Quién es el cabecilla del ELN por el que Abelardo de la Espriella ordenó bombardeo en Nariño: sería responsable de varios atentados en el Cauca

Las Fuerzas Militares ejecutaron en Nariño el quinto bombardeo del gobierno de Abelardo De La Espriella contra el ELN - crédito Luisa González/REUTERS/AFP

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Las Fuerzas Militares ejecutaron en la madrugada de este jueves el quinto bombardeo del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella contra organizaciones armadas ilegales, una operación dirigida al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en un municipio de Nariño limítrofe con Cauca.

El ataque dejó un balance preliminar de ocho muertos y tenía entre sus objetivos a Neftalí Riascos Alegría, alias Marcos Pacífico, señalado como uno de los mandos de la guerrilla en la región.

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La ofensiva fue la segunda acción aérea de esta administración contra el ELN y la primera desarrollada en el suroccidente colombiano. Su preparación tomó cuatro semanas y contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

Alias Marcos Pacífico era identificado como el principal cabecilla del ELN en Cauca y sostenía una disputa territorial con las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. El conflicto se concentraba en el cañón del Micay, donde los grupos armados buscan controlar rutas del narcotráfico y actividades de minería ilegal.

El mandatario nacional publicó un video en el que autorizó el ataque aéreo que dejó, preliminarmente, a ocho guerrilleros muertos - crédito X

También fue identificado como posible objetivo Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, conocido como alias Rubén, Chuqui o Elder. El comando central del ELN lo había designado segundo cabecilla del Frente de Guerra Suroccidental, con influencia en Cauca y liderazgo sobre la estructura José María Becerra y la compañía Guerreros de Sindagua.

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La muerte de “Marcos Pacífico” no había sido confirmada oficialmente al conocerse el resultado preliminar del ataque. El Instituto Nacional de Medicina Legal deberá establecer la identidad de los cuerpos recuperados.

Las tropas ingresaron posteriormente al área para asegurar el territorio, verificar los efectos del bombardeo y recuperar el material de guerra que hubiera quedado en el lugar. Las autoridades aún deben consolidar el balance final y determinar la cantidad de armas incautadas durante la operación.

Una estructura de 477 integrantes en el suroccidente

El Frente de Guerra Suroccidental del ELN cuenta con 477 integrantes, distribuidos en una dirección regional, tres frentes y dos compañías, de acuerdo con información de inteligencia. La dirección regional está compuesta por cinco miembros.

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El gobierno nacional ofrecía una recompensa de 130 millones de pesos por datos que permitieran capturar a alias Marcos Pacífico - crédito Colprensa/AFP

La estructura José María Becerra reúne a 230 hombres, seguida por el frente Manuel Vásquez Castaño, con 160, y el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, con 31. La compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú tiene 34 integrantes, mientras que no se precisó la cifra de miembros de la compañía Milton Hernández Ortiz.

Inteligencia militar también atribuía a alias Marcos Pacífico la instalación de minas antipersonales y el reclutamiento de menores en Cauca. Un comando especial del Ejército lo identificó como responsable de operaciones en El Tambo, Guapi y Argelia.

Entre los hechos atribuidos al jefe guerrillero figura el lanzamiento de una granada contra una patrulla del entonces Esmad de la Policía en Cali, en 2022, que dejó 15 uniformados heridos. También se le vinculaba con la instalación de banderas del ELN en Argelia y el secuestro de cuatro civiles en Guapi.

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Por su captura se ofrecía una recompensa de $130 millones, según un informe de inteligencia militar. El mismo perfil le atribuyó la explotación de niñas menores de 15 años y el uso de cadenas y anillos de oro.

La disputa con las disidencias en Patía

El ELN disputa con las disidencias de Iván Mordisco el control del cañón del Micay para el tráfico de drogas y la minería ilegal - crédito Europa Press

La confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc se intensificó en noviembre de 2024, cuando “Marcos Pacífico” habría ordenado acciones contra alias El Mocho, máximo cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas. El objetivo era recuperar control territorial en Cauca, de acuerdo con fuentes de inteligencia militar citadas por El País.

El jefe del ELN se habría desplazado con algunos hombres hacia La Mesa y Brisas, en la zona rural de Patía, con armamento automático, francotiradores y explosivos. Esas localidades eran consideradas la base de alias El Mocho en el departamento.

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El plan incluía vigilar los movimientos y rutinas del líder de la estructura Carlos Patiño, instalar explosivos en las vías utilizadas por sus hombres e infiltrar sus campamentos para atacarlos. También habría ordenado ofrecer entre 10 y 20 millones de pesos a integrantes de las disidencias a cambio de información, armas, municiones, explosivos o ubicaciones de depósitos ilegales.

La guerrilla buscaba aumentar el reclutamiento forzado de menores que conocieran la región, especialmente aquellos con familiares o amigos dentro de las disidencias. La instalación de explosivos y los enfrentamientos exponían a las poblaciones rurales de El Tambo, Guapi, Timbiquí, López de Micay y Argelia.

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“Marcos Pacífico”, de aproximadamente 47 años, tenía un historial criminal de 25 años y presencia en Iscuandé, El Charco y La Tola, en Nariño, además de sectores de Jamundí, Valle del Cauca. Sus objetivos incluían los cultivos ilícitos, laboratorios para procesar droga, rutas para sacar pasta base de coca hacia el Pacífico y trasladarla en embarcaciones a Centro y Norteamérica, además de la extorsión a comerciantes, ganaderos, contratistas estatales y transportadores.