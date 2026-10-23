Colombia

Plan de choque en salud avanza en Colombia: se han entregado más de 12 millones de medicamentos y se han resuelto más de 400.000 procedimientos

El Ministerio de Salud dio a conocer un balance, tras un mes de implementación de la estrategia para atender los principales problemas de los usuarios del sistema

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denuncia vulneración del derecho a la salud en EPS intervenidas por el Estado colombiano - crédito Colprensa
Por medio del plan de choque, ya se avanzó en la entrega de 12.514.638 unidades de medicamentos - crédito Colprensa
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La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer ante los medios de comunicación un balance sobre el plan de choque en salud que se empezó a implementar el 20 de septiembre de 2026, con el objetivo de resolver los problemas más urgentes que tienen los pacientes en materia de acceso a los servicios prestados por las EPS.

De acuerdo con la funcionaria, el plan de choque está aplicándose en todas las entidades promotoras de salud del país, para cubrir a más de 52 millones de afiliados al sistema que hay actualmente.

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Hemos identificado que hay cerca de 1.600.000 personas con tratamientos pendientes, medicamentos o procedimientos (con corte al 14 de octubre). Este arrancó el 20 de septiembre; llevamos ya más de un mes. Hemos atendido el 51% de ese objetivo”, precisó la jefa de cartera ante la prensa.

De igual manera, afirmó que, por medio del plan de choque, ya se avanzó en la entrega de 12.514.638 unidades de medicamentos, contribuyendo a la resolución de pendientes. El Ministerio de Salud informó en un comunicado que, inicialmente, el indicador estaba en 31,2% (primer corte), y luego pasó a 39,23% (segundo corte) y llegó ahora a 42,89%.

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La ministra Ana María Vesga advirtió que los avances del programa no resuelven todos los problemas del sistema de salud - crédito captura pantalla/@MinSaludCol/X
La ministra Ana María Vesga aseguró que en procedimientos la cartera ha acelerado de manera importante la respuesta, pero todavía hacen falta más acciones - crédito captura pantalla/@MinSaludCol/X

Por otro lado, el plan permitió avanzar en un 13% en la respuesta para el desarrollo de procedimientos requeridos por los usuarios, lo que equivale a 434.828 procedimientos resueltos.

En procedimientos hemos acelerado de manera importante la respuesta, pero un 13% de avance también nos dice con absoluta claridad que queda mucho trabajo por hacer. No vamos a presentar como resuelto lo que todavía está pendiente”, afirmó la ministra de Salud, citada en la comunicación oficial.

Según la cartera, la cifra pasó de 120.586 procedimientos resueltos en el primer corte a 168.422 en el segundo, y ahora supera los 400.000, lo que quiere decir que se resolvieron 266.406 procedimientos adicionales entre los dos últimos cortes.

“Los porcentajes nos permiten ver las dos caras del Plan de Choque: cuánto hemos logrado resolver y cuánto falta. Nuestra obligación es trabajar sobre las dos. Cada punto que falta representa pacientes que siguen esperando una respuesta”, señaló Vesga en el comunicado emitido por el Ministerio de Salud.

La cartera indicó que el 87% de los registros pendientes continúa en seguimiento. En consecuencia, el Ministerio de Salud aseguró que fortalecerá el acompañamiento a las EPS y la verificación de los servicios reportados como realizados.

El Ministerio de Salud entregó balance del plan de choque implementado en el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @MinSaludCol/X
El Ministerio de Salud entregó balance del plan de choque implementado en el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @MinSaludCol/X

Según la cartera, el seguimiento se mantendrá de manera periódica hasta el 31 de diciembre de 2026. El trabajo de inspección se enfocará sobre todo en los pacientes que presentan condiciones de salud más riesgosas y en los territorios del país en donde hay un mayor número de pendientes por resolver.

La ministra Ana María Vesga aclaró que, mientras los ciudadanos sigan experimentando dificultades para acceder a los servicios de salud, el plan de choque del Gobierno se mantendrá.

La meta no es mejorar un porcentaje. La meta es que el paciente que estaba esperando reciba su medicamento, tenga su procedimiento y pueda continuar su tratamiento. Mientras existan pendientes, el plan de choque continúa”, concluyó la jefa de cartera.

La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombia Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, respaldó el trabajo realizado por el Ministerio de Salud en aras de resolver los problemas más urgentes de los usuarios en materia de salud.

La presidenta ejecutiva de AmCham, María Claudia Lacouture, respaldó el plan de choque en salud implementado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @mclacouture/X
La presidenta ejecutiva de AmCham, María Claudia Lacouture, respaldó el plan de choque en salud implementado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @mclacouture/X

La crisis de salud heredada no se resuelve en 75 días. Pero la voluntad de escuchar y trabajar juntos abre camino: @MinSaludCol reporta 273.000 pacientes con entregas de medicamentos. Reconozco el esfuerzo de la ministra @AnaVesga_G. Falta mucho; sumar esfuerzos públicos y privados y construir consensos permite avanzar. La confianza crece cuando la voluntad de servir se convierte en soluciones”, precisó en X.

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