Así podrá estudiar gratis en las universidades de los Andes, Nacional, Javeriana, entre otras: Alcaldía de Bogotá entregará créditos condonables

El programa Roberto Zarama cubrirá la matrícula total y otorgará recursos económicos para sostenimiento, investigación y movilidad internacional - crédito Atenea

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Atenea abrirá en Bogotá 81 créditos condonables para cursar doctorados desde el primer semestre de 2027, con matrícula cubierta, apoyos de sostenimiento e investigación para proyectos vinculados con necesidades de Bogotá y Cundinamarca.

La convocatoria Roberto Zarama se abrió el 19 de octubre y estará disponible hasta el 9 de noviembre de 2026, además se integrará a una oferta de más de 5.500 cupos y beneficios para bachilleres y profesionales.

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La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea, financiará estas oportunidades con una inversión estimada de $249 mil millones destinada a matrículas, sostenimiento y canastas de bienestar.

Los créditos para doctorado se distribuirán entre 27 programas de siete instituciones de educación superior. Las personas seleccionadas deberán iniciar sus estudios en 2027 y completar el trámite de legalización del crédito con Colfuturo.

El programa Roberto Zarama cubrirá la matrícula total y otorgará recursos económicos para sostenimiento, investigación y movilidad internacional - crédito Atenea

El programa Roberto Zarama cubrirá el 100% de la matrícula durante la duración oficial del doctorado. También entregará recursos de sostenimiento por $27 millones semestrales, equivalentes a $4.500.000 mensuales, además de hasta $45 millones para investigación y $7.666.667, por una sola vez, para movilidad internacional.

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El crédito tendrá una tasa de interés del 0% sobre el capital desembolsado y podrá condonarse hasta en un 100% cuando la persona beneficiaria obtenga el título doctoral. Los valores permanecerán fijos durante la ejecución del programa y no se ajustarán por inflación, salario mínimo ni otros indicadores.

Podrán postularse profesionales colombianos admitidos como estudiantes de nuevo ingreso en uno de los programas priorizados. La oferta incluye a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Sabana, la Universidad El Bosque, la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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La postulación exige una carta o certificación de admisión expedida por la universidad, una propuesta de investigación doctoral vinculada con demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca, una carta de motivación y el diligenciamiento del formulario de Atenea. Cada aspirante sólo podrá presentarse a un cupo y con una propuesta.

La estrategia Jóvenes a la E dispondrá de más de 4.300 becas y apoyos para bachilleres en instituciones de educación superior públicas y privadas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los proyectos deberán atender áreas como ordenamiento territorial, conservación de la biodiversidad, construcción de paz, seguridad sanitaria, soberanía alimentaria, economía circular, transición energética y energías sostenibles. La selección estará a cargo de pares académicos, que evaluarán la calidad técnica, la viabilidad científica y el enfoque diferencial e inclusivo de las propuestas.

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La convocatoria reservará una participación mínima de 43 mujeres entre los 81 cupos y otorgará puntaje adicional a mujeres, personas con identidades de género diversas, comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, jóvenes menores de 28 años y población campesina.

Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea, sostuvo que las convocatorias buscan ampliar las posibilidades de continuidad educativa después del colegio. “No se trata únicamente de facilitar el ingreso a una institución, sino de ofrecer alternativas de formación y apoyos que contribuyan a que puedan avanzar en sus estudios y construir su proyecto de vida”, afirmó.

El director también señaló que el proyecto Roberto Zarama pretende facilitar el acceso de investigadores a la formación doctoral: “Atenea abre el camino para que más investigadores accedan a la educación de alto nivel doctoral con el proyecto Roberto Zarama, con el que queremos ayudarles a cumplir este sueño y que tengan la tranquilidad de estudiar y centrarse en la investigación de un proyecto que haga de Bogotá una ciudad mejor para todos y pionera en Latinoamérica en ciencia y tecnología”.

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Más de 5.500 cupos para bachilleres de Bogotá

El Distrito habilitará cupos para estudiantes con trayectorias sobresalientes en la prueba Saber 11 y programas de formación técnico-laboral - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La línea Jóvenes a la E ofrecerá 1.332 beneficios para estudiantes admitidos en instituciones públicas con convenio. La inscripción se realizará entre el 7 y el 13 de noviembre de 2026, los resultados se publicarán el 29 de diciembre y las clases comenzarán en enero de 2027.

Esta alternativa está dirigida a bachilleres egresados de colegios de Bogotá de hasta 28 años, admitidos para 2027 en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central o el Sena Regional Distrito Capital. Los beneficiarios podrán recibir hasta un salario mínimo mensual legal vigente por semestre, transporte y otros apoyos de bienestar definidos por cada institución.

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La sexta convocatoria de Jóvenes a la E para universidades privadas habilitará 3.061 becas entre el 12 y el 18 de noviembre. Atenea pagará directamente la matrícula y podrá entregar hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada período académico cursado.

Los aspirantes deberán ser bachilleres de Bogotá de hasta 28 años, haber presentado la prueba Saber 11 y buscar ingreso a programas profesionales, tecnológicos o técnicos profesionales. La estrategia prevé una pasantía social mediante Horas por Bogotá como retribución a la ciudad.

La convocatoria Jóvenes a la E Formación para el Trabajo prevé 1.000 cupos entre el 2 y el 9 de diciembre. Está dirigida a jóvenes de 14 a 28 años que busquen programas técnico-laborales certificados, con matrícula cubierta en un 100% y sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por período cursado.

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Créditos con pago condicionado al ingreso y fondos especiales

El fondo FEST Atenea 3 ofrecerá 150 créditos condonables sin codeudor cuyo pago dependerá del nivel de ingresos que alcance la persona graduada - crédito Atenea

Fest Atenea 3 abrirá 150 becas-crédito condonables del 16 al 23 de noviembre para estudios técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios. El pago comenzará cuando la persona beneficiaria obtenga ingresos y las cuotas se ajustarán a su capacidad económica, con un plazo máximo de 12 años.

Si al cierre de ese período persiste un saldo pendiente, será condonado. El programa no exigirá codeudor, historial crediticio ni estudios de riesgo, y contempla la condonación total de intereses para quienes se gradúen.

La reducción del capital podrá alcanzar el 20% de forma acumulable: 10% para personas clasificadas en los grupos A, B o C del Sisbén IV al graduarse; 5% para mujeres; 3% para quienes estén en condición de vulnerabilidad estructural; y 2% para quienes alcancen el percentil 90 en Saber Pro o se ubiquen en el 5% superior de su clase.

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También habrá 13 becas para estudiar en la Universidad Libre y la Fundación Universidad de América, con matrícula financiada en un 100%, entre el 24 y el 30 de noviembre. La oferta estará dirigida a egresados de colegios oficiales de Bogotá de entre 14 y 28 años que no hayan estado matriculados en un programa universitario durante los períodos 2025-2 y 2026-1.

Entre el 14 de diciembre de 2026 y el 15 de enero de 2027 se abrirán dos fondos en articulación con el Icetex: el Fondo Técnica y Tecnológica, con nueve cupos subsidiados para programas técnicos profesionales y tecnológicos, y el Fondo Alianza Bogotá Ciudad Educadora – Suma tu Región, con cuatro créditos parcialmente condonables para matrícula y sostenimiento.

La última semana de noviembre se anunciará el Fondo de Reparación para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia, que apoyará a cuatro víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas, en procesos de Restitución de Tierras o de Justicia y Paz. El beneficio estará destinado a personas colombianas bachilleres, admitidas o matriculadas en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación, sin título universitario ni otros apoyos de matrícula o sostenimiento de entidades nacionales o del Icetex.