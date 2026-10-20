Colombia

Dian remata joyas, relojes y piedras preciosas: cómo participar en la subasta virtual hasta el 23 de octubre

Los interesados pueden pujar por mercancías ubicadas en cuatro ciudades colombianas mediante la plataforma autorizada por el Banco Popular, tras completar el registro y el depósito exigido

Tres relojes de pulsera, pulseras de diamantes, un collar, un anillo de esmeralda y gemas sueltas sobre soportes de terciopelo oscuro.
Los interesados pueden pujar por mercancías ubicadas en cuatro ciudades colombianas mediante la plataforma autorizada por el Banco Popular. Imagen referencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha una subasta virtual de joyas, metales y piedras preciosas, además de relojes, cuyos lotes estarán disponibles hasta el viernes 23 de octubre. El proceso se lleva a cabo en la plataforma El Martillo del Banco Popular y reúne mercancías ubicadas en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Pereira.

La jornada comenzó a las 8:00 a. m. del lunes 19 de octubre de 2026 y cerrará a las 2:30 p. m. del viernes. Durante ese periodo, los interesados podrán revisar el inventario, cumplir los requisitos establecidos y presentar sus ofertas electrónicas por los bienes incluidos en el catálogo.

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Los artículos que ingresaron al remate corresponden a mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación. La Dian los incorporó a este mecanismo luego de las actuaciones de control que realiza sobre el ingreso, permanencia y comercialización de productos en el país.

La oferta incluye joyas, metales preciosos, piedras preciosas y relojes. Cada lote tiene condiciones particulares, por lo que la entidad recomienda verificar de forma individual la descripción del artículo, sus fotografías, el valor inicial y los requisitos que deberán cumplirse en caso de resultar adjudicatario.

Estafa - Fiscalía - Subastas
Claves para comprar joyas y evitar fraudes - crédito Colprensa

El registro previo y el depósito permiten presentar ofertas

Para participar, las personas deben crear una cuenta en El Martillo del Banco Popular, la plataforma autorizada para administrar la subasta. Allí pueden consultar el catálogo completo y conocer el número que identifica cada lote, así como el precio base desde el cual comenzará la puja.

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El proceso exige contar con una cuenta bancaria habilitada para pagos mediante PSE. Además, cada participante debe constituir el depósito exigido antes de ofertar. Ese requisito busca respaldar la seriedad de las posturas y hace parte de las condiciones operativas definidas para los remates virtuales.

La Dian señaló que las orientaciones generales para participar están contenidas en una nota explicativa publicada en julio de 2026. Antes de inscribirse, los usuarios deben leer las reglas vigentes en la plataforma, dado que los plazos, documentos y montos requeridos pueden variar según el bien seleccionado.

Mujer sentada frente a una computadora portátil, tecleando. La pantalla muestra el mensaje "Pago exitoso" con un icono de verificación verde.
La autoridad tributaria pidió efectuar registros, consignaciones y propuestas exclusivamente a través de los canales oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los compradores deben revisar costos y estado de cada lote

Una de las principales recomendaciones para los interesados es calcular el costo final de una eventual compra. El monto no depende únicamente de la oferta ganadora: también pueden aplicarse impuestos, comisiones y gastos asociados al trámite, de acuerdo con las características del lote y las condiciones de venta.

Los bienes se comercializan en el estado en que se encuentran, sin que la subasta implique una garantía adicional sobre su funcionamiento, autenticidad, conservación o valor de mercado. Por esta razón, conviene contrastar las imágenes y especificaciones disponibles en el catálogo con una revisión presencial cuando la exhibición esté habilitada.

Antes de decidir un monto máximo, el participante puede comparar precios de productos similares, examinar si se incluyen certificados o documentos de procedencia y confirmar si el reloj, la joya o la piedra requiere una valoración técnica posterior.

En el caso de metales y gemas, la información sobre peso, pureza, talla o composición puede ser determinante para estimar el valor del bien.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Recuerde la importancia de verificar el sitio web al que ingresa para realizar sus compras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La adjudicación obliga a completar el pago y entregar documentos

Quien obtenga un lote tendrá que pagar el saldo pendiente y enviar la documentación solicitada dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la venta. El incumplimiento de esa obligación puede afectar la adjudicación, conforme a los términos definidos por El Martillo.

También es recomendable conservar los comprobantes del registro, el depósito, las ofertas realizadas y el pago final. Estos soportes permiten verificar cada etapa de la operación y facilitan cualquier consulta posterior ante la plataforma o las entidades responsables del proceso.

La Dian advirtió que sus perfiles en redes sociales cumplen una función exclusivamente informativa, pues la entidad no negocia bienes ni solicita pagos por redes sociales, mensajes privados o cuentas personales, por lo que cualquier oferta de intermediación ajena a los canales oficiales debe tratarse con precaución.

Para evitar fraudes, los interesados deben ingresar directamente al portal oficial de El Martillo, no abrir enlaces recibidos por remitentes desconocidos y no entregar claves, códigos bancarios ni datos personales a terceros. Las ofertas, depósitos y pagos se realizan únicamente mediante los mecanismos habilitados para la subasta.

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