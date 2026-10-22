Colombia

Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y desató reacciones en los políticos: “Se dejó utilizar y terminó cumpliendo el papel de títere político”

El jefe de Estado nombró a Alejandro Ordóñez para dirigir la cartera política, mientras Iván Cancino ejercerá las funciones de manera provisional hasta que se concrete la posesión

El senador colombiano Honorio Henríquez se refiere a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y a la designación de Alejandro Ordóñez - crédito Honorio Hernández
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y designó a Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo. Mientras se formaliza la posesión del nuevo funcionario, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de la cartera.

La Presidencia comunicó el relevo el miércoles 21 de octubre, aunque no explicó las razones de la salida de Lara Restrepo ni precisó la fecha de posesión de Ordóñez. El mandatario agradeció la gestión del ahora exministro y destacó la experiencia y trayectoria de su reemplazo.

PUBLICIDAD

Rodrigo Lara Restrepo había sido anunciado como integrante del gabinete el 26 de junio de 2026 y tomó posesión el 7 de agosto. Permaneció cerca de dos meses y medio al frente del Ministerio del Interior.

Honorio Henríquez ofreció diálogo con el nuevo ministro

La salida de Rodrigo Lara generó una cadena de reacciones en la clase política colombiana. Uno de los primeros fue el presidente del Senado, Honorio Henríquez, que afirmó que respeta la decisión del mandatario y anticipó que mantendrá los canales de comunicación con el Ejecutivo.

“Respetamos las decisiones sobre la conformación del gabinete que corresponden exclusivamente al señor presidente de la República”, señaló.

Rodrigo Lara, exministro del Interior, fue informado de la salida de su cargo en horas de la noche del 22 de octubre de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Rodrigo Lara, exministro del Interior, fue informado de la salida de su cargo en horas de la noche del 22 de octubre de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El senador sostuvo que desde la Presidencia del Senado continuará una relación institucional con la administración. “Hemos mantenido y seguiremos manteniendo una relación de diálogo, respeto y trabajo armónico con el Gobierno nacional”, indicó.

PUBLICIDAD

Henríquez agradeció la labor de Lara Restrepo y le deseó éxito a Ordóñez en el cargo. “Al ministro Rodrigo Lara, nuestro reconocimiento y gratitud por su trabajo, y al doctor Alejandro Ordóñez, nuestros mejores deseos de éxitos en esta nueva responsabilidad”.

También aseguró que el Congreso está dispuesto a tramitar acuerdos con el Ejecutivo. “El Gobierno nacional cuenta con un Congreso siempre dispuesto al diálogo y a la construcción de acuerdos en el marco de la independencia de los poderes y de la colaboración armónica entre las distintas instituciones”, expresó.

El presidente del Senado agregó que la bancada del Centro Democrático respaldará las iniciativas que, según su criterio, respondan a las necesidades ciudadanas. “Colombia enfrenta grandes desafíos que nos exigen menos confrontación, más diálogo, menos diferencias y más consensos, menos discursos y más resultados”, afirmó.

Daniel Briceño lamentó la salida de Rodrigo Lara

El congresista Daniel Briceño s e refirió a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @Danielbricen/X
El congresista Daniel Briceño s e refirió a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @Danielbricen/X

El congresista Daniel Briceño expresó en X que lamentaba la salida de Lara Restrepo, a quien describió como un interlocutor abierto a las conversaciones con los distintos sectores del Legislativo.

“Es una lástima la salida del ministro Rodrigo Lara, un funcionario abierto al diálogo, de gran preparación y que venía construyendo puentes en el Congreso a través del debate y las ideas, dejando de lado la transacción política”, escribió.

Briceño afirmó que esa forma de relacionamiento representaba “un cambio de paradigma difícil, pero necesario y acertado para fortalecer la democracia del país”.

El legislador le deseó éxitos al exministro y dio la bienvenida a Ordóñez. Además, enumeró algunos de los proyectos que podrían marcar la agenda del nuevo jefe de la cartera política.

“Alejandro Ordóñez asume enormes retos en una agenda legislativa exigente: la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de rescate, la descentralización y la ley antimermelada”, indicó.

Para Briceño, el Ejecutivo requiere condiciones de estabilidad para avanzar con sus iniciativas. “El Gobierno debe avanzar hacia una estabilidad política e institucional que le permita construir consensos, impulsar las reformas y, sobre todo, traducir las decisiones en resultados concretos para el país”, sostuvo.

Jerome Sanabria cuestionó la llegada de Alejandro Ordóñez

La creadora de contenido y activista política Jerome Sanabria, identificada como afín al Gobierno, consideró que la salida de Lara Restrepo era previsible por los resultados de su gestión en el Congreso.

“Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el Congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno”, señaló.

Sanabria, no obstante, cuestionó la elección de Ordóñez para asumir el Ministerio del Interior. “Tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas”, escribió.

La activista también manifestó preocupación ante los proyectos del Gobierno. “Me preocupa de cara a la presentación de nuestra contrarreforma. Ojalá que me equivoque”, agregó.

Gabriela Muñoz y Beto Coral criticaron la decisión desde sectores opositores

La activista Gabriela Muñoz sostuvo que la salida de Lara Restrepo era esperable y cuestionó el giro político que, según su postura, tuvo el exministro.

“Rodrigo Lara se dejó utilizar y terminó cumpliendo el papel de títere político. Y cuando dejó de ser útil, lo hicieron a un lado”, afirmó.

Muñoz añadió que era necesario revisar publicaciones pasadas del exfuncionario. “Basta revisar sus publicaciones de hace unos años para cuestionar el rumbo que tomó. Su salida era de esperarse”, expresó.

La activista también mencionó el legado de Rodrigo Lara Bonilla. “Su padre dejó una historia de lucha contra la corrupción y las mafias. Usted terminó dejando la impresión de que se unió a ellas”, escribió.

Por su parte, el activista de izquierda Beto Coral afirmó que Lara Restrepo había sido utilizado por el presidente. “El mafioso solo utiliza a la gente para su beneficio, luego los desecha”, señaló en una publicación dirigida al exministro.

Coral relacionó el cambio de gabinete con declaraciones atribuidas a Lara Restrepo sobre Bernardo Jaramillo Ossa. “Lo echa por reconocer que Bernardo Jaramillo era un buen hombre”, aseguró.

La Presidencia no informó si Lara Restrepo asumirá otra responsabilidad dentro del Gobierno ni divulgó detalles adicionales sobre el acto de posesión de Ordóñez.

Temas Relacionados

Rodrigo LaraMinisterio del InteriorReacciones políticasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Así fue como Rodrigo Lara se enteró que no iba más como ministro del Interior por orden de Abelardo de la Espriella: estaba en plena sesión del Congreso

El exfuncionario fue notificado a través de un mensaje en su teléfono celular en la mesa directiva de las comisiones primeras conjuntas, minutos antes de que el mandatario comunicara en sus redes sociales la designación del exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo titular de la cartera

Así fue como Rodrigo Lara se enteró que no iba más como ministro del Interior por orden de Abelardo de la Espriella: estaba en plena sesión del Congreso

Cartagena de Indias: la previsión meteorológica para este 22 de octubre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Cartagena de Indias: la previsión meteorológica para este 22 de octubre

Predicción del clima en Barranquilla para este jueves 22 de octubre

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima en Barranquilla para este jueves 22 de octubre

¿Cómo estará el clima en Medellín este 22 de octubre?

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país</p><p><br></p>

¿Cómo estará el clima en Medellín este 22 de octubre?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Shakira y Karol G figuran entre las giras latinas más taquilleras de la historia, según Billboard: estas son las cifras y el listado completo

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3

El fútbol colombiano estará en la final de la Copa Libertadores: primer clasificado tiene presencia cafetera en el equipo

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, afirmó que todavía cree en la clasificación del equipo en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

América de Cali acabó con la sorpresa de Barranquilla F.C. en la Copa BetPlay 2026 y clasificó a la semifinal del campeonato: este será su rival