Transmilenio lleva casi dos meses sin renovar el convenio de seguridad con la Policía Nacional: quién cuida a los pasajeros

Transmilenio completó casi dos meses sin un convenio vigente con la Policía Nacional tras el vencimiento del acuerdo anterior el 22 de agosto de 2026 - crédito Transmilenio

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Transmilenio completó casi dos meses sin un convenio vigente con la Policía Nacional para reforzar la seguridad en estaciones y portales, después de que el acuerdo anterior venciera el 22 de agosto de 2026.

La empresa informó, en respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Diana Diago, que el nuevo instrumento sigue en elaboración y revisión financiera, sin fecha definida para su firma ni para el inicio de su ejecución.

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“El nuevo convenio interadministrativo se encuentra en su fase final de elaboración, específicamente en etapa de revisión por parte del área financiera para su posterior perfeccionamiento e inicio de ejecución”, respondió la empresa.

La cabildadante, cuestionó la demora tras recibir una respuesta a un derecho de petición el 16 de octubre. “¿Hasta cuándo Galán va a seguir improvisando con la seguridad de los bogotanos?”, manifestó.

El nuevo instrumento de seguridad entre la empresa y la institución armada se encuentra en fase de revisión financiera y carece de fecha de firma - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

El convenio vencido había estado vigente entre el 23 de septiembre de 2025 y el 22 de agosto de 2026, incluidas una adición y una prórroga. Su presupuesto total fue de $12.000 millones, recursos que TransMilenio S.A. señaló como asignados y desembolsados para las labores del Comando de Transporte Masivo.

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La cabildante del Centro Democrático sostuvo que el acuerdo es el mecanismo mediante el cual la empresa destina recursos para fortalecer la prevención, la seguridad y la convivencia dentro del sistema. Por ello, reclamó un cronograma concreto para formalizar el nuevo convenio y medidas transitorias para proteger a los pasajeros.

“¿Qué está haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán para garantizar la seguridad de los usuarios si TransMilenio no tiene un convenio vigente con la Policía? La seguridad de los bogotanos no puede quedar a la espera de trámites administrativos”, afirmó Diago.

La presencia policial, separada del convenio pendiente

TransMilenio aclaró que la Policía Nacional mantiene sus funciones de vigilancia en estaciones y portales por disposiciones constitucionales y legales - crédito @Transmilenio/X

La empresa TransMilenio aseguró que la falta de un acuerdo vigente no implica la ausencia de uniformados en el sistema. La Policía Nacional mantiene sus funciones de vigilancia por disposiciones constitucionales y legales, mientras que el convenio busca aportar recursos adicionales a una tarea que la institución ya debe prestar.

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En Bogotá, la vigilancia corresponde a la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras que en Soacha está a cargo de la Policía Metropolitana de Soacha. La empresa precisó que el nuevo instrumento pretende reforzar las capacidades de prevención, seguridad y convivencia, no crear por primera vez el servicio policial.

Ante una consulta de Alerta Bogotá, la entidad explicó que la propuesta del acuerdo se encuentra en la etapa final de análisis financiero. Una vez que concluyan las validaciones de las áreas competentes, se avanzará con la firma y formalización, aunque no precisó cuándo ocurrirá.

Respuesta a derecho de petición presentado a TransMilenio por la concejal Diana Diago sobre el convenio con la Policía el cual está vencido - crédito Transmilenio/Diana Diago

“En su respuesta del 16 de octubre, TransMilenio informó que el nuevo convenio se encontraba en su fase final de elaboración y en revisión por parte del área financiera. La entidad explicó que, una vez concluyeran los trámites y la validación de las dependencias competentes, procedería con la firma y formalización del acuerdo. Sin embargo, no existe una fecha definida para completar el proceso, ni para iniciar la ejecución del contrato”, dice un comunicado publicado en la página del Concejo de Bogotá en el perfil de Diana Diago.

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La respuesta de TransMilenio S.A. tampoco informó cuántos policías están actualmente desplegados en estaciones y portales. Ese punto fue incluido por Diago entre las explicaciones que exigió a la gerencia del sistema y a la administración distrital.

Cámaras con fallas y menos uniformados en 2025

La concejal Diana Diago cuestionó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán ante la falta de medidas para proteger a los usuarios del sistema - crédito Concejo de Bogotá

La discusión por el convenio se suma a otros cuestionamientos de la concejal sobre las condiciones de seguridad de sistema. En agosto de 2026, Diago alertó que 722 cámaras de las 2.152 instaladas en el sistema presentaban fallas.

También denunció que el número de policías asignados al transporte masivo se redujo un 67,9% durante 2025: pasó de 882 uniformados en enero a 283 en diciembre. Durante ese año se registraron 12.223 hurtos en el sistema, de acuerdo con las cifras citadas por la cabildante.

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En enero de 2026, Diago había advertido sobre presuntos retrasos e incumplimientos en el contrato para instalar puertas anticolados en las estaciones. La concejal pidió que la empresa informe las acciones aplicadas mientras finaliza la revisión del convenio y defina la fecha para su ejecución.