Más de 200 mil estudiantes tendrán una menor tasa de interés en sus créditos del Icetex: este fue el anuncio que hizo el gobierno de Abelardo de la Espriella

La entidad advirtió que la ayuda, suspendida desde el primer semestre de 2025 y reactivada de forma intermitente en 2026, no modifica el capital adeudado ni elimina las obligaciones de pago - crédito @infopresidencia/X

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El Gobierno nacional anunció que reducirá desde octubre la tasa de los créditos del Icetex a IPC + 0% para cerca de 235.000 usuarios, una medida temporal que elimina el recargo adicional sobre la inflación, pero no borra el capital pendiente de pago.

La reducción demandará una inversión superior a $100.000 millones y alcanzará a estudiantes que aún cursan sus carreras y a egresados que ya comenzaron a pagar sus préstamos. El beneficio se mantendrá solo mientras existan recursos en la bolsa asignada.

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“El Icetex es el banco de los que estudian con plata del Estado. Usted pide, estudia y después paga. El problema de muchas familias no es el capital, es el interés. A la inflación, eso que sube el mercado, el IPC, el crédito le suma un recargo”, dijo el vocero oficial de Presidencia Miller Soto.

El subsidio a los intereses había permanecido inactivo desde el primer semestre de 2025. Durante 2026 se reactivó de manera intermitente según la disponibilidad presupuestaria y, en abril, se destinaron $100.000 millones para cubrir durante unos tres meses los intereses de 170.000 personas que se encontraban en etapa de pago; esos fondos se agotaron.

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La Presidencia de la República precisó que la asignación será automática, sin formularios adicionales ni intermediarios, y que tendrán prioridad las personas clasificadas como vulnerables cuando solicitaron el crédito. La condición general es mantener las obligaciones al día.

Dos grupos con requisitos diferentes

La medida destina una inversión superior a $100.000 millones financiada mediante una bolsa presupuestaria temporal - crédito captura video/@infopresidencia/X

Los estudiantes que continúan matriculados conforman el primer grupo: son 64.904 usuarios y recibirán $49.330 millones para que sus créditos se liquiden a IPC + 0 %. El cambio deberá reflejarse en el recibo de octubre, siempre que sigan inscritos en su programa académico y no acumulen una mora superior a 30 días.

“No tienen que llenar otro formulario ni pagar a un tramitador. Lo que sí tienen que hacer es seguir matriculados y estar al día o con una mora de máximo 30 días”, dijo Soto.

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El segundo grupo está integrado por unos 170.000 egresados que ya pagan sus préstamos. Para ellos se asignaron $ 51.605 millones y deberán estar al día, además de demostrar un buen comportamiento de pago para acceder a la reducción.

“Bajo las directrices del presidente Abelardo de la Espriella, esta política reafirma el compromiso institucional de brindar soluciones financieras reales, concretas y responsables que alivien la carga económica de las familias colombianas en su acceso a la educación”, expresó el funcionario.

La Presidencia de la República prioriza en el beneficio a los usuarios catalogados como vulnerables al momento de solicitar el préstamo - crédito @infopresidencia/X

El vocero oficial de Presidencia, remarcó que la medida no altera la deuda original: “No les perdonan la deuda, les quitan, mientras haya plata, el recargo que iba encima de la inflación”.

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Ese recargo depende de la línea de crédito y puede oscilar entre siete y 12 puntos adicionales al índice de precios al consumidor. Con una inflación de 5%, por ejemplo, un usuario podría terminar pagando una tasa de 12% o 17%, en lugar de asumir únicamente la variación del IPC.

Cuando se agoten los recursos, los créditos volverán a las condiciones pactadas al momento de su desembolso, con tasas de IPC + 7, IPC + 9 o IPC + 12, según cada línea. El Icetex advirtió que el alivio tiene carácter transitorio.

El alivio elimina los puntos adicionales sobre la inflación pero mantiene intacto el cobro del capital original - crédito captura video/@infopresidencia/X

“Y si la plata no alcanza para todos, hay un proyecto de resolución que pone el orden de la fila. Entran primero quienes al momento de pedir el crédito quedaron marcados en condición de vulnerabilidad. Mire el recibo de octubre. Si está en la lista, el recargo extra debe aparecer en cero. Si no aparece y usted cumple con los requisitos que le acabo de mencionar, acérquese al Icetex, llame al Icetex y pregunte”, explicó Soto.

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Los usuarios que cumplan las condiciones y no vean reflejada la eliminación del recargo en su recibo de octubre podrán consultar directamente a la entidad. Soto insistió en que el beneficio no requiere gestores ni pagos a terceros: “No tienen que llenar otro formulario ni pagar a un tramitador”.

En la cuenta de X de la Presidencia también se hizo énfasis el compromiso que tiene el Gobierno para dar soluciones financieras a miles de estudiantes en Colombia. “Bajo las directrices del presidente Abelardo De La Espriella, esta política reafirma el compromiso institucional de brindar soluciones financieras reales, concretas y responsables que alivien la carga económica de las familias colombianas en su acceso a la educación”.

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