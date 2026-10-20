Estudio de la Nacional plantea estrategia para evitar hasta 66.000 casos de tuberculosis en personas con VIH

Una especialista con equipo de protección manipula cultivos bacterianos en una cabina de bioseguridad durante un estudio sobre tuberculosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia concluyó que fortalecer el tratamiento preventivo contra la tuberculosis en personas que viven con VIH podría evitar más de 66.000 casos de la enfermedad en el país, según los resultados obtenidos mediante un modelo matemático que simuló su comportamiento durante 17 años.

El estudio utilizó información científica de investigaciones previas y registros nacionales relacionados con atención en salud y costos para comparar tres estrategias de detección y prevención.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el análisis surge en un momento en el que la tuberculosis continúa representando un problema de salud pública.

El Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud registró 22.193 casos durante 2025, cifra que representó un aumento del 4,6 % frente a 2024.

La preocupación es mayor en personas con VIH, debido al impacto que puede tener el desarrollo de tuberculosis activa sobre su estado de salud.

Según Nicolás Currea Carrillo, magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad Nacional, quienes desarrollan la enfermedad activa pueden experimentar síntomas persistentes como tos, fiebre, cansancio y pérdida de peso, además de una reducción estimada del 20 % en su calidad de vida.

PUBLICIDAD

Esta enfermedad afecta principalmente a los pulmones - crédito Reuters

Tres estrategias fueron comparadas

La investigación evaluó alternativas para identificar y tratar la infección antes de que aparezcan síntomas.

La primera fue el ensayo de liberación de interferón gamma, IGRA, una prueba de sangre que mide la respuesta del sistema inmunitario frente a la bacteria causante de la tuberculosis.

Según las estimaciones del estudio, esta estrategia podría evitar alrededor de 30.722 casos.

La segunda opción es la prueba de tuberculina, un examen cutáneo que permite determinar si el organismo ha estado expuesto a la bacteria.

El procedimiento consiste en una inyección en la piel que debe ser revisada entre 48 y 72 horas después. El modelo estima que podría prevenir aproximadamente 14.187 casos.

PUBLICIDAD

La tercera estrategia analizada consiste en suministrar tratamiento preventivo a todas las personas con VIH sin exigir una prueba diagnóstica previa.

Personal médico. Fotografía tomada el 20 de noviembre de 2018. REUTERS / Marco Bello

Según la investigación, esta alternativa tendría el mayor impacto y permitiría evitar más de 66.000 casos de tuberculosis.

El estudio señala además que actualmente solo 59,62 % de esta población accede al diagnóstico de tuberculosis latente y apenas 42,15 % recibe tratamiento preventivo.

Costos y capacidad del sistema condicionan la implementación

El análisis también comparó los costos de las alternativas desde tres perspectivas: la social, que incluye gastos médicos y otros asumidos por los pacientes; la del Ministerio de Salud y Protección Social; y la de las entidades administradoras de planes de beneficios.

PUBLICIDAD

La tuberculina cuesta entre $27.000 y $33.000, según las estimaciones citadas, aunque puede arrojar falsos negativos en personas con VIH.

Por otro lado, una prueba IGRA puede costar hasta $350.000 por paciente, pero presenta un mejor desempeño diagnóstico.

Actualmente, aproximadamente nueve de cada diez pruebas para detectar tuberculosis latente se realizan con tuberculina, mientras una de cada diez corresponde a IGRA, principalmente en el sector privado.

Ampliar el acceso a IGRA enfrenta dificultades porque no todas las regiones cuentan con los recursos, laboratorios o personal necesarios para procesar este tipo de pruebas.

Por esa razón, la investigación plantea una transición progresiva hacia métodos diagnósticos de mayor precisión, manteniendo la tuberculina en territorios donde no exista capacidad para implementar otras alternativas.

PUBLICIDAD

Hay, sin embargo, una inconsistencia en la información presentada: mientras los resultados atribuyen la prevención de más de 66.000 casos al tratamiento preventivo universal sin prueba previa, el cierre del reporte vincula esa misma cifra con una transición hacia IGRA. Los datos suministrados no permiten establecer si se trata de una imprecisión en la presentación o de un escenario combinado del estudio.

La conclusión general sí apunta a fortalecer la prevención y ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos para reducir complicaciones y muertes entre personas que viven con VIH.