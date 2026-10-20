Colombia

Colombia y Suiza firmaron acuerdo pensional y buscan ampliar la cooperación en ciencia e innovación

El convenio permitirá sumar periodos de cotización realizados en ambos países para acceder a prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, una vez entre en vigor. La agenda oficial también incluyó reuniones para fortalecer los intercambios académicos y explorar oportunidades de inversión

Colombia y Suiza firmaron un acuerdo que permitirá sumar periodos de cotización pensional realizados en ambos países para acceder a prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, una vez entre en vigor y se cumplan los procedimientos correspondientes. - crédito Cancillería

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Colombia y Suiza firmaron un Convenio de Seguridad Social para facilitar el reconocimiento de los derechos pensionales de sus ciudadanos. El acuerdo se suscribió el 19 de octubre durante la visita oficial del canciller colombiano, Omar Bula, al país europeo, donde también se desarrollaron encuentros con representantes del Gobierno, el Parlamento, la academia y el sector empresarial.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería de Colombia, el convenio permitirá sumar periodos de cotización no simultáneos realizados en ambos países para acceder a prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, conforme a la legislación de cada Estado. Su aplicación dependerá de la entrada en vigor del instrumento y del cumplimiento de los procedimientos internos correspondientes.

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La agenda diplomática también estuvo orientada a ampliar la cooperación bilateral en ciencia, innovación, educación, transformación digital e industria, además de identificar oportunidades de inversión.

Cómo funcionará el acuerdo pensional entre Colombia y Suiza

La firma del convenio se realizó durante una reunión entre Omar Bula y Elisabeth Baume-Schneider, consejera federal y jefa del Departamento Federal del Interior de Suiza.

El mecanismo busca facilitar el reconocimiento de los aportes pensionales de las personas que hayan cotizado en los dos países. Para ello, permitirá tener en cuenta los periodos de cotización no simultáneos al determinar el cumplimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones contempladas en el acuerdo.

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La medida estará sujeta a las normas de cada Estado y a los procedimientos necesarios para que el convenio entre en vigor. Por tanto, la firma del documento no implica que el mecanismo pueda utilizarse de inmediato.

El canciller Omar Bula se reunió con representantes del Gobierno, el Parlamento, la academia y el sector empresarial suizo para explorar oportunidades de cooperación en ciencia, innovación, educación, comercio e inversión. - crédito Cancillería

Colombia y Suiza buscan fortalecer la cooperación científica

Durante la visita, el canciller colombiano participó en una mesa de trabajo con representantes de los sectores gubernamental, parlamentario, académico y empresarial suizos. El encuentro permitió abordar oportunidades de intercambio en comercio, inversión, ciencia, innovación y transformación digital.

Uno de los asuntos tratados fue la colaboración con la Universidad de St. Gallen, que promueve programas de intercambio y formación para emprendedores de Colombia y Suiza. Estas iniciativas buscan conectar startups, universidades y empresas para compartir experiencias, establecer contactos y facilitar procesos de internacionalización.

La cooperación también contempla becas para investigadores de alto nivel. Según explicó Bula en un video difundido por la Cancillería, durante un encuentro con representantes suizos se planteó ampliar el trabajo conjunto entre instituciones educativas, con la participación de los ministerios correspondientes a cada área.

“Hoy, precisamente en este desayuno, decidimos inclusive ampliar esta colaboración entre instituciones educativas con la participación de los ministerios respectivos, según el área de colaboración en el ámbito científico, en el ámbito agrícola, en el ámbito industrial, en todos los ámbitos”, afirmó el canciller.

Bula señaló que Suiza cuenta con capacidades destacadas en innovación y que Colombia dispone de oportunidades asociadas a sus recursos naturales y humanos. También invitó a los colombianos a conocer y aprovechar los programas de cooperación entre ambos países.

Omar Bula Escobar, estrechando la mano del consejero federal y jefe del Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, durante un encuentro oficial en Berna, Suiza. - crédito Cancillería
Omar Bula Escobar, estrechando la mano del consejero federal y jefe del Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, durante un encuentro oficial en Berna, Suiza. - crédito Cancillería

Omar Bula se reunió con su homólogo suizo

El ministro colombiano también sostuvo un encuentro con Ignazio Cassis, su homólogo suizo. Según la Cancillería, la conversación abordó el crecimiento económico, la cooperación para el desarrollo territorial, la seguridad y distintos asuntos regionales y globales.

Durante la reunión, Cassis resaltó los más de 25 años de relaciones entre Colombia y Suiza y reiteró el compromiso de su país con la paz y la estabilidad a largo plazo.

Por su parte, Colombia reconoció la cooperación suiza en competitividad empresarial y regional, minería responsable y desarrollo sostenible. También agradeció el apoyo en asistencia humanitaria y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto del año en curso, según el comunicado oficial.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, se reunió con representantes del Gobierno, del Parlamento suizo y empresarios - crédito Cancillería
El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, se reunió con representantes del Gobierno, del Parlamento suizo y empresarios - crédito Cancillería

Empresas suizas exploraron oportunidades de inversión

El componente económico de la visita incluyó reuniones con representantes de Holcim, Helu Group y Ongresso Energy. Los encuentros tuvieron como propósito explorar oportunidades de inversión y fortalecer la relación entre el sector privado suizo y Colombia.

La Cancillería no informó sobre montos de inversión ni sobre acuerdos comerciales específicos derivados de estas reuniones.

La agenda oficial del 19 de octubre concluyó con una visita de Bula a la Embajada de Colombia en Berna, donde se reunió con los funcionarios de la representación diplomática y agradeció su compromiso con el país.

Entre los asuntos pendientes está la entrada en vigor del Convenio de Seguridad Social, que permitirá aplicar el mecanismo de acumulación de periodos de cotización conforme a las condiciones establecidas. La ampliación de la cooperación académica, científica e industrial también hizo parte de los temas abordados durante la visita, aunque no se anunciaron fechas concretas para la puesta en marcha de nuevos programas.

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