Colombia

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó los 18 impuestos nacionales y el recaudo de la Dian: “Nos llevará al abismo”

Durante el debate presupuestal en el Senado, el funcionario advirtió sobre las dificultades para equilibrar las finanzas públicas y planteó la necesidad de revisar el sistema tributario y ajustar el gasto estatal

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó la estructura tributaria del país y señaló que la cantidad de gravámenes dificulta las labores de recaudo de la Dian - crédito @CamaraColombia/@DIANColombia/X
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó la estructura tributaria del país y señaló que la cantidad de gravámenes dificulta las labores de recaudo de la Dian - crédito @CamaraColombia/@DIANColombia/X
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Las cuentas del Estado enfrentan una brecha entre los recursos que ingresan y las obligaciones que debe cubrir el Gobierno nacional. Durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, planteó que la cantidad de tributos nacionales dificulta el recaudo y limita la capacidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para combatir la evasión.

El debate se desarrolla mientras el Congreso busca definir el presupuesto del próximo año, cuyo monto asciende a $634,9 billones. Para el funcionario, el país necesita revisar tanto la estructura tributaria como el manejo del gasto público, en un escenario marcado por el endeudamiento y la necesidad de financiar las obligaciones estatales.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales enfrenta el desafío de combatir la evasión y la elusión en un sistema que, según el ministro, tiene demasiados tributos y pocos ingresos - crédito Colprensa

“La raíz de los males fiscales de Colombia son los 18 impuestos nacionales. Se tienen muchos impuestos y pocos recaudos”, sostuvo Gómez ante la plenaria del Senado. Según explicó, la dispersión de los cobros dificulta las labores de fiscalización y reduce la eficiencia de la administración tributaria.

El ministro aseguró que los contribuyentes han llegado a un punto de agotamiento frente a las obligaciones fiscales. “Tenemos un escenario de fatiga fiscal. La gente se cansó de pagar impuestos”, afirmó. En su concepto, cuando los ciudadanos sienten que ya no tienen capacidad para asumir más cargas, algunos buscan mecanismos para evitar el pago.

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La brecha entre ingresos, gastos y deuda pública

Uno de los datos expuestos por Gómez para dimensionar la situación fue la diferencia entre los ingresos y los gastos mensuales del país. Según las cifras presentadas por el funcionario, Colombia recibe $29,2 billones al mes, mientras que sus obligaciones ascienden a $40,2 billones. La diferencia representa un déficit mensual de $11,1 billones.

“Estas cifras muestran la magnitud del problema fiscal que hemos venido acumulando en los últimos años”, señaló el ministro, al insistir en que las finanzas públicas requieren decisiones que permitan equilibrar los recursos disponibles con las necesidades del Estado.

Gómez recordó que ningún hogar, empresa o país puede sostener indefinidamente un nivel de gasto superior a sus ingresos. A esa brecha se suma el endeudamiento: a junio de 2026, la deuda bruta nacional llegó a $1.174 billones, equivalentes al 61% del producto interno bruto (PIB).

El Gobierno presentó un plan de austeridad por $17,4 billones, con recortes en transferencias, adquisición de bienes y servicios e inversiones consideradas no prioritarias -crédito Luisa González/REUTERS
El Gobierno presentó un plan de austeridad por $17,4 billones, con recortes en transferencias, adquisición de bienes y servicios e inversiones consideradas no prioritarias -crédito Luisa González/REUTERS

El jefe de la cartera calificó como “escandalosamente alta” la carga de la deuda interna y externa. Según indicó, su servicio compromete el 46% del presupuesto proyectado para 2027. Además, el proyecto contempla $150,8 billones en crédito externo, una cifra que refleja la dependencia del financiamiento para cubrir las obligaciones públicas.

El Gobierno plantea recortes y el Congreso tiene plazo hasta el martes

Ante este panorama, el Ministerio de Hacienda presentó un plan de austeridad por $17,4 billones. La propuesta contempla una reducción de $12,9 billones en otras transferencias, recortes por $2,8 billones en la adquisición de bienes y servicios y una disminución de $2,5 billones en inversiones destinadas a proyectos considerados no prioritarios.

Para Gómez, la discusión presupuestal exige definir si el país mantiene el rumbo actual o introduce cambios de fondo en sus finanzas. “Este presupuesto no es como cualquier otro. En este presupuesto tenemos que escoger si cambiamos de rumbo o si seguimos en el mismo. Ese camino nos llevará al abismo, a una crisis económica profunda y a una incapacidad de financiar las necesidades del Estado colombiano”, advirtió.

El ministro también alertó que, si no se adoptan los ajustes necesarios, la corrección podría terminar impuesta por los mercados internacionales, luego de una eventual crisis de pagos que obligue a reducir servicios esenciales del Estado.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Congreso debe aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2027 antes del martes 20 de octubre; de lo contrario, el Gobierno podrá expedirlo por decreto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La discusión continúa en el Congreso, donde el tiempo para aprobar el proyecto es limitado. Mientras el Senado debatía la ponencia, la plenaria de la Cámara de Representantes suspendió su sesión por falta de quórum y convocó a sus integrantes para el lunes 19 de octubre a las 8:00 de la noche.

El plazo legal para aprobar el Presupuesto General de la Nación vence este martes 20 de octubre. Si el Congreso no logra completar el trámite antes de esa fecha, el Gobierno de Abelardo de la Espriella quedará facultado para expedir el presupuesto por decreto.

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