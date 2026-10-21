Las pistas que rodean la misteriosa desaparición de la modelo María Alejandra Molina en Cali

El último mensaje de la modelo bogotana se registró a las 6:53 p. m., doce minutos después de una transferencia de dinero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La familia de María Alejandra Molina Solano, una modelo bogotana de 27 años, intenta reconstruir sus últimos movimientos en Cali tras perder contacto con ella el domingo 11 de octubre de 2026. Las compras registradas en su cuenta, una transferencia bancaria y las dudas sobre el lugar donde se hospedó forman parte de las pistas que revisan sus allegados.

La joven viajó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre por presuntos compromisos laborales relacionados con el modelaje de protocolo. Desde entonces, su hermana Natalia Molina ha reunido fotografías, mensajes y notificaciones bancarias para establecer con quién estuvo, en qué sitio se alojó y qué ocurrió durante las horas previas a la interrupción de las comunicaciones.

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El último mensaje que Natalia identificó dentro de la conversación con su hermana llegó a las 6:53 p. m. del domingo 11 de octubre. Doce minutos antes se registró un envío de dinero que ahora concentra parte de las indagaciones de la familia.

Las compras en Cali y una transferencia que la familia intenta identificar

Natalia Molina contó a El Tiempo que tuvo acceso a parte de los movimientos de la cuenta de su hermana porque las alertas de los descuentos llegaban a su teléfono celular. Los registros muestran compras efectuadas en Cali el día de la llegada de María Alejandra y otras operaciones el domingo en que se perdió el contacto.

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Según el relato de la familiar, algunos pagos se habrían realizado en el centro comercial Único, en el norte de la ciudad. La modelo le había dicho que permanecería allí mientras esperaba la hora de ingreso al lugar donde se hospedaría.

La modelo reside en Bogotá, mide 1,70 metros de estatura y tiene un tatuaje de un lobo en el omóplato derecho - crédito @ReportandoNot / X

La transacción que despierta mayores interrogantes corresponde a $172.000 enviados el domingo a las 6:41 p. m. Una amiga de María Alejandra, cuya identidad se mantuvo en reserva, dijo a Citytv que ese movimiento estaría relacionado con una reserva de Airbnb.

“La última transferencia que ella hizo fue el día domingo 11 a las 6:41 de la tarde, que fue a un Airbnb por 172.000 pesos”, afirmó la amiga durante una entrevista con el canal.

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La mujer planteó que ese pago podría corresponder al ingreso o a la salida de un alojamiento. Sin embargo, los familiares no han podido confirmar el destino de la transferencia ni establecer si el movimiento se relacionó efectivamente con una reserva en esa plataforma.

La foto de una habitación abrió dudas sobre el supuesto hotel

La identificación del sitio donde pasó las noches en Cali es otro de los puntos sin resolver. De acuerdo con Natalia, su hermana le comentó que buscaría un hotel y luego le envió una imagen de la habitación. No obstante, nunca le reveló el nombre del establecimiento ni una dirección.

La familia revisó hoteles, anuncios publicados en Booking y ofertas de Airbnb con características similares a las que aparecen en la fotografía, sin resultados concluyentes. Natalia también pidió colaboración a una recepcionista para que compartiera la imagen con trabajadores del sector hotelero de la ciudad.

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La familia de María Alejandra Molina Solano busca su paradero tras perder contacto con ella en Cali el domingo 11 de octubre - crédito @TwiterosCali / X

La amiga de la joven sostuvo ante Citytv que algunos elementos de la fotografía permiten considerar otra posibilidad. “Ella le dijo que era un hotel, pero en la foto que le envió a la hermana no es un hotel porque en la habitación se ve un extintor”, indicó.

A partir de esa observación, los allegados comenzaron a valorar la hipótesis de que María Alejandra Molina hubiera estado en un apartaestudio arrendado, aunque tampoco cuentan con una confirmación. La familia consultó a Airbnb sobre una posible propiedad que coincidía con la imagen, pero, según Natalia, la plataforma solicitó un requerimiento formal de la Fiscalía para entregar información detallada.

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A su hermana le dijo que estaba en Cali y a su madre que iría a Medellín

La ruta del viaje también presenta contradicciones. Natalia explicó a El Tiempo que recibió fotografías que situaban a María Alejandra en Cali y mensajes sobre actividades laborales que tendría durante el fin de semana. Su madre, en cambio, habría recibido información de que la joven se trasladaría a Medellín.

“Realmente no sé con qué fin le dijo eso a ella porque a mí sí me envió la foto de que estaba en Cali”, expresó Natalia al diario.

María Alejandra trabaja como modelo de protocolo en eventos para distintas marcas, entre ellas empresas vinculadas con licores y vehículos. Su familia desconoce qué compañía la contrató para ese viaje, qué actividad tenía programada y con quién debía reunirse en la ciudad.

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Natalia Molina radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que un investigador asuma el caso - crédito @EnterateCali / X

El jueves 8 de octubre, la joven le escribió a su hermana desde la mañana y le envió una fotografía de un aviso de ingreso a Cali. Le explicó que debía esperar hasta las 3:00 p. m. para registrarse en su alojamiento y que iría al centro comercial. Más tarde, compartió una imagen de la habitación y le comentó que se preparaba para salir a trabajar.

El viernes volvieron a hablar. Natalia relató que su hermana le dijo que estaba bien y descansando. Durante el sábado y parte del domingo intercambiaron mensajes sobre asuntos personales y familiares, hasta que las comunicaciones se interrumpieron.

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La denuncia ante la Fiscalía y el pedido de información ciudadana

Natalia Molina confirmó al diario que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Según relató, le informaron que un investigador se pondría en contacto con ella, mientras la familia continúa con la revisión de transacciones, imágenes y posibles alojamientos.

Los allegados también intentan verificar si María Alejandra pudo trasladarse a Medellín o salir del país. Hasta el momento, no hay información pública que confirme ninguna de esas posibilidades.

María Alejandra Molina Solano vive en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Mide cerca de 1,70 metros, tiene cabello negro y largo, piel trigueña y un tatuaje de un lobo en la espalda, a la altura del omóplato derecho. Quienes tengan información que ayude a establecer su paradero pueden comunicarse con su familia al 3123905927.

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