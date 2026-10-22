Colombia

Tres hombres denunciaron que fueron drogados y robados por tres mujeres en Medellín: esto fue lo que pasó

El encuentro con las sospechosas comenzó cerca de la Autopista Sur, en Itagüí, y terminó con la sustracción de teléfonos, joyas, documentos y tarjetas bancarias

El 2CB, conocido como la droga de las élites, se extendió rápidamente por discotecas y eventos de música electrónica en todo el país y es consumido en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, donde más circula.
Las cámaras de seguridad del edificio registraron la salida de las tres sospechosas con los elementos hurtados - crédito Redes sociales
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Tres hombres denunciaron un hurto tras ser presuntamente drogados por tres mujeres a las que abordaron en Itagüí (Antioquia).

El encuentro ocurrió cerca de la Autopista Sur, junto a un establecimiento nocturno, y terminó en un apartamento de Medellín, ubicado en la unidad residencial Pinar del Rodeo

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Las cámaras de seguridad registraron la salida de las señaladas por un presunto robo. Las imágenes, según los denunciantes, muestran a las sospechosas cuando abandonaban el conjunto con los objetos que habrían sustraído.

El caso comenzó cerca de Palmahía, en Itagüí, donde los afectados dijeron que conocieron a las mujeres a pocos metros de un establecimiento nocturno. Después de conversar, acordaron trasladarse en camioneta hasta un apartamento del conjunto residencial.

Las bandas de ladrones están vigilando a sus posibles víctimas, quienes en la mayoría de los casos llegan solas a departir a bares, y es en ese momento donde lo abordan y lo distraen mientras le suministran la escopolamina en su bebida y en cuestión de minutos reducen la voluntad y el control de los afectados - crédito Colprensa
Tres hombres denunciaron un hurto tras abordar a tres mujeres a las afueras de Palmahía en Itagüí- crédito Colprensa

Los tres hombres denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que las mujeres les habrían suministrado una sustancia dentro del inmueble y que dos de ellos quedaron inconscientes. El tercer acompañante permaneció despierto y detectó que las visitantes ya se habían ido.

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Una de las víctimas relató al medio que el grupo entró al apartamento y que la situación cambió poco después. “De un momento a otro nos drogan, nos dejan inconscientes y nos roban”, manifestó el afectado al medio regional MiOriente.

El denunciante sostuvo que uno de sus acompañantes estaba en el baño cuando ocurrió el hecho. Al salir, encontró a los otros hombres en estado de inconsciencia y advirtió la ausencia de las tres mujeres.

La versión de los afectados indica que la alerta se activó cuando el integrante del grupo que no perdió el conocimiento pidió ayuda. Ese hombre contactó a las autoridades y solicitó asistencia médica para sus acompañantes, quienes recibieron atención de paramédicos en el lugar.

Los allanamientos revelaron viviendas con invernaderos, túneles y cocinas clandestinas dedicadas a la elaboración y almacenamiento de drogas - crédito Policía Medellín
Una de las víctimas relató que les suministraron una sustancia que los dejó inconscientes poco después de entrar al apartamento- crédito Policía Medellín

“Llamó a la policía y a los primeros auxilios para que nos socorran”, contó la víctima ante el portal. También confirmó que investigadores acudieron al apartamento tras el aviso.

Más objetos robados

La denuncia incluye las llaves de un vehículo, tres pulseras de oro, una cadena de oro, un iPhone 17 Pro Max, otros cuatro celulares, un iPad y un bolso que contenía documentos personales, licencias de conducción y tarjetas bancarias.

Los hombres también reportaron movimientos no autorizados a través de la plataforma Nequi por $2.600.000. Ese retiro forma parte de los elementos incluidos en la denuncia que entregaron ante la Fiscalía.

Las víctimas aportaron a las autoridades el material de las cámaras internas del conjunto. Según su relato a MiOriente, las grabaciones captaron el momento en que las mujeres dejaron el lugar “muy campantemente con todo”.

El registro audiovisual quedó en manos de los investigadores con el objetivo de facilitar la identificación de las presuntas responsables. Los denunciantes indicaron que esperan que las imágenes ayuden a establecer la ruta que siguieron las mujeres tras salir de la unidad residencial.

La denuncia formal fue interpuesta por los afectados después de recibir atención en el apartamento. El procedimiento incluyó la entrega de los videos de seguridad y la relación de los bienes que, según afirmaron, fueron sustraídos durante el encuentro.

Hasta el relato conocido por el medio, los hombres no identificaron públicamente a las mujeres ni precisaron cómo se produjo el contacto inicial más allá de la conversación en las afueras del establecimiento nocturno.

La investigación deberá establecer si las tres mujeres participaron en el presunto suministro de la sustancia y en el hurto denunciado. También deberá verificar la información sobre los dispositivos, las joyas, los documentos y el dinero reportado como sustraído.

Robos en Medellín con escopolamina

Los hurtos con escopolamina aumentaron en Medellín durante 2026, de acuerdo con los registros del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). En los primeros diez meses del año se contabilizaron 566 casos, frente a los 299 registrados durante todo 2025.

La comparación supone un incremento del 89%. Otros balances, elaborados con distintos cortes estadísticos, ubican el salto de 275 a 556 denuncias, una variación cercana al 102%.

Las diferencias entre ambos resultados responden a los períodos analizados y a las fechas de cierre de cada registro. Pese a esa variación, las mediciones coinciden en una tendencia: los robos mediante escopolamina prácticamente se duplicaron en la ciudad.

Según los datos disponibles, Medellín pasó de cerca de 300 hurtos con esta modalidad en 2025 a más de 550 en apenas diez meses de 2026. Los reportes señalan que la mayoría de las víctimas fueron hombres y que una parte relevante de los hechos ocurrió durante los fines de semana, en espacios de ocio, viviendas y zonas cercanas a discotecas.

La Policía Nacional informó que entre enero y julio de 2026 recibió 537 reportes, mientras que en el mismo período de 2025 había registrado 289. Esa comparación muestra que el alza ya se había consolidado antes del cierre de los diez primeros meses del año.

El 87% de las víctimas identificadas por la institución fueron hombres. El informe también indicó que el 45% de los casos ocurrió los sábados o domingos.

Los escenarios más recurrentes fueron la vía pública, los bares y cantinas, los hoteles, las residencias y los alrededores de discotecas. La concentración de denuncias en esos lugares coincide con los horarios y dinámicas señalados en el balance policial.

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