Colombia

Caso Baby Demoni | Abogada confirmó signos de resistencia por asfixia y exigió la captura del presunto responsable: “Ella se defendió para poder vivir”

La letrada Wendy Herrera aseguró que la Fiscalía ya conoce la identidad del hombre señalado, que sería la expareja de Alejandra Esquín, y exigió avances en las pesquisas por el fallecimiento de la creadora de contenido, ocurrido en octubre de 2025

La representante de la familia señaló que el reporte médico indicó asfixia por presión externa en el cuello y pidió que la investigación avance contra el posible autor - crédito wendy_herrera_lawyer / Instagram

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La abogada Wendy Herrera, que representa a la familia de la fallecida creadora de contenido María Alejandra Esquín, más conocida como Baby Demoni, afirmó que el informe de Medicina Legal halló lesiones que, a su juicio, indican que la influenciadora intentó defenderse antes de morir por asfixia.

La letrada también sostuvo que la Fiscalía conoce la identidad del presunto responsable y exigió avances en la investigación. “Todos saben quién es el responsable, yo también lo sé, la Fiscalía también lo sabe y estamos trabajando”, aseguró Herrera en un video divulgado en sus redes sociales.

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La abogada dirigió un mensaje al hombre al que señaló como posible implicado: “Usted, señor, no se va a burlar de la justicia, porque usted va a ser capturado por las autoridades”.

Las declaraciones se conocieron después de que trascendieran datos de la necropsia practicada a Baby Demoni. La joven murió el 15 de octubre de 2025, a los 24 años, un día después de su ingreso a un centro médico del suroccidente de Bogotá.

Wendy Herrera afirmó que Baby Demoni sufrió asfixia por compresión del cuello

Según la información divulgada sobre el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa de muerte fue asfixia por compresión extrínseca del cuello. Ese hallazgo apunta a que una presión externa impidió la respiración de la creadora de contenido.

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La abogada Wendy Herrera afirmó que el informe de Medicina Legal reveló lesiones que evidencian la defensa de Baby Demoni antes de su fallecimiento - crédito wendy_herrera_lawyer / Instagram
La abogada Wendy Herrera afirmó que el informe de Medicina Legal reveló lesiones que evidencian la defensa de Baby Demoni antes de su fallecimiento - crédito wendy_herrera_lawyer / Instagram

Herrera se refirió a ese resultado y sumó otros elementos que, según explicó, figuran en la valoración forense. “Hoy puedo decirles que las causas de su muerte fueron asfixia, compresión en la parte externa de su cuello. También tenía hematomas en la cabeza, en la parte posterior, y también tenía fracturas en sus uñas”, manifestó.

La abogada interpretó esas lesiones como posibles signos de resistencia de la víctima. “Ella, para salvaguardar su vida, se defendió para poder vivir porque estaba ahogándose”, dijo en el mismo video.

Los datos de la necropsia establecen las características médico-legales de la muerte, pero por sí solos no atribuyen responsabilidad penal a una persona concreta. La determinación de posibles responsables corresponde a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La defensa pidió que las autoridades profundicen la investigación

La representante de la familia aseguró que llevará el caso “hasta lo último” y pidió que las autoridades actúen frente a los elementos que, según indicó, existen dentro del expediente. También sostuvo que los vecinos podrían aportar información relevante sobre lo que ocurrió antes de la muerte de la influencer.

La famosa creadora de contenido murió en extrañas circunstancias y sus familiares y amigos culpan a su pareja sentimental - crédito @baby_demoni_/Instagram
El dictamen médico determinó que la causa de muerte de María Alejandra Esquín fue asfixia por compresión extrínseca del cuello - crédito @baby_demoni_/Instagram

“Se va a hacer justicia porque los vecinos son los primeros testigos presenciales de este caso”, afirmó Herrera, sin detallar qué declaraciones habrían dado esas personas ni si ya fueron incorporadas formalmente al proceso judicial.

La muerte de Baby Demoni se investiga como un caso de muerte violenta. Sus allegados solicitaron que las pesquisas avancen con celeridad y que se examinen las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

La familia de la joven también reclamó respuestas tras conocerse la información atribuida a la necropsia. El padre de María Alejandra Esquín pidió a la Fiscalía que esclarezca el caso y sostuvo que no ha percibido avances suficientes en la investigación.

La expareja de la creadora de contenido aparece mencionada por los familiares

Los familiares de Baby Demoni pidieron que las autoridades indaguen a su expareja. De acuerdo con las versiones divulgadas tras el fallecimiento, el hombre habría salido de Colombia con destino a España.

El emotivo adiós a Baby Demoni: así serán las exequias de la influyente creadora de contenido - crédito @baby_demoni_/IG
La madre de Baby Demoni denunció antecedentes de maltrato físico y psicológico durante la relación de la joven con su expareja - crédito @baby_demoni_/IG

La madre de María Alejandra había denunciado públicamente, después de la muerte de su hija, que ella habría sufrido maltrato físico y psicológico durante esa relación. En declaraciones que dio entonces a diferentes medio y podcast, señaló que la joven intentó separarse en algunas oportunidades, aunque después retomaba el vínculo.

El caso volvió a generar atención en octubre de 2026, al cumplirse un año de la muerte de la influencer. Baby Demoni era tatuadora, creadora de contenido y madre de una niña de siete años. En sus redes sociales compartía publicaciones sobre maquillaje, transformaciones de imagen, su vida familiar y reflexiones personales.

La abogada vinculó el caso con las denuncias de violencia contra las mujeres

En su intervención, Herrera extendió su mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia física, psicológica o económica. La abogada sostuvo que los insultos, los celos, el control sobre las amistades, la ropa o el trabajo pueden constituir señales de maltrato dentro de una relación.

“Eso es maltrato, señoras”, expresó, tras describir conductas de control y agresiones que, según dijo, muchas víctimas terminan normalizando. La letrada insistió en que buscará que el caso llegue a una definición judicial. Mientras tanto, la investigación deberá establecer qué ocurrió entre el 14 y el 15 de octubre de 2025, identificar al posible responsable y determinar si existieron antecedentes de violencia que ayuden a esclarecer la muerte de María Alejandra Esquín.

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