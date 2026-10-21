Ecopetrol impulsa reforma en ISA para que la Junta Directiva pueda elegir al nuevo presidente: hermana del director del Dapre podría llegar al cargo

Los accionistas de ISA votarán una reforma estatutaria impulsada por Ecopetrol para modificar el proceso de selección del presidente de la compañía - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

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Los accionistas de ISA votarán el miércoles 28 de octubre una reforma impulsada por Ecopetrol que permitiría a la Junta Directiva gestionar directamente la elección del presidente de la compañía y decidir si solicita apoyo de una firma externa, según confirmó Caracol Radio.

La definición ocurrirá mientras la empresa debe repetir el proceso que llevó al nombramiento de Jorge Andrés Carrillo, anulado por el Consejo de Estado por irregularidades.

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La asamblea extraordinaria será virtual e incluirá también la elección de la Junta Directiva. Ecopetrol posee el 51,41% de las acciones de Interconexión Eléctrica S. A. y controla cinco de los nueve puestos de ese órgano.

La reforma modificaría dos disposiciones estatutarias. La primera eliminaría la obligación de incluir en la lista de candidatos a tres integrantes del período anterior, entre ellos dos miembros independientes, lo que habilitaría una renovación total de la Junta Directiva.

El segundo cambio se concentra en el mecanismo para escoger al presidente ejecutivo. La propuesta plantea que la Junta Directiva planifique y gestione el proceso, con apoyo opcional del Comité de Talento Organizacional, otra instancia que designe o una empresa especializada en búsqueda de ejecutivos.

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La asesoría externa como decisión opcional

Ecopetrol requiere sumar apoyos de fondos de pensiones y de EPM para alcanzar la mayoría calificada del 70 por ciento en la asamblea - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El artículo 37 de los estatutos vigentes exige que el Comité de Talento Organizacional conduzca la selección y que una firma especializada asesore la evaluación de los aspirantes. Bajo el texto propuesto, esa contratación tendría “carácter facultativo”, es decir, sería opcional.

Ecopetrol sostuvo que el ajuste busca preservar la continuidad institucional y dar mayor flexibilidad y agilidad al procedimiento, sin eliminar la evaluación de los candidatos ni los criterios para su escogencia. La decisión deberá estar sustentada en una valoración de los perfiles y documentar las razones para contratar o no a una firma externa.

La modificación se debatirá antes de que ISA complete el procedimiento que debe rehacer por orden judicial. El Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo y ordenó retrotraer el trámite para corregir las irregularidades detectadas.

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Los ingresos operacionales de ISA sumaron 8,6 billones de pesos durante el primer semestre de 2026 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En aquel proceso intervino la firma Korn Ferry, aunque sus análisis no fueron considerados por la Junta Directiva de entonces. La Silla Vacía informó que las recomendaciones de la consultora fueron desatendidas durante la selección.

Ecopetrol necesitaría votos de otros accionistas si la aprobación de la reforma estatutaria exige una mayoría del 70%. Con su participación actual, la petrolera requeriría cerca de 18,6 puntos porcentuales adicionales.

Empresas Públicas de Medellín, EPM, tiene alrededor del 8,8% de ISA. Incluso con ese respaldo, la participación conjunta llegaría a cerca del 60,2%, por lo que todavía serían necesarios votos de fondos de pensiones y otros inversionistas.

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Ana María Ríos Puerta entre los nombres en consideración

Ana María Ríos Puerta figura entre los perfiles evaluados para asumir la presidencia de Interconexión Eléctrica S. A - crédito @anamariariosp/X

Ana María Ríos Puerta, vicepresidenta de Negocios Estratégicos de Aisa Group, figura entre las personas consideradas para la Presidencia de ISA, según fuentes conocedoras del proceso citadas por Caracol Radio. No existe información sobre una postulación formal ni sobre una decisión de la Junta Directiva.

Ríos Puerta trabajó durante 16 años en Mineros y fue tesorera de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. En ese rol reportó aportes por $897.086.000 como préstamo a la candidatura.

Es hermana de Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre. Además de ese cargo, Carlos Ríos está encargado de la Consejería de Paz y de la Agencia de Reincorporación y Normalización, responsable del seguimiento a desmovilizados de guerrillas y grupos armados ilegales.

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La discusión sobre la gobernanza ocurre mientras ISA reportó ingresos operacionales por $8,6 billones durante el primer semestre de 2026, un aumento del 17% frente al mismo período de 2025. El Ebitda, la ganancia operativa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, alcanzó $4,9 billones, con un crecimiento del 20%.

La utilidad neta fue de $1,3 billones, 9% superior a la registrada en la primera mitad de 2025. Durante el segundo trimestre, la ganancia neta llegó a $695.000 millones, 53% más que un año antes, resultado que la compañía vinculó a nuevos proyectos, ajustes contractuales asociados a la inflación y operaciones en Brasil y Chile.

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Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia de ISA de Baa2 a Baa3 y cambió su perspectiva a negativa, de acuerdo con la información relevante divulgada ante la Superintendencia Financiera. La calificadora relacionó la medida con la rebaja de Ecopetrol y los vínculos crediticios entre ambas empresas, aunque describió como sólida la calidad crediticia independiente de ISA.