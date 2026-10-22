Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y desató reacciones en los políticos: “Se dejó utilizar y terminó cumpliendo el papel de títere político”

El senador colombiano Honorio Henríquez se refiere a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y a la designación de Alejandro Ordóñez - crédito Honorio Hernández

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y designó a Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo. Mientras se formaliza la posesión del nuevo funcionario, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de la cartera.

La Presidencia comunicó el relevo el miércoles 21 de octubre, aunque no explicó las razones de la salida de Lara Restrepo ni precisó la fecha de posesión de Ordóñez. El mandatario agradeció la gestión del ahora exministro y destacó la experiencia y trayectoria de su reemplazo.

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Rodrigo Lara Restrepo había sido anunciado como integrante del gabinete el 26 de junio de 2026 y tomó posesión el 7 de agosto. Permaneció cerca de dos meses y medio al frente del Ministerio del Interior.

Honorio Henríquez ofreció diálogo con el nuevo ministro

La salida de Rodrigo Lara generó una cadena de reacciones en la clase política colombiana. Uno de los primeros fue el presidente del Senado, Honorio Henríquez, que afirmó que respeta la decisión del mandatario y anticipó que mantendrá los canales de comunicación con el Ejecutivo.

“Respetamos las decisiones sobre la conformación del gabinete que corresponden exclusivamente al señor presidente de la República”, señaló.

Rodrigo Lara, exministro del Interior, fue informado de la salida de su cargo en horas de la noche del 22 de octubre de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El senador sostuvo que desde la Presidencia del Senado continuará una relación institucional con la administración. “Hemos mantenido y seguiremos manteniendo una relación de diálogo, respeto y trabajo armónico con el Gobierno nacional”, indicó.

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Henríquez agradeció la labor de Lara Restrepo y le deseó éxito a Ordóñez en el cargo. “Al ministro Rodrigo Lara, nuestro reconocimiento y gratitud por su trabajo, y al doctor Alejandro Ordóñez, nuestros mejores deseos de éxitos en esta nueva responsabilidad”.

También aseguró que el Congreso está dispuesto a tramitar acuerdos con el Ejecutivo. “El Gobierno nacional cuenta con un Congreso siempre dispuesto al diálogo y a la construcción de acuerdos en el marco de la independencia de los poderes y de la colaboración armónica entre las distintas instituciones”, expresó.

El presidente del Senado agregó que la bancada del Centro Democrático respaldará las iniciativas que, según su criterio, respondan a las necesidades ciudadanas. “Colombia enfrenta grandes desafíos que nos exigen menos confrontación, más diálogo, menos diferencias y más consensos, menos discursos y más resultados”, afirmó.

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Daniel Briceño lamentó la salida de Rodrigo Lara

El congresista Daniel Briceño s e refirió a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @Danielbricen/X

El congresista Daniel Briceño expresó en X que lamentaba la salida de Lara Restrepo, a quien describió como un interlocutor abierto a las conversaciones con los distintos sectores del Legislativo.

“Es una lástima la salida del ministro Rodrigo Lara, un funcionario abierto al diálogo, de gran preparación y que venía construyendo puentes en el Congreso a través del debate y las ideas, dejando de lado la transacción política”, escribió.

Briceño afirmó que esa forma de relacionamiento representaba “un cambio de paradigma difícil, pero necesario y acertado para fortalecer la democracia del país”.

El legislador le deseó éxitos al exministro y dio la bienvenida a Ordóñez. Además, enumeró algunos de los proyectos que podrían marcar la agenda del nuevo jefe de la cartera política.

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“Alejandro Ordóñez asume enormes retos en una agenda legislativa exigente: la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de rescate, la descentralización y la ley antimermelada”, indicó.

Para Briceño, el Ejecutivo requiere condiciones de estabilidad para avanzar con sus iniciativas. “El Gobierno debe avanzar hacia una estabilidad política e institucional que le permita construir consensos, impulsar las reformas y, sobre todo, traducir las decisiones en resultados concretos para el país”, sostuvo.

Jerome Sanabria cuestionó la llegada de Alejandro Ordóñez

La creadora de contenido y activista política Jerome Sanabria, identificada como afín al Gobierno, consideró que la salida de Lara Restrepo era previsible por los resultados de su gestión en el Congreso.

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“Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el Congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno”, señaló.

Sanabria, no obstante, cuestionó la elección de Ordóñez para asumir el Ministerio del Interior. “Tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas”, escribió.

La activista también manifestó preocupación ante los proyectos del Gobierno. “Me preocupa de cara a la presentación de nuestra contrarreforma. Ojalá que me equivoque”, agregó.

Gabriela Muñoz y Beto Coral criticaron la decisión desde sectores opositores

La activista Gabriela Muñoz sostuvo que la salida de Lara Restrepo era esperable y cuestionó el giro político que, según su postura, tuvo el exministro.

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“Rodrigo Lara se dejó utilizar y terminó cumpliendo el papel de títere político. Y cuando dejó de ser útil, lo hicieron a un lado”, afirmó.

Muñoz añadió que era necesario revisar publicaciones pasadas del exfuncionario. “Basta revisar sus publicaciones de hace unos años para cuestionar el rumbo que tomó. Su salida era de esperarse”, expresó.

La activista también mencionó el legado de Rodrigo Lara Bonilla. “Su padre dejó una historia de lucha contra la corrupción y las mafias. Usted terminó dejando la impresión de que se unió a ellas”, escribió.

Por su parte, el activista de izquierda Beto Coral afirmó que Lara Restrepo había sido utilizado por el presidente. “El mafioso solo utiliza a la gente para su beneficio, luego los desecha”, señaló en una publicación dirigida al exministro.

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Coral relacionó el cambio de gabinete con declaraciones atribuidas a Lara Restrepo sobre Bernardo Jaramillo Ossa. “Lo echa por reconocer que Bernardo Jaramillo era un buen hombre”, aseguró.

La Presidencia no informó si Lara Restrepo asumirá otra responsabilidad dentro del Gobierno ni divulgó detalles adicionales sobre el acto de posesión de Ordóñez.