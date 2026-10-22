Daniel Briceño se despachó contra exfiscal Angélica Monsalve tras demanda que podría arrebatarle su investidura: "No le vamos a aflojar"

La exfiscal Angélica Monsalve cuestionó la candidatura de Daniel Briceño a la Cámara por Bogotá, señalando que no cumple los requisitos constitucionales para postularse debido a la coincidencia de periodos en sus cargos - crédito @alazamo123 y @Danielbricen

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Apenas horas después de que la exfiscal y excandidata al Congreso Angélica Monsalve anunciara la aceptación por parte del Consejo de Estado de una demanda contra la investidura del representante a la Cámara Daniel Briceño, el legislador respondió públicamente sobre el proceso.

El representante del Centro Democrático, calificó la acción legal como un nuevo ataque político, después de que el alto tribunal considerara viable para estudio las denuncias que señalan una presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o un eventual conflicto de intereses.

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Briceño sostuvo que la acción judicial es una “retaliación” ligada a la derrota electoral de Monsalve en los comicios legislativos de marzo de 2026. También afirmó que su abogado, Juan José Castro, asumió su defensa dentro del proceso.

“Hay personas como la Dr. Angélica Monsalve que ante los fracasos electorales y el rechazo de los ciudadanos buscan hacerse visibles con este tipo de demandas. Mi abogado Juan José Castro ya está al frente de este nuevo ataque del petrismo”, señaló el representante en su publicación.

La Sala Especial de Decisión 24 estudiará los señalamientos por presuntas inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, sin que la providencia anticipe una determinación sobre el fondo del proceso judicial - crédito X

Asimismo, el legislador señaló que no detendrá su agenda política hasta que un juez decida lo contrario, restando importancia a lo denunciado por la exfiscal. “Nuestra agenda en el Congreso seguirá y no le vamos a aflojar ni un minuto, pues es eso lo que buscan”, concluyó el representante.

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La demanda fue admitida por la Sala Especial de Decisión 24

Monsalve anunció el jueves 22 de octubre que el Consejo de Estado admitió su solicitud de pérdida de investidura contra Daniel Felipe Briceño Montes. En X, aseguró que al congresista le corresponde responder ante la justicia dentro de esta actuación.

La abogada cuestionó que Briceño ejerza funciones legislativas mientras, según su interpretación, habría incumplido reglas constitucionales. En el mismo mensaje empleó expresiones descalificadoras contra el representante.

Los documentos divulgados por Monsalve corresponden a un auto de la Sala Especial de Decisión 24, fechado el 17 de septiembre de 2026. La providencia, suscrita electrónicamente por el consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera, señala de forma expresa que admite la demanda.

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Angélica Monsalve anunció admisión de proceso contra Daniel Briceño en el Consejo de Estado - crédito @alazamo123/X

En la carátula del expediente figura Monsalve como demandante y Briceño como demandado. El proceso se tramita bajo el medio de control de pérdida de investidura por la presunta “violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”.

Briceño tendrá cinco días para pronunciarse sobre los argumentos

La Sala ordenó notificar personalmente la providencia al representante y al agente del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1881 de 2018. Asimismo, dispuso notificar por estado a la parte demandante.

El despacho deberá trasladar a Briceño la demanda, su subsanación y los anexos aportados al expediente. El congresista contará con cinco días desde la notificación para responder por escrito, presentar documentos y pedir las pruebas que considere necesarias para su defensa, conforme al artículo 10 de esa ley.

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La pérdida de investidura es un mecanismo judicial que puede afectar la condición de un integrante de una corporación pública si se comprueba alguna de las causales previstas en la Constitución y la ley. La admisión de la demanda no anticipa una decisión sobre el fondo del caso.

Daniel Briceño deberá responder a demanda por presuntas inhabilidades e incompatibilidades - crédito @alazamo123/X

La providencia fue firmada mediante la plataforma Samai del Consejo de Estado, sistema que, según el documento, garantiza la autenticidad, integridad, conservación y consulta posterior de las actuaciones judiciales.

En 2024, un tribunal negó otra demanda contra Briceño

Briceño ya enfrentó en 2024 otra demanda de pérdida de investidura, relacionada con una decisión que tomó cuando era concejal de Bogotá. En ese caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones y le permitió conservar su curul.

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La acción, radicada el 29 de mayo de ese año por José Romilio Correa Muñoz, incluyó a otros siete integrantes del Concejo de Bogotá. El demandante alegó una presunta indebida destinación de recursos públicos por la aprobación de la inclusión de la ALO Norte en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”.

Durante una audiencia celebrada el 22 de julio, la defensa de Briceño sostuvo que votar ese artículo formaba parte de sus funciones como concejal y que la pérdida de investidura no era el mecanismo para discutir la legalidad de la medida. El tribunal concluyó que no se configuró una destinación indebida de recursos públicos.

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