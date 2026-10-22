Joven de 13 años desapareció tras salir de su colegio en Bogotá: el plantel le permitió irse sin autorización de la familia

La menor vestía una sudadera azul y blanca el 16 de octubre de 2026 cuando fue vista por última vez- crédito Camila Díaz/Colprensa

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Las autoridades buscan a Luz Maileth Urueña Sánchez, una estudiante de 13 años que desapareció tras asistir a clases en el colegio Jairo Aníbal Niño, en la localidad de Kennedy, Bogotá.

La Policía gestiona órdenes judiciales para acceder de manera formal a las cámaras de seguridad del sector.

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La menor fue vista por última vez el viernes 16 de octubre. Vestía una sudadera azul y blanca cuando se perdió el contacto con ella.

Según relató su padre, Julio Urueña, Luz Maileth llegó al plantel en la mañana y él permaneció allí hasta confirmar que hubiera ingresado. Horas después, al regresar para recogerla, le informaron que la estudiante no había salido del colegio con su curso.

Las autoridades de Bogotá buscan a Luz Maileth Urueña Sánchez tras su desaparición en el colegio Jairo Aníbal Niño de Kennedy - crédito @RocioDussanPer/X

El padre encontró que el curso ya había salido del colegio

Julio Urueña explicó que acompañó a su hija al inicio de la jornada escolar. “Yo llegué acá normal con ella a las seis de la mañana; yo siempre, hasta que ella no ingresa, no me voy”, afirmó a Citynoticias.

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El padre volvió al establecimiento hacia las 11:50 a. m. para recogerla. Allí recibió una respuesta que incrementó su preocupación: Luz Maileth no estaba entre los estudiantes que habían salido.

Urueña acudió a la portería y preguntó por los alumnos de 701, el grupo al que pertenece su hija. El personal le indicó que los estudiantes ya se habían retirado y que incluso comenzaban a ingresar quienes asistirían a la jornada de la tarde.

“Me informan que ya todos habían salido, que hasta incluso están entrando los de la jornada tarde”, relató el padre ante el noticiero.

Ante esa versión, se comunicó con una compañera de Luz Maileth. “Yo le escribo a una amiguita de ella”, señaló Urueña a la publicación. La estudiante le respondió que había estado con la adolescente hasta antes del descanso. Desde ese momento, no volvió a tener noticias sobre ella.

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Julio Urueña acudió al plantel educativo a las 11:50 a. m. para recoger a su hija después de dejarla a las 6:00 a. m. - crédito Alcaldía Bogotá

El padre pidió entonces una nueva revisión del caso al personal de seguridad. El colegio solicitó la presencia de la orientadora de la jornada de la tarde para establecer qué había ocurrido.

Por su parte, la funcionaria le dijo a Julio Urueña que “hay dos niñas que salieron por la mañana”. Esa frase condujo a una revisión de las grabaciones internas del colegio.

De acuerdo con el testimonio del padre a Citynoticias, el personal del plantel le mostró imágenes en las que se veía a dos menores salir de la institución. La orientadora sostuvo que se habían ido acompañadas por “el hermanito”.

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Urueña rechazó esa explicación porque, según afirmó, su hija no tiene hermanos. “Mi hija no tiene hermanos”, respondió al conocer lo que le habían dicho desde el colegio.

A partir de esa situación, comenzó una investigación para determinar cómo Luz Maileth salió del establecimiento y quién autorizó su retiro. La familia ya presentó una denuncia ante las autoridades.

El padre rechazó la versión de una orientadora sobre un supuesto hermano que acompañaba a la estudiante al salir del colegio - crédito Captura video CityTv

El padre sostuvo que en las grabaciones aparece su hija mientras conversa con un joven. Según su relato, ese joven se dirigió después hacia el área administrativa de la institución educativa.

La familia cuestionó la autorización de salida

Urueña aseguró que las imágenes también mostrarían una actuación de la coordinación escolar. “La coordinadora firma la autorización de salida de mi hija. En ningún momento nos llamaron”, declaró al medio.

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La familia busca establecer si hubo una autorización irregular y qué personas participaron en la salida de la adolescente. Las diligencias se concentran en las cámaras del plantel y en las grabaciones disponibles en los alrededores.

La Policía informó que tramita las órdenes judiciales necesarias para obtener formalmente los registros audiovisuales del sector. Ese material podría aportar elementos para reconstruir el recorrido de la menor después de salir del colegio.

Los familiares pidieron a la ciudadanía compartir cualquier información que permita ubicar a Luz Maileth. También solicitaron que los datos relevantes lleguen a las autoridades para apoyar la investigación.

Las personas que conozcan el paradero de la estudiante pueden comunicarse a las líneas 3007490133 y 3017360076.