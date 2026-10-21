Defensa de Gustavo Petro denunció a Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso por vincularlo con el ‘Pacto de Valledupar’: “Lo inventa”

Defensa de Gustavo Petro anuncia acciones legales contra Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez - crédito redes sociales

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El abogado Alejandro Carranza, representante legal del expresidente Gustavo Petro, presentó este miércoles 21 de octubre de 2026, una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por el denominado “Pacto de Valledupar”.

La acción judicial busca que Mancuso explique quién, dentro del Gobierno, le habría solicitado declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y contra el presidente Abelardo de la Espriella, al que Carranza mencionó como entonces candidato.

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El abogado sostuvo que Petro no instruyó a Rodríguez para buscar declaraciones que involucraran a Uribe Vélez o a De la Espriella en hechos relacionados con el paramilitarismo. “A ella jamás el presidente Petro le dio la orden de ir a buscar un entrampamiento o de buscar que se generara un falso testimonio”, afirmó Carranza al referirse a la exfuncionaria del Dapre.

Un montaje fotográfico sitúa a Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Salvatore Mancuso en primer plano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el abogado, si el expresidente hubiera tenido información sobre presuntos vínculos criminales de Uribe Vélez o De La Espriella con estructuras paramilitares, habría hecho una denuncia pública de forma directa. “No mandaría a Angie Rodríguez a que hiciera eso como ella lo inventa”, agregó el representante legal.

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La denuncia solicita escuchar a Mancuso y revisar registros de reuniones

Carranza indicó que la Fiscalía deberá citar a Mancuso para que entregue su versión sobre las personas que habrían participado en las conversaciones vinculadas con el supuesto pacto.

La denuncia también plantea una eventual ampliación para solicitar declaraciones de otros integrantes del despacho presidencial y revisar actas, grabaciones y otros elementos relacionados con los encuentros bajo investigación.

El abogado mencionó la posibilidad de que sea llamado el exministro Armando Benedetti, con el fin de establecer qué actividades se desarrollaban y cuáles eran las presuntas instrucciones que habría recibido Rodríguez.

“Que se analicen las actas, las grabaciones, todas las condiciones”, señaló Carranza. Según precisó, esta presentación constituye “la primera denuncia” dentro de las actuaciones que prevé impulsar por este caso.

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EL abogado Carranza indicó que la Fiscalía deberá citar a Mancuso para que entregue su versión sobre las personas que habrían participado en las conversaciones vinculadas con el supuesto pacto - crédito Colprensa

Pacto de Valledupar

El Pacto de Valledupar es la denominación mediática de unas reuniones que se realizaron entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, Cesar, entre representantes del entonces Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La cita tenía como propósito oficial revisar asuntos pendientes del proceso de desmovilización de las AUC y del Acuerdo de Ralito. La controversia surgió por las versiones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Ambos sostuvieron que, durante los encuentros, algunos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro habrían pedido a los excomandantes paramilitares que hicieran declaraciones públicas contra Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella.

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Mancuso aseguró que los asistentes rechazaron esa solicitud. El expresidente Petro negó haber dado una orden con ese propósito y afirmó que la reunión se relacionaba con la política de paz total y el cierre de compromisos pendientes con las víctimas.

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez para establecer si existió una actuación irregular. La apertura de esa investigación no implica una sanción ni prueba que los hechos denunciados hayan ocurrido.

El Pacto de Valledupar es la denominación mediática de unas reuniones que se realizaron entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, Cesar, entre representantes del entonces Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) - crédito Ministerio de Justicia

El avance de las investigaciones dependerá de las declaraciones de los involucrados, de la revisión de los registros de las reuniones y de los elementos que puedan aportar quienes participaron en los encuentros. La Fiscalía General de la Nación deberá establecer si hubo solicitudes irregulares, quiénes las habrían formulado y si existieron actuaciones que ameriten una responsabilidad penal dentro de todo el proceso judicial.

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