Gobierno de De la Espriella pidió con urgencia más de $1 billón para financiar subsidios eléctricos y evitar un apagón: “Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance”

Las consecuencias del fenómeno de El Niño podrían verse reflejadas en la factura de energía de los usuarios - crédito Colprensa

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, pidió al Congreso de la República aprobar con urgencia una adición presupuestal de $1,2 billones para financiar subsidios de energía eléctrica y contribuir a prevenir un eventual apagón en Colombia. El funcionario advirtió que el respaldo legislativo es indispensable para ejecutar esa asignación.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, pero su aprobación permanece pendiente. El Ministerio no fijó una fecha para una posible interrupción del servicio ni estimó la probabilidad de que ocurra, pero ya la solicitud fue divulgada el martes 20 de octubre durante un debate sobre la situación energética del país.

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Gómez Martínez afirmó que “el Gobierno está empeñado en evitar el apagón. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso no suceda, pero necesitamos el apoyo del Congreso”.

De igual manera, vinculó la discusión energética con la producción nacional de hidrocarburos. Defendió nuevas inversiones en exploración de petróleo y gas para recuperar la capacidad productiva del país y reducir la dependencia del gas importado, cuyo precio supera al del combustible producido en Colombia. Según el funcionario, “dejar el petróleo enterrado o el gas en las profundidades no genera riqueza para los colombianos; al revés, nos empobrece”.

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Agregó que la exploración exige estabilidad jurídica y políticas de largo plazo, y advirtió que una menor producción de hidrocarburos recorta las regalías que reciben departamentos y municipios para financiar programas sociales e inversiones regionales: “No solo se necesita diversificar las fuentes, sino que se necesita continuidad en las políticas”.

El ministro de Hacienda advirtió que dejar el petróleo y el gas bajo tierra limita la generación de riqueza y reduce los recursos para financiar el gasto social - crédito Ministerio de Hacienda

Alertas sobre la capacidad eléctrica disponible

La solicitud se hizo unos días después de conocerse que el sistema eléctrico colombiano estuvo cerca de requerir racionamientos los días 28 y 29 de septiembre, cuando la capacidad de generación disponible descendió hasta igualar la demanda, pese a que los embalses se encontraban cerca del 80% de su capacidad. La situación dejó en evidencia que el agua almacenada no garantiza por sí sola el suministro si las unidades generadoras no pueden operar.

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Dicha advertencia la formuló el gerente general encargado de XM, Juan Carlos Morales, durante el Congreso del Mercado de Energía Mayorista celebrado en Cartagena. “Nos quedamos sin capacidad para atender la demanda de energía eléctrica en Colombia y esa situación nos llevó casi a tener que programar racionamientos en el Sistema Interconectado Nacional por déficit de potencia”, afirmó.

Y es que Colombia cuenta con cerca de 23,4 gigavatios de capacidad instalada entre plantas en operación y unidades en pruebas, pero esa cifra no equivale a la potencia disponible en todo momento.

Morales explicó que la generación solar cae cuando disminuye la radiación, mientras que mantenimientos, fallas e indisponibilidades pueden sacar del sistema a otras plantas. Las restricciones en la red agravaron esa presión. Entre abril y septiembre, XM contabilizó 364 eventos de restricciones de suministro y 28,21 gigavatios hora de demanda no atendida, con afectaciones en Antioquia, Caribe, Nordeste, Oriente y Suroccidente.

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Juan Carlos Morales, gerente general encargado de XM, advirtió que el fenómeno de El Niño presionará más al sistema eléctrico - crédito XM

El operador prevé una mayor exigencia durante el próximo verano por la posible caída de los aportes hídricos y el alza del consumo ante temperaturas más altas:

En octubre, los aportes de agua rondaban el 60% de sus promedios históricos y, en Antioquia, se ubicaban cerca del 40%.

Para febrero podrían llegar a unos 120 gigavatios hora antes de un escenario de déficit más marcado.

La demanda eléctrica, además, creció a una velocidad superior a la expansión del almacenamiento hídrico.

Entre 2004 y 2025, el consumo anual aumentó 78%, mientras la capacidad de los embalses subió cerca de 15%, de aproximadamente 15.000 a 17.600 gigavatios hora.

Generación térmica y el costo del gas importado

Morales planteó que Colombia requiere una generación térmica de 100 gigavatios hora diarios durante siete meses consecutivos, una meta que obligaría a operar toda la infraestructura disponible y permitiría reservar agua para consumo humano. La instrucción inicial era generar 95 gigavatios hora al día y alcanzar los 100 gigavatios hora diarios en la primera semana de octubre.

Los datos disponibles reflejan un incumplimiento parcial de ese objetivo. Un reporte situó la generación térmica efectiva en 82,55 gigavatios hora diarios. El docente de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales Cabrales dijo a Valora Analitik que las lluvias recientes elevaron el nivel de los embalses por encima del 78%, lo que llevó a reducir la meta térmica de 100 a 95 gigavatios hora diarios.

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XM alertó que si los embalses de generación llegan a un promedio menor de 30% podría haber un apagón - crédito Herbert Villarraga/Reuters

Aun así, advirtió que el ajuste no despeja las vulnerabilidades del sistema ante una eventual sequía. “La reducción de la meta térmica no elimina los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027. La confiabilidad del sistema eléctrico sigue dependiendo de la recuperación de los embalses, de la disponibilidad de combustibles (gas natural, carbón, diésel y fuel oil) y de la capacidad efectiva de generación térmica e hidráulica”, afirmó el experto.

El costo de los combustibles es uno de los obstáculos para elevar la producción de las térmicas. El precio del gas importado aumentó 79%, y la caída de la producción nacional obliga a adquirirlo en el exterior, lo que puede hacer que operar las plantas genere pérdidas para las empresas.

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Ajustes regulatorios para elevar la generación térmica

La Asociación Nacional de Generadores de Energía (Andeg) sostuvo que faltan incentivos para que las compañías produzcan electricidad con combustibles importados. La organización señaló que la logística de traer gas y transportar diésel en camiones encarece la operación, mientras nueve generadoras térmicas permanecen en mantenimiento.

Andeg pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) eliminar el Estatuto de Riesgo de Abastecimiento y permitir la operación del mecanismo de cargo por confiabilidad. Considera que esos cambios regulatorios facilitarían un aumento de la generación térmica y ayudarían a preservar el agua de los embalses.

Sobre la situación, el ministro de Hacienda insistió en que el país necesita reglas estables que permitan inversiones energéticas sostenidas: “No solo se necesita diversificar las fuentes, sino que se necesita continuidad en las políticas”.

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