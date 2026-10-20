Salario mínimo de 2027: pensionados y trabajadores acordaron proponer la misma cifra para el aumento; dijeron cuándo y bajo qué condiciones la presentarán

En Colombia hay aproximadamente 2,2 millones de pensionados en total, según datos del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda - crédito Andina

Guardar

El Comando Nacional Unitario (CNU) inició la elaboración de una propuesta conjunta para el aumento del salario mínimo de Colombia en 2027, aunque todavía no definió el porcentaje que defenderá en la mesa de concertación.

Por medio de un comunicado, el sindicato anotó que el documento será presentado ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) cuando el Gobierno nacional convoque formalmente ese espacio.

PUBLICIDAD

Dicho grupo buscará acordar una posición entre sindicatos y pensionados, sustentada en variables económicas, sociales, legales y laborales, antes de llevarla a la mesa convocada por el Gobierno nacional.

El proceso reúne a:

Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

Confederación General del Trabajo (CGT).

Confederación Democrática de Pensionados (CDP).

Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).

Precisamente, el presidente de la CUT, Nelson Alarcón, señaló que “las organizaciones aspiran a construir una propuesta unificada, con respaldo técnico y ajustada a las condiciones económicas del país y a las necesidades de los trabajadores y sus familias”.

Miembros del Comando Nacional Unitario se reunieron el 19 de octubre de 2026 para reafirmar la defensa del trabajo digno, el diálogo social y la concertación - crédito @UTRADECC/X

Criterios para la propuesta de salario mínimo de 2027

Las cinco organizaciones comenzaron a revisar antecedentes, indicadores económicos, proyecciones y las condiciones económicas, sociales, legales y laborales que incidirán en la cifra que finalmente propondrán. La intención es que el planteamiento común llegue a la concertación con criterios compartidos entre centrales sindicales y confederaciones de pensionados.

PUBLICIDAD

Para esa tarea, el Comando prevé consultar a expertos en economía, centros de pensamiento y otras instituciones académicas. También contempla el apoyo de centros de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, que participarán en el análisis de las variables y proyecciones consideradas para sustentar la propuesta.

Manifestó que busca consolidar un documento “técnicamente sólido”, capaz de recoger las necesidades de los trabajadores y de sus familias. Las organizaciones sostienen que “el debate debe considerar, junto con los datos económicos, las condiciones sociales y laborales de quienes dependen de la remuneración mínima”.

Dentro de sus prioridades figuran:

Defensa del poder adquisitivo.

Garantía de condiciones de vida digna para los trabajadores y sus hogares.

Protección de los derechos laborales y constitucionales.

Respeto de los convenios internacionales ratificados por Colombia en materia de trabajo.

Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados participaron en la sesión del 1 de octubre de la Comisión Permanente de Concertación -crédito @MintrabajoCol/X

Las centrales y confederaciones rechazaron medidas que, desde su perspectiva, impliquen retrocesos en los derechos laborales y sociales. A la vez, anunciaron que defenderán los avances alcanzados por los trabajadores como parte de los criterios que orientarán la posición común.

PUBLICIDAD

Advertencias sobre inflación y empleo

Pese a que el Comando Nacional Unitario no reveló una cifra, el expresidente de la CUT Fabio Arias recomendó un aumento del 38,5% para 2027, ya que, según él, sigue la deuda histórica del Gobierno con el pueblo trabajador. No obstante, la propuesta no es oficial de parte de los sindicator.

Al respecto, la CEO de Grupo Lexacty SAS, Audrey Rodríguez, cuestionó el eventual aumento atribuido pr Arias y sostuvo que una subida de esa magnitud desbordaría una negociación salarial habitual. “El país no estaría ante una negociación salarial ordinaria, sino ante la antesala de una catástrofe económica de dimensiones históricas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Rodríguez vinculó ese diagnóstico con el aumento del 23,7% que, según su valoración, se produjo en 2026.

“Basta con mirar el retrovisor: en 2026, el salto del 23% dejó a miles de empresas al borde del colapso de liquidez. Para no quebrar, los comercios y negocios tuvieron que subir precios a la desesperada para crear un colchón de supervivencia, alimentando un monstruo inflacionario que terminó indexando arriendos, canasta básica y servicios, empujando las tasas al 12,25 % y asfixiando a los hogares. La economía todavía no sana de ese golpe”, indicó.

El salario mínimo de 2026 es de $2.000.000 con auxilio de transporte - crédito Luisa González/Reuters

Cómo quedaría el salario mínimo con un aumento del 38,5%

Calculó que un aumento de 38,5% elevaría el salario mínimo de $1.750.905 a $2.425.003. Según sus estimaciones, eso implicaría un incremento neto de más de $674.000 por trabajador, antes de incorporar aportes patronales a salud del 8,5%, a pensión del 12%, parafiscales y provisiones de cesantías y primas. Rodríguez sostuvo que esa carga afectaría especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que describió como el grueso del empleo. También afirmó que un incremento de esa dimensión provocaría despidos de gran escala y cuestionó que se planteen porcentajes que, a su juicio, generan expectativas irreales, conflictos e incertidumbre entre los trabajadores.

PUBLICIDAD

Añadió que la productividad real estaría estimada en torno al 1% y advirtió sobre un posible efecto inflacionario. “Inyectar semejante masa de dinero sin productividad real apenas estimada en torno al 1 % desataría un rebrote inflacionario tan voraz que pulverizaría el poder de compra en cuestión de días. Aquello que en el papel parecía un alivio terminaría convertido en la peor pesadilla para el bolsillo de los propios trabajadores”, afirmó.

Rodríguez considera que la discusión debería partir de una inflación de cierre cercana al 7%, sumada a un punto de productividad. Desde esa perspectiva, planteó que el aumento debería mantenerse entre el 8% y un máximo del 10%, y presentó ese rango como una forma de evitar mayores presiones sobre los costos, los precios y el empleo formal.

PUBLICIDAD