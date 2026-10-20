Colombia

Procuraduría archivó investigación contra tres exdirectivos de la DIAN por caso de más de $44.000 millones

La actuación involucraba a Andrés Pardo, Christian Junot Quiñónez y Gustavo Mosquera por el trámite de un recurso de Petrobras. El organismo ordenó el archivo definitivo, pero compulsó copias a control disciplinario de la DIAN

La Procuraduría examina si el comité evaluador de la Diran vulneró principios de transparencia, igualdad, publicidad, selección objetiva y debido proceso en la contratación pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Procuraduría General de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación ordenó terminar y archivar definitivamente la actuación disciplinaria que adelantaba contra tres exdirectivos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), investigados desde 2025 por un caso relacionado con un recurso de reconsideración presentado por Petrobras y un presunto detrimento superior a $44.000 millones.

La decisión cobija a Andrés Fernando Pardo Quiroga, quien fue director operativo de Grandes Contribuyentes entre agosto de 2021 y julio de 2024; Christian Junot Quiñónez Cortés, exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación entre agosto de 2023 y febrero de 2024; y Gustavo Adolfo Mosquera Abello, quien ocupó esa misma subdirección entre febrero y julio de 2024.

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El archivo fue dispuesto por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 5 para la Economía y la Hacienda Pública mediante el Auto DEHP 618 del 16 de octubre de 2026.

La investigación había sido abierta un año antes para determinar si los entonces funcionarios incurrieron en posibles omisiones relacionadas con el traslado de un recurso interpuesto por Petrobras. En ese momento, el caso fue presentado como un posible perjuicio superior a $44.000 millones derivado de un silencio administrativo positivo.

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procuraduría cerró la actuación contra los tres exdirectivos

En la parte resolutiva conocida de la providencia, la Procuraduría ordenó “la terminación de la presente actuación” y el “archivo definitivo” de las diligencias adelantadas contra los tres exfuncionarios.

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Christian Junot Quiñónez informó públicamente sobre la decisión y explicó que, después de recaudar pruebas documentales y testimoniales, el organismo concluyó que las funciones que desempeñaba como subdirector operativo de Fiscalización y Liquidación no incluían la sustanciación de procesos, la gestión de recursos ni la remisión de expedientes a la Subdirección de Recursos Jurídicos.

Según su comunicado, la Procuraduría determinó además que el recurso no siguió su curso regular debido a errores en el trámite interno de correspondencia y archivo desde su radicación, y que el estado de esos recursos no era

Quiñónez sostuvo que atribuirle la omisión únicamente por ocupar el cargo habría significado aplicar una responsabilidad objetiva, contraria a los principios del derecho disciplinario.

El exfuncionario también señaló que, conforme al artículo 224 de la Ley 1952 de 2019, la decisión hace tránsito a cosa juzgada frente a la actuación archivada.

Durante un año mi nombre estuvo asociado públicamente a una pérdida que no causé”, afirmó Quiñónez, quien pidió a los medios que divulgaron la apertura del proceso informar también sobre su archivo definitivo.

Estafa - Fiscalía - Subastas
Dian - crédito Colprensa

Procuraduría compulsó copias a la DIAN

La providencia, sin embargo, contiene una determinación adicional. En su tercer punto resolutivo, la Procuraduría ordenó compulsar copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la DIAN para que, por cuerda separada, adelante la actuación correspondiente.

El fragmento conocido de la decisión no precisa contra quién estaría dirigida esa eventual actuación independiente ni cuáles hechos concretos deberán ser revisados por la oficina disciplinaria.

El caso se había conocido públicamente el 16 de octubre de 2025, cuando la Procuraduría informó la apertura de una investigación contra Pardo, Quiñónez y Mosquera para establecer si omitieron trasladar oportunamente un recurso de reconsideración de Petrobras. En aquel momento, el organismo buscaba determinar si las conductas podían constituir una falta disciplinaria y si existía responsabilidad de los exdirectivos.

En su comunicado, Quiñónez recordó que desde el comienzo sostuvo que las actuaciones que dieron origen al caso no estaban dentro de sus competencias y aseguró que aportó durante la investigación las pruebas que estaban a su alcance.

Con el Auto DEHP 618, la Procuraduría cerró la actuación disciplinaria contra los tres exdirectivos señalados. La compulsa de copias a la DIAN continuará por una vía separada y deberá determinarse si da lugar a nuevas actuaciones

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