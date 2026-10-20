Colombia

Estudio de la Nacional plantea estrategia para evitar hasta 66.000 casos de tuberculosis en personas con VIH

La investigación comparó tres alternativas de prevención y concluyó que ampliar el tratamiento preventivo podría reducir de forma significativa los casos de tuberculosis en población con VIH

Una científica con bata y careta manipula placas en una cabina de laboratorio, situada junto a un microscopio y una pantalla con bacterias.
Una especialista con equipo de protección manipula cultivos bacterianos en una cabina de bioseguridad durante un estudio sobre tuberculosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia concluyó que fortalecer el tratamiento preventivo contra la tuberculosis en personas que viven con VIH podría evitar más de 66.000 casos de la enfermedad en el país, según los resultados obtenidos mediante un modelo matemático que simuló su comportamiento durante 17 años.

El estudio utilizó información científica de investigaciones previas y registros nacionales relacionados con atención en salud y costos para comparar tres estrategias de detección y prevención.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el análisis surge en un momento en el que la tuberculosis continúa representando un problema de salud pública.

El Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud registró 22.193 casos durante 2025, cifra que representó un aumento del 4,6 % frente a 2024.

La preocupación es mayor en personas con VIH, debido al impacto que puede tener el desarrollo de tuberculosis activa sobre su estado de salud.

Según Nicolás Currea Carrillo, magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad Nacional, quienes desarrollan la enfermedad activa pueden experimentar síntomas persistentes como tos, fiebre, cansancio y pérdida de peso, además de una reducción estimada del 20 % en su calidad de vida.

PUBLICIDAD

Tuberculosis
Esta enfermedad afecta principalmente a los pulmones - crédito Reuters

Tres estrategias fueron comparadas

La investigación evaluó alternativas para identificar y tratar la infección antes de que aparezcan síntomas.

La primera fue el ensayo de liberación de interferón gamma, IGRA, una prueba de sangre que mide la respuesta del sistema inmunitario frente a la bacteria causante de la tuberculosis.

Según las estimaciones del estudio, esta estrategia podría evitar alrededor de 30.722 casos.

La segunda opción es la prueba de tuberculina, un examen cutáneo que permite determinar si el organismo ha estado expuesto a la bacteria.

El procedimiento consiste en una inyección en la piel que debe ser revisada entre 48 y 72 horas después. El modelo estima que podría prevenir aproximadamente 14.187 casos.

La tercera estrategia analizada consiste en suministrar tratamiento preventivo a todas las personas con VIH sin exigir una prueba diagnóstica previa.

Personal médico. Fotografía tomada el 20 de noviembre de 2018. REUTERS / Marco Bello
Personal médico. Fotografía tomada el 20 de noviembre de 2018. REUTERS / Marco Bello

Según la investigación, esta alternativa tendría el mayor impacto y permitiría evitar más de 66.000 casos de tuberculosis.

El estudio señala además que actualmente solo 59,62 % de esta población accede al diagnóstico de tuberculosis latente y apenas 42,15 % recibe tratamiento preventivo.

Costos y capacidad del sistema condicionan la implementación

El análisis también comparó los costos de las alternativas desde tres perspectivas: la social, que incluye gastos médicos y otros asumidos por los pacientes; la del Ministerio de Salud y Protección Social; y la de las entidades administradoras de planes de beneficios.

La tuberculina cuesta entre $27.000 y $33.000, según las estimaciones citadas, aunque puede arrojar falsos negativos en personas con VIH.

Por otro lado, una prueba IGRA puede costar hasta $350.000 por paciente, pero presenta un mejor desempeño diagnóstico.

Actualmente, aproximadamente nueve de cada diez pruebas para detectar tuberculosis latente se realizan con tuberculina, mientras una de cada diez corresponde a IGRA, principalmente en el sector privado.

Ampliar el acceso a IGRA enfrenta dificultades porque no todas las regiones cuentan con los recursos, laboratorios o personal necesarios para procesar este tipo de pruebas.

Por esa razón, la investigación plantea una transición progresiva hacia métodos diagnósticos de mayor precisión, manteniendo la tuberculina en territorios donde no exista capacidad para implementar otras alternativas.

Hay, sin embargo, una inconsistencia en la información presentada: mientras los resultados atribuyen la prevención de más de 66.000 casos al tratamiento preventivo universal sin prueba previa, el cierre del reporte vincula esa misma cifra con una transición hacia IGRA. Los datos suministrados no permiten establecer si se trata de una imprecisión en la presentación o de un escenario combinado del estudio.

La conclusión general sí apunta a fortalecer la prevención y ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos para reducir complicaciones y muertes entre personas que viven con VIH.

Temas Relacionados

tuberculosisVIHUniversidad NacionalprevenciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mujer denuncia presunta agresión de su suegro en centro comercial de Cali; Gobernación activó ruta de atención

Ana Catalina González aseguró que fue golpeada y amenazada por dos familiares de su pareja. La Secretaría de Movilidad aclaró que el señalado no es funcionario ni contratista directo de la entidad

Mujer denuncia presunta agresión de su suegro en centro comercial de Cali; Gobernación activó ruta de atención

Colpensiones: estas son las semanas que se necesitan para pensionarse con hasta el 80 % del IBL

La tasa de reemplazo depende del ingreso base de liquidación y de las semanas cotizadas. Por cada 50 semanas adicionales sobre el mínimo, el porcentaje aumenta 1,5 puntos hasta un tope del 80 %

Colpensiones: estas son las semanas que se necesitan para pensionarse con hasta el 80 % del IBL

Procuraduría archivó investigación contra tres exdirectivos de la DIAN por caso de más de $44.000 millones

La actuación involucraba a Andrés Pardo, Christian Junot Quiñónez y Gustavo Mosquera por el trámite de un recurso de Petrobras. El organismo ordenó el archivo definitivo, pero compulsó copias a control disciplinario de la DIAN

Procuraduría archivó investigación contra tres exdirectivos de la DIAN por caso de más de $44.000 millones

Denunciaron a Gustavo Petro por presuntas instrucciones para promover señalamientos contra De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras

La acción fue presentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, a partir de declaraciones públicas de Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar sobre reuniones con antiguos comandantes de las AUC en Valledupar durante 2025

Denunciaron a Gustavo Petro por presuntas instrucciones para promover señalamientos contra De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras

Presupuesto de 2027 por $635 billones pasó en el Senado y enfrenta su última prueba en la Cámara

El proyecto destina $393,2 billones a funcionamiento, $147 billones al servicio de la deuda y $94,6 billones a inversión. Entre los ajustes se destacan $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para educación y un recorte de $11.402 millones de inversión de la JEP

Presupuesto de 2027 por $635 billones pasó en el Senado y enfrenta su última prueba en la Cámara
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

Deportes

María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

Ricardo Orrego, periodista señalado de presunto acoso y acto sexual violento, reapareció tras siete meses de silencio: “Estoy aquí dando la cara”

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la Copa Libertadores femenina 2026: así fueron los goles

Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares