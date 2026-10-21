Congresistas del Pacto Histórico respaldaron a la senadora Esmeralda Hernández tras denunciar vicios en el trámite del Presupuesto General de la Nación 2027: “Afán codicioso”

La bancada del Pacto Histórico respaldó denuncia por textos distintos en Cámara y Senado del Presupuesto General de la Nación para el 2027 - crédito @IvanCepedaCast/X - @ISAZULETA/X - @alejoocampog/X

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La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, afirmó en X que el trámite del presupuesto atribuido al gobierno de Abelardo de la Espriella tendría un vicio de procedimiento por la aprobación de versiones distintas del artículo 65 en la Cámara de Representantes y el Senado.

“¡Tumbamos el Presupuesto de Abelardo!”, escribió la congresista. Según sostuvo, ella y la abogada Lina García revisaron los textos aprobados por ambas corporaciones y hallaron diferencias que, a su juicio, obligaban a una conciliación antes de la votación definitiva.

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Hernández cuestionó que el debate legislativo se hubiera desarrollado durante la madrugada. “Por el afán de pupitrearlo terminaron haciéndolo mal, a medianoche y de espaldas al país”, señaló en su publicación.

La senadora aseguró que la discrepancia se produjo en el artículo 65. De acuerdo con su versión, el Senado aprobó la redacción original incluida en la ponencia, mientras que la Cámara avaló un texto que incorporaba una proposición distinta.

Esmeralda Hernández dijo que el artículo 65 tuvo dos textos distintos - crédito @EsmeHernandezSi/X

En un video difundido en sus redes sociales, la congresista afirmó que el procedimiento exigía una conciliación entre las plenarias de Cámara y Senado. “Esta madrugada se aprobó mal el presupuesto en el Congreso”, expresó.

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La legisladora indicó que una propuesta presentada por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, había sido retirada por su propio autor durante la discusión en el Senado. Según su relato, esa decisión permitió que la cámara alta mantuviera el texto inicial del artículo.

La congresista Esmeralda Hernández afirmó que tumbó el Presupuesto General de la Nación - crédito Esmeralda Hernández

Hernández sostuvo que en la Cámara se aprobó una versión diferente, que sí contenía el cambio rechazado o retirado en el Senado. “Su aplanadora en el Congreso votó dos textos distintos en Cámara y Senado del artículo 65”, manifestó.

La senadora afirmó que esa diferencia obligaba a tramitar una conciliación en ambas plenarias antes de la medianoche. A su juicio, el tiempo disponible impedía completar ese paso dentro del calendario legislativo.

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“Mientras Lara estaba ocupado repartiendo la mermelada, no se dieron cuenta que en Cámara votaron el texto” distinto, afirmó.

Lla senadora expuso las diferencias que, según su revisión junto a Lina García, existen entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes sobre el artículo 65. - crédito @EsmeHernandezSi/X

Hernández advirtió que promoverían una acción judicial si el proyecto llegaba a ser sancionado pese a los reparos formulados. “Si tienen el descaro de sancionar este proyecto de ley con los vicios que lleva, demandaremos por inconstitucionalidad”, escribió.

La congresista del Pacto Histórico aseguró que el presupuesto aprobado por $634,9 billones afectaba recursos destinados a sectores sociales y ambientales. En ese sentido, mencionó a jóvenes, campesinos, iniciativas de paz, protección animal y defensa del agua.

“Anoche, a punta de su aplanadora, quisieron meternos un presupuesto que va en contra de la gente”, señaló Hernández, quien cerró su intervención con una frase dirigida a sus opositores: “A la mediocridad y la mentira las confrontamos con rigor y argumentos”.

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Iván Cepeda criticó el presupuesto y respaldó la denuncia de Esmeralda Hernández - crédito @IvanCepedaCast/X

Dirigentes del Pacto Histórico respaldaron la denuncia

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda compartió el mensaje de Hernández y criticó el proyecto presupuestal.

“Del afán de este gobierno por aprobar un presupuesto que sepulta el gasto social, solo queda el cansancio”, publicó. También invitó a revisar la denuncia de su compañera de bancada.

Ana Erazo atribuyó a Esmeralda Hernández y Lina García la caída del presupuesto - crédito @AnaErazoR/X

La representante a la Cámara por Valle del Cauca Ana Erazo atribuyó a Hernández y a Lina García la detección de la diferencia entre los textos. “Gracias al trabajo juicioso de @EsmeHernandezSi y Lina García, tumbaron el presupuesto del Abelardo”, escribió.

Erazo sostuvo que el artículo 65 fue aprobado en Cámara, pero no en Senado bajo la misma redacción. Además, afirmó que la falta de conciliación dejó sin efecto el trámite y criticó la extensión de la jornada legislativa.

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La representante también planteó que el Gobierno podría expedir el presupuesto por decreto y afirmó que, en ese escenario, retornarían partidas que, según su interpretación, habían sido eliminadas.

Alejandro Ocampo celebró la denuncia de Esmeralda Hernández sobre el presupuesto - crédito @alejoocampog/X

El senador Alejandro Ocampo celebró la actuación de Hernández. “Le acaba de tumbar el presupuesto a @ABDELAESPRIELLA por andar de leguleyo”, escribió, junto con un reconocimiento a la “rigurosidad del trabajo”.

Isabel Zuleta destacó la unidad del Pacto Histórico ante la denuncia presupuestal - crédito @ISAZULETA/X

La senadora Isabel Zuleta destacó la actuación colectiva de la bancada. “Esta es una bancada del @PactoCol unida que trabaja de forma colectiva”, afirmó.

Carolina Corcho denunció un “vicio de procedimiento insubsanable” en el presupuesto - crédito @carolinacorcho/X

Por último, la exministra de Salud y senadora Carolina Corcho aseguró que la mayoría legislativa incurrió en “un vicio de procedimiento insubsanable” por el “afán codicioso” de aprobar el presupuesto.

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