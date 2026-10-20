Iván Cepeda y Jota Pe Hernández chocaron en el Congreso tras las acusaciones de Mancuso contra el Gobierno Petro: “Se está volteando la torta”

La controversia se originó por una grabación sobre una presunta solicitud de delegados de Gustavo Petro a antiguos paramilitares para señalar a Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras en periodo electoral - crédito @libre_objecion / X

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Los senadores Jota Pe Hernández e Iván Cepeda protagonizaron un enfrentamiento en el Congreso por las versiones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre una presunta petición del Gobierno Petro para acusar a Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras durante una reunión con antiguos cabecillas de ese grupo criminal en 2025.

La discusión se produjo después de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) afirmara en un audio que entonces delegados del Ejecutivo habrían pedido a varios exintegrantes de ese grupo armado que se pronunciaran contra tres figuras políticas en el contexto electoral.

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Cepeda rechazó cualquier vínculo con esa supuesta estrategia y negó haber sostenido reuniones con Mancuso para pedirle declaraciones contra sus adversarios políticos. Hernández, por su parte, cuestionó la cercanía que, según dijo, existe entre el exjefe paramilitar y sectores afines al expresidente Gustavo Petro.

Iván Cepeda negó reuniones con Salvatore Mancuso para orientar declaraciones políticas

Durante el intercambio, Cepeda sostuvo que era falso que hubiera tenido una reunión con Mancuso para influir en sus declaraciones. El senador de izquierda afirmó que no participó en un plan para utilizar los testimonios de antiguos comandantes de las AUC con fines políticos o electorales.

Los senadores Jota Pe Hernández e Iván Cepeda protagonizaron un debate en el Congreso por acusaciones sobre el gobierno de Gustavo Petro - crédito Composición fotográfica Colprensa

La controversia giró alrededor de un audio atribuido a Mancuso, reproducido por Hernández, en el que el exjefe paramilitar relató una supuesta reunión celebrada en Valledupar en octubre de 2025. En esa grabación, Mancuso aseguró que representantes del anterior gobierno habrían planteado la posibilidad de que los antiguos comandantes acusaran públicamente al expresidente Álvaro Uribe, al ahora mandatario Abelardo de la Espriella y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

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“Esto fue lo que pasó en Valledupar, en octubre del 2025. Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección. A Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, señaló Mancuso en el audio divulgado por Hernández durante el debate.

Hasta el momento, no se conocieron elementos documentales que permitan verificar de manera independiente el contenido de esa conversación ni una investigación formal anunciada por la Fiscalía General de la Nación sobre las afirmaciones.

Cepeda respondió que el audio hacía parte de una operación política. También sostuvo que Mancuso mantiene una relación de años con De la Espriella, al que señaló como uno de sus amigos cercanos.

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El exjefe paramilitar afirmó que los antiguos comandantes asistentes al encuentro en Valledupar rechazaron la propuesta - crédito @MancusoSalvat/X

“El señor Salvatore Mancuso ha reconocido en múltiples oportunidades que es íntimo amigo del señor Abelardo de la Espriella; tiene una relación de años, son amigos de toda la vida y han hecho juntos un camino”, afirmó Cepeda durante la confrontación con Jota Pe.

Hernández puso en duda la versión del senador de izquierda

Jota Pe Hernández utilizó las declaraciones de Mancuso para cuestionar la negativa de Cepeda. El congresista afirmó que la presunta cercanía del exjefe paramilitar con personas vinculadas al petrismo debía ser tenida en cuenta al evaluar la controversia.

El senador sostuvo que el contenido del audio reforzaba denuncias previas sobre una eventual estrategia para obtener pronunciamientos de antiguos integrantes de las AUC contra dirigentes políticos opositores. Hernández también vinculó esas versiones con declaraciones recientes de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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Según él, las denuncias de Rodríguez y Mancuso describirían un mismo esquema de actuación. “Se está volteando la torta”, expresó el senador, al señalar que ambas versiones podrían revelar presuntos entramados de corrupción dentro del Gobierno Petro.

Las declaraciones de Angie Rodríguez

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez aseguró que recibió instrucciones para gestionar declaraciones de exparamilitares contra líderes opositores - crédito @CeDemocratico / X

Es preciso recordar que Rodríguez relató, en una entrevista con Vértice Noticias, detalles de una reunión que habría tenido lugar en Valledupar con antiguos jefes de las AUC. De acuerdo con su versión, el encuentro habría buscado obtener declaraciones contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras.

La exfuncionaria afirmó que recibió instrucciones para que los asistentes hablaran sobre esas tres figuras. También señaló que le solicitaron coordinar el cierre del llamado Comité Ralito, una instancia creada en octubre de 2025 entre el Gobierno y antiguos comandantes paramilitares reconocidos como gestores de paz.

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La mujer mencionó entre los asistentes a Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), y Carlos Mario Jiménez (alias Macaco). Según su relato, el propósito consistía en que los antiguos jefes de las autodefensas hicieran pronunciamientos durante el periodo electoral.

Por ahora, el cruce entre Cepeda y Hernández trasladó al Congreso una disputa que comenzó con las declaraciones de Rodríguez y Mancuso. La verificación de las acusaciones dependerá de una eventual actuación de la Fiscalía y de las autoridades de control.