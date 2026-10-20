La playa de aguas turquesas y arena blanca en La Guajira que invita a desconectarse del ruido

Las aguas turquesas y la arena blanca hacen de esta playa de La Guajira un atractivo para quienes buscan disfrutar del mar Caribe en un entorno natural -crédito palaa.ecolodge/Instagram

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A cerca de 30 minutos en carro desde Riohacha, un paisaje de arena clara, mar azul y fuertes vientos invita a descubrir una faceta tranquila del Caribe colombiano. Mayapo se convirtió en una alternativa para quienes buscan descansar junto al agua, disfrutar de actividades náuticas y acercarse a las tradiciones de las comunidades wayuu.

El atractivo de este destino guajiro está en su entorno natural y en la posibilidad de disfrutar de la playa lejos de las grandes concentraciones de turistas. Sus aguas de tonalidades turquesas y sus extensas orillas ofrecen un escenario para caminar, tomar el sol o pasar una jornada de descanso en pareja, con familiares o amigos.

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Las artesanías y los tejidos elaborados por las comunidades wayuu permiten a los viajeros conocer parte de las tradiciones culturales que distinguen a La Guajira -crédito palaa.ecolodge/Instagram

Colombia cuenta con cerca de 2.900 kilómetros de costa, de los cuales 1.600 corresponden al mar Caribe y 1.300 al océano Pacífico, de acuerdo con el portal oficial Colombia Travel. Dentro de esa diversidad de paisajes, Mayapo sobresale como una opción para quienes quieren explorar el litoral norte del país y disfrutar de una experiencia más cercana a la naturaleza.

Deportes acuáticos y tradiciones wayuu

Los planes en Mayapo van más allá de descansar frente al mar. Los vientos que se presentan en la zona favorecen la práctica de deportes como el kitesurf y el windsurf, además de la navegación en pequeños veleros. Quienes prefieren actividades más tranquilas pueden nadar, caminar por la orilla o contemplar el paisaje.

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La cercanía con comunidades wayuu también permite conocer parte de la riqueza cultural de La Guajira. Durante la visita, los viajeros pueden aproximarse a sus tradiciones, reconocer su relación con el territorio y encontrar productos artesanales elaborados en la región, entre ellos tejidos que hacen parte de sus expresiones culturales.

La experiencia puede organizarse como una excursión de un día desde Riohacha, gracias a la cercanía entre ambos lugares. Sin embargo, también existen alternativas de alojamiento para quienes desean quedarse más tiempo y recorrer la playa con calma.

Los vientos de la zona favorecen la práctica de deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf, actividades que atraen a visitantes aficionados a la aventura -crédito wayuukitesurfcolombia/Instagram

Uno de los elementos que distingue a Mayapo es la sensación de amplitud que ofrece su entorno. La menor presencia de grandes desarrollos turísticos contribuye a mantener el carácter natural del lugar y permite disfrutar del paisaje sin que la visita tenga que girar alrededor de una agenda de actividades. El mar, la arena y el viento se convierten en los protagonistas de la jornada.

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Para quienes planean visitar el norte del Caribe colombiano, este destino puede ser un punto de partida para conocer otros escenarios costeros de la región. La Guajira reúne paisajes que van desde playas de aguas claras hasta zonas donde el desierto se encuentra con el mar, una combinación que transforma cada parada en una experiencia diferente.

Otros destinos para recorrer el Caribe

Entre las alternativas cercanas se encuentra el Cabo de la Vela, uno de los lugares más conocidos de La Guajira. Según el portal Turismo City, su principal atractivo es el contraste entre el paisaje desértico y las aguas del Caribe. Las rancherías ofrecen alojamientos rústicos junto al mar, mientras que los vientos de la zona favorecen actividades como el kitesurf.

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Otra opción es Palomino, ubicado en el límite entre La Guajira y el Magdalena. Su Playa Arcoíris, de arena dorada y aguas tranquilas, atrae a viajeros de diferentes países, especialmente mochileros que buscan planes al aire libre.

El Cabo de la Vela y Palomino son otros destinos que complementan la oferta turística de La Guajira, con paisajes que combinan playas, desierto y ríos -crédito Iván Valencia/AP Foto

Además de disfrutar de la costa, allí es popular el tubing por el río Palomino. La actividad consiste en descender sobre neumáticos siguiendo la corriente, entre paisajes naturales, hasta acercarse a la desembocadura en el mar Caribe. Aunque estos lugares ofrecen experiencias distintas, Mayapo conserva un atractivo particular para quienes priorizan el descanso, el contacto con el entorno y la oportunidad de conocer parte de la cultura local.

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