y América Latina.

El concurso pondrá en competencia las propuestas de los productores locales, con el propósito de dar visibilidad a sus referencias dentro de una actividad centrada en el consumo y la producción artesanal.

Manos sostienen tres botellas de cerveza de vidrio verde y ámbar en un brindis sobre un fondo de luces desenfocadas.
La feria reúne bebidas, cocina, actividades culturales y propuestas comerciales de la capital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Bogotá busca ampliar los canales de venta de las marcas locales con este tipo de eventos

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, sostuvo que la actividad hace parte de una estrategia de apoyo a los negocios de la capital.

“Este festival es una muestra de cómo conectamos el talento emprendedor de Bogotá con nuevos espacios de comercialización que les permiten crecer, acercarse a más clientes y demostrar la calidad de los productos hechos en nuestra ciudad”, señaló López Uribe sobre la estrategia que plantea abrir espacios para los productores en la capital del país.

La funcionaria agregó lo siguiente: “Queremos que los bogotanos no solo conozcan estas marcas, sino que se animen a probarlas, comprarlas y apoyar el crecimiento de estos negocios”.

¿Tiene un emprendimiento? Así puede participar en estas jornadas

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene abierta una convocatoria para los emprendimientos que estén interesados en participar en otros espacios de comercialización para diferentes productos.

De acuerdo con la entidad distrital, las personas que quieran postularse deben registrarse en desarrolloeconomico.gov.co, la plataforma que está destinada a vincular negocios con oportunidades de exhibición, clientes y canales de venta, lo que permite que los comerciantes tengan una oportunidad más de llegar a más personas.

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