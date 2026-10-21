Colombia

Congresistas del Pacto Histórico respaldaron a la senadora Esmeralda Hernández tras denunciar vicios en el trámite del Presupuesto General de la Nación 2027: “Afán codicioso”

La congresista de oposición cuestionó que el debate se realizara durante la madrugada y aseguró que la diferencia entre los textos podría afectar la validez del trámite legislativo

La bancada del Pacto Histórico respaldó denuncia por textos distintos en Cámara y Senado del Presupuesto General de la Nación para el 2027 - crédito @IvanCepedaCast/X - @ISAZULETA/X - @alejoocampog/X
La bancada del Pacto Histórico respaldó denuncia por textos distintos en Cámara y Senado del Presupuesto General de la Nación para el 2027 - crédito @IvanCepedaCast/X - @ISAZULETA/X - @alejoocampog/X
Guardar

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, afirmó en X que el trámite del presupuesto atribuido al gobierno de Abelardo de la Espriella tendría un vicio de procedimiento por la aprobación de versiones distintas del artículo 65 en la Cámara de Representantes y el Senado.

“¡Tumbamos el Presupuesto de Abelardo!”, escribió la congresista. Según sostuvo, ella y la abogada Lina García revisaron los textos aprobados por ambas corporaciones y hallaron diferencias que, a su juicio, obligaban a una conciliación antes de la votación definitiva.

PUBLICIDAD

Hernández cuestionó que el debate legislativo se hubiera desarrollado durante la madrugada. “Por el afán de pupitrearlo terminaron haciéndolo mal, a medianoche y de espaldas al país”, señaló en su publicación.

La senadora aseguró que la discrepancia se produjo en el artículo 65. De acuerdo con su versión, el Senado aprobó la redacción original incluida en la ponencia, mientras que la Cámara avaló un texto que incorporaba una proposición distinta.

Esmeralda Hernández dijo que el artículo 65 tuvo dos textos distintos - crédito @EsmeHernandezSi/X
Esmeralda Hernández dijo que el artículo 65 tuvo dos textos distintos - crédito @EsmeHernandezSi/X

En un video difundido en sus redes sociales, la congresista afirmó que el procedimiento exigía una conciliación entre las plenarias de Cámara y Senado. “Esta madrugada se aprobó mal el presupuesto en el Congreso”, expresó.

PUBLICIDAD

La legisladora indicó que una propuesta presentada por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, había sido retirada por su propio autor durante la discusión en el Senado. Según su relato, esa decisión permitió que la cámara alta mantuviera el texto inicial del artículo.

La congresisita Esmeralda Hernández presenta proyecto de ley para prohibir el uso de jaulas en la industria avícola de Colombia - crédito Esmeralda Hernánez
La congresista Esmeralda Hernández afirmó que tumbó el Presupuesto General de la Nación - crédito Esmeralda Hernández

Hernández sostuvo que en la Cámara se aprobó una versión diferente, que sí contenía el cambio rechazado o retirado en el Senado. “Su aplanadora en el Congreso votó dos textos distintos en Cámara y Senado del artículo 65”, manifestó.

La senadora afirmó que esa diferencia obligaba a tramitar una conciliación en ambas plenarias antes de la medianoche. A su juicio, el tiempo disponible impedía completar ese paso dentro del calendario legislativo.

“Mientras Lara estaba ocupado repartiendo la mermelada, no se dieron cuenta que en Cámara votaron el texto” distinto, afirmó.

Lla senadora expuso las diferencias que, según su revisión junto a Lina García, existen entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes sobre el artículo 65. - crédito @EsmeHernandezSi/X

Hernández advirtió que promoverían una acción judicial si el proyecto llegaba a ser sancionado pese a los reparos formulados. “Si tienen el descaro de sancionar este proyecto de ley con los vicios que lleva, demandaremos por inconstitucionalidad”, escribió.

La congresista del Pacto Histórico aseguró que el presupuesto aprobado por $634,9 billones afectaba recursos destinados a sectores sociales y ambientales. En ese sentido, mencionó a jóvenes, campesinos, iniciativas de paz, protección animal y defensa del agua.

“Anoche, a punta de su aplanadora, quisieron meternos un presupuesto que va en contra de la gente”, señaló Hernández, quien cerró su intervención con una frase dirigida a sus opositores: “A la mediocridad y la mentira las confrontamos con rigor y argumentos”.

Iván Cepeda criticó el presupuesto y respaldó la denuncia de Esmeralda Hernández - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda criticó el presupuesto y respaldó la denuncia de Esmeralda Hernández - crédito @IvanCepedaCast/X

Dirigentes del Pacto Histórico respaldaron la denuncia

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda compartió el mensaje de Hernández y criticó el proyecto presupuestal.

“Del afán de este gobierno por aprobar un presupuesto que sepulta el gasto social, solo queda el cansancio”, publicó. También invitó a revisar la denuncia de su compañera de bancada.

Ana Erazo atribuyó a Esmeralda Hernández y Lina García la caída del presupuesto - crédito @AnaErazoR/X
Ana Erazo atribuyó a Esmeralda Hernández y Lina García la caída del presupuesto - crédito @AnaErazoR/X

La representante a la Cámara por Valle del Cauca Ana Erazo atribuyó a Hernández y a Lina García la detección de la diferencia entre los textos. “Gracias al trabajo juicioso de @EsmeHernandezSi y Lina García, tumbaron el presupuesto del Abelardo”, escribió.

Erazo sostuvo que el artículo 65 fue aprobado en Cámara, pero no en Senado bajo la misma redacción. Además, afirmó que la falta de conciliación dejó sin efecto el trámite y criticó la extensión de la jornada legislativa.

La representante también planteó que el Gobierno podría expedir el presupuesto por decreto y afirmó que, en ese escenario, retornarían partidas que, según su interpretación, habían sido eliminadas.

Alejandro Ocampo celebró la denuncia de Esmeralda Hernández sobre el presupuesto - crédito @alejoocampog/X
Alejandro Ocampo celebró la denuncia de Esmeralda Hernández sobre el presupuesto - crédito @alejoocampog/X

El senador Alejandro Ocampo celebró la actuación de Hernández. “Le acaba de tumbar el presupuesto a @ABDELAESPRIELLA por andar de leguleyo”, escribió, junto con un reconocimiento a la “rigurosidad del trabajo”.

Isabel Zuleta destacó la unidad del Pacto Histórico ante la denuncia presupuestal - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta destacó la unidad del Pacto Histórico ante la denuncia presupuestal - crédito @ISAZULETA/X

La senadora Isabel Zuleta destacó la actuación colectiva de la bancada. “Esta es una bancada del @PactoCol unida que trabaja de forma colectiva”, afirmó.

Carolina Corcho denunció un “vicio de procedimiento insubsanable” en el presupuesto - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho denunció un “vicio de procedimiento insubsanable” en el presupuesto - crédito @carolinacorcho/X

Por último, la exministra de Salud y senadora Carolina Corcho aseguró que la mayoría legislativa incurrió en “un vicio de procedimiento insubsanable” por el “afán codicioso” de aprobar el presupuesto.

Temas Relacionados

Presupuesto General de la NaciónEsmeralda HernándezPresupuesto 2027Tumbaron aprobación de presupuestoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Técnico de Atlético Nacional le ‘echó flores’ a James Rodríguez pese a la derrota ante Cúcuta: “El jugador más grande que ha tenido Colombia”

Lucas González señaló que el cuadro verdolaga necesita mejorar su eficacia ofensiva con James Rodríguez y Sebastián “Titi” Rengifo dentro o fuera del campo, tras el revés de la jornada 15

Técnico de Atlético Nacional le ‘echó flores’ a James Rodríguez pese a la derrota ante Cúcuta: “El jugador más grande que ha tenido Colombia”

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

La ex Miss Universo retiró objetos de su compañera y lanzó una advertencia que dejó planteada una rivalidad desde los primeros días del ‘reality’

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Estatuto antiterrorista, propuesto por Abelardo de la Espriella, tendría varias inconsistencias, según la Corte Suprema: cuáles son

El tribunal señaló que decisiones administrativas sin supervisión judicial suficiente no pueden imponer sanciones penales o patrimoniales, aunque permitió que la iniciativa del Gobierno continúe su curso en el Congreso

Estatuto antiterrorista, propuesto por Abelardo de la Espriella, tendría varias inconsistencias, según la Corte Suprema: cuáles son

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Las “Leonas” quieren buscar la sorpresa ante una de las grandes favoritas a llevarse el título y cerrar como líder de su zona

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Esta fue la millonada que Westcol acordó con comerciantes de El GranSan de Bogotá para transmitir en directo por dos horas

La condición del influenciador para transmitir habría impedido la entrada y salida de compradores mientras realizaba su contenido, una exigencia llamativa para un sector comercial que vive del movimiento constante de público

Esta fue la millonada que Westcol acordó con comerciantes de El GranSan de Bogotá para transmitir en directo por dos horas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Esta fue la millonada que Westcol acordó con comerciantes de El GranSan de Bogotá para transmitir en directo por dos horas

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

Deportes

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares