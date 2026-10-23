Exministro de las Culturas aseguró que la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Julia Daza, debería renunciar: “No tiene ni idea”

El exministro Juan David Correa aseguró que con la llegada de Julia Daza Noguera a la Biblioteca Nacional está en riesgo el tejido social de promotores de lectura - crédito Carlos Ortega/EFE y @juliadazanoguera/IG

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El 22 de octubre de 2026 hubo manifestaciones en las afueras de la Biblioteca Nacional de Colombia, ubicada en el centro de Bogotá, las cuales surgieron luego de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expidiera la Resolución 2090 del 21 de octubre de 2026.

Por medio de ella, se autorizó “la suspensión temporal del servicio de atención al público en la Biblioteca Nacional de Colombia – Unidad Administrativa Especial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el día 22 de octubre de 2026″.

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Los manifestantes se pronunciaron, entre otras cosas, por la falta de recursos para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las Bibliotecas Rurales Itinerantes y la Red Nacional de Bibliotecas Étnicas. Así lo expuso una mediadora de lectura, escritura y oralidad identificada como Tatiana Barajas. “Nos deben dos meses de sueldo. El Plan Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Arnoldo Palacio en el Chocó se encuentra paralizado y la excusa es el terremoto, lo cual es mentira. Más de 11 municipios han exigido la continuidad de este plan”, precisó la ciudadana, citada por El Espectador.

En el plantón, los presentes también cuestionaron la elección de Julia Cristina Daza como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entre quienes rechazaron ese nombramiento está el exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes Juan David Correa, que ante los medios de comunicación aseguró que la funcionaria debería renunciar.

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Hubo manifestaciones en la Biblioteca Nacional de Colombia por desfinanciación y su nueva dirección - crédito Bogotá Travel

De acuerdo con sus explicaciones, Daza no cuenta con la formación académica ni la experiencia para asumir la dirección de la biblioteca. La profesional es comunicadora social y periodista, pero no cuenta con una trayectoria probada en el sector de la literatura o el funcionamiento de las bibliotecas.

“Debería renunciar porque no tiene nada que ver con el sector de las bibliotecas públicas, no ha hecho parte de él, no es editora, escritora, nunca ha trabajado en el mundo de los libros y no vemos por qué una persona que no pertenece a esa tradición está aquí adentro”, aseguró el exfuncionario ante los medios de comunicación.

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El exministro informó que todos los directores de la Biblioteca Nacional han sido personas que han estado relacionadas de alguna manera con “el mundo de las bibliotecas”. Daza no integra ese grupo de exfuncionarios, puesto que, a su juicio, “no tiene ni idea del tejido social que representan las bibliotecas públicas”.

El exministro aseguró que la llegada de Julia Daza a la Biblioteca Nacional pone en riesgo el tejido social de promotores de lectura - crédito BibloRed

De igual manera, explicó que las bibliotecas del país están cobijadas por un Plan Nacional de Lectura y Oralidad, que empezó a ser implementado en 2003, durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, recordó que hay 1.150 bibliotecas en todos los municipios de Colombia, las cuales dependen de una red que se maneja desde la Biblioteca Nacional, ahora dirigida por Julia Cristina Daza.

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“Lo que está en riesgo no es solamente un edificio, es un tejido social de promotores de lectura, de municipios, de niños, de gente que ama la lectura y que ha crecido leyendo en este país”, añadió.

¿Quién es la nueva directora de la Biblioteca Nacional?

Julia Cristina Daza Noguera, comunicadora social y periodista que se posesionó como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia el 1 de octubre de 2026, se graduó de la Universidad de La Sabana y tiene estudios de posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

Julia Cristina Daza se posesionó como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia ante la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín - crédito Biblioteca Nacional de Colombia

Además, acumula más de 20 años de experiencia en el sector público, así como también en el ámbito empresarial y en materia de cooperación internacional. De igual manera, desempeñó funciones de articulación territorial entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías del país y lideró estrategias corporativas y diplomáticas en Europa y Singapur.

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“Es un enorme honor y una gran responsabilidad asumir la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia y sumarme al proyecto de la Patria Milagro. Recibo esta misión con humildad, gratitud y profundo sentido del deber. Llego con entusiasmo, con muchas ideas y con respeto por una institución que custodia buena parte de aquello que nos permite entender quiénes somos”, dijo Daza Noguera en su acto de posesión, según un comunicado de la Biblioteca Nacional.