Abelardo de la Espriella respondió la renuncia de Rodrigo Lara y destacó su lealtad al Gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Rodrigo Lara y agradeció su compromiso en el Ministerio del Interior - crédito @Rodrigo_Lara_ / Instagram

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El presidente Abelardo de la Espriella respondió la carta de renuncia presentada por Rodrigo Lara Restrepo al Ministerio del Interior y agradeció la disposición, la lealtad y el compromiso del funcionario durante sus primeros meses en el Gobierno.

La comunicación fue fechada el 22 de octubre de 2026 en Cali, un día después de que el mandatario anunciara la salida de Lara del gabinete y la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo.

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En la carta dirigida al exministro, De la Espriella expresó que recibió la comunicación y destacó la labor desarrollada por Lara al frente de una de las carteras políticas del Ejecutivo. Señaló además que valora “su trabajo, su entrega y la seriedad” con la que asumió las funciones que le fueron asignadas.

El mandatario, en su carta, aludió a las diferencias que surgieron durante la gestión. “Como ocurre en toda tarea de esta naturaleza, en el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones”, escribió el presidente, quien añadió que esas discrepancias no modifican su reconocimiento por la vocación de servicio del exfuncionario.

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El mandatario Abelardo de la Espriella reconoció la existencia de diferencias de criterio durante la gestión de Rodrigo Lara - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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