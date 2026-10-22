Colombia

Bogotá celebra los 200 años de la fotografía con un festival que reúne a nueve referentes internacionales y más de 50 actividades

La novena edición de MASTERCLASS se realizará entre el 22 y el 24 de octubre en la Universidad Externado con Francia como invitado de honor, sesiones de inteligencia artificial y una rueda de negocios para la industria visual

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Del 22 al 24 de octubre, el Festival Internacional de Fotografía de Bogotá reunirá a nueve grandes referentes internacionales, más de 40 actividades y una agenda que conectará fotografía, cine, inteligencia artificial, tecnología e industria.
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Nueve fotógrafos de cuatro países, talleres de inteligencia artificial, una rueda de negocios con más de 200 profesionales y la participación de Francia como invitado de honor integran la programación de la novena edición de MASTERCLASS Festival Internacional de Fotografía de Bogotá, que arranca este jueves 22 de octubre en la Universidad Externado de Colombia y se extenderá hasta el sábado 24. El encuentro, que reúne más de 50 actividades distribuidas en siete espacios, toma como eje la conmemoración de los 200 años de la fotografía (1826–2026).

El evento es beneficiado por el Programa ACERCA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), bajo la dirección de la AECID y la Embajada de España en Colombia.

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De la cámara analógica a la inteligencia artificial, el festival amplía su alcance a toda la cadena visual

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La edición 2026 incorpora por primera vez temáticas que exceden la fotografía tradicional. Cine, producción audiovisual, creación de contenidos, tecnología e inteligencia artificial comparten cartel con las disciplinas clásicas del retrato, el fotoperiodismo y la fotografía documental

La edición 2026 incorpora por primera vez temáticas que exceden la fotografía tradicional. Cine, producción audiovisual, creación de contenidos, tecnología e inteligencia artificial comparten cartel con las disciplinas clásicas del retrato, el fotoperiodismo y la fotografía documental. El director del festival, César Pérez, explicó la decisión: “La fotografía cambió la manera en que el mundo se cuenta hace 200 años. Hoy estamos viviendo otra transformación profunda con la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas formas de crear. MASTERCLASS quiere ser ese lugar donde podamos mirar lo que hemos construido, pero también preguntarnos hacia dónde vamos”.

Dentro de la agenda dedicada a la IA, el programa contempla sesiones sobre edición y retoque inteligente, generación de imágenes y conceptos, automatización de procesos audiovisuales, IA generativa y casos de uso reales. “Hoy un creador visual necesita mucho más que saber manejar una cámara. Necesita entender las herramientas, las plataformas, los nuevos lenguajes y las posibilidades que tiene frente a él”, añadió Pérez.

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Francia, país invitado de honor, enlaza el bicentenario con los orígenes de la imagen

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MASTERCLASS 2026 articula el legado de la cultura francesa en la fotografía con una programación que incluye conferencias, exposiciones, conversaciones y talleres relacionados con la cultura francófona.

La presencia francesa no es casual. En 1826, el inventor Nicéphore Niépce logró fijar una imagen mediante un procedimiento de exposición prolongada, uno de los primeros pasos hacia lo que hoy se conoce como fotografía. Trece años después, Louis Daguerre presentó públicamente el daguerrotipo, método que contribuyó a la expansión de la técnica por el mundo.

MASTERCLASS 2026 articula ese legado con una programación que incluye conferencias, exposiciones, conversaciones y talleres relacionados con la cultura francófona. La Agence France-Presse (AFP), una de las principales agencias de prensa del mundo, participará con una intervención dedicada al fotoperiodismo. “Celebrar 200 años de fotografía no significa solamente mirar hacia atrás. Significa reconocer todo lo que ha cambiado y entender que hoy estamos frente a una nueva transformación de la imagen”, señaló el director del festival.

Nueve invitados internacionales cubren el arco que va del retrato a la biodiversidad

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MASTERCLASS Festival Internacional de Fotografía de Bogotá

La lista de ponentes principales reúne a profesionales de Perú, México, Francia y Colombia con trayectorias en campos diversos. Morfi Jiménez, especializado en retrato e iluminación, y Mario Arévalo, fotógrafo de moda y estilo de vida, representan a Perú. Desde México llega Citlali Fabián, reconocida en 2026 como Photographer of the Year de los Sony World Photography Awards.

La delegación francesa se completa con Emilienne Malfatto, fotoperiodista y fotógrafa documental que desarrolla buena parte de su trabajo en Irak. Por Colombia, el programa incluye a Ernesto Obando, dedicado a la fotografía de naturaleza y biodiversidad, y a Héctor Aguirre, con más de 30 años de trayectoria en publicidad y fotografía submarina. A los invitados principales se suman más de 40 actividades complementarias conducidas por maestros nacionales, marcas e instituciones aliadas.

Una rueda de negocios busca generar más de 750 conexiones entre profesionales de la imagen

Uno de los elementos nuevos de esta edición es MASTERCLASS CONEXIONES, una rueda de negocios y networking profesional diseñada para vincular a fotógrafos, realizadores audiovisuales, creadores, marcas, universidades e instituciones. La iniciativa contempla tres días de actividades, seis sesiones de networking, 42 mesas de conexión, más de 200 profesionales vinculados y más de 750 conexiones potenciales.

Con esta incorporación, el festival busca funcionar también como plataforma de la industria visual, un espacio donde las relaciones comerciales y académicas complementen la formación artística.

Concursos, batallas fotográficas y un programa dirigido a jóvenes completan la agenda

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La programación reserva un espacio para las nuevas generaciones. Conferencias, talleres prácticos, experiencias tecnológicas y actividades participativas apuntan a acercar a jóvenes creadores.

La programación reserva un espacio para las nuevas generaciones. Conferencias, talleres prácticos, experiencias tecnológicas y actividades participativas apuntan a acercar a jóvenes creadores y familias a la fotografía, el audiovisual y las herramientas de creación.

Los concursos fotográficos propondrán maratones, retos temáticos y experiencias participativas, mientras que las Batallas Fotográficas permitirán observar el proceso creativo en vivo: decisiones, técnica y visión detrás de una imagen. La novena edición de MASTERCLASS se desarrolla del 22 al 24 de octubre en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá.

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