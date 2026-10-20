El abrazo que rompió la tensión en el Senado: la iniciativa de Duvalier Sánchez que conmovió al país tras el atentado contra el exalcalde de Jamundí

El senador de Alianza Verde solicitó un gesto de cercanía entre los congresistas de distintas bancadas políticas y las imágenes del Canal Congreso muestran a los parlamentarios levantándose de sus curules en el recinto para saludarse y abrazarse entre diferentes sectores - crédito Duvalier Sánchez / X

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La plenaria del Senado de la República vivió el lunes 19 de octubre de 2026 un acto de abrazos entre senadores de bancadas enfrentadas, promovido por Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, tras el atentado contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez, ocurrido el viernes 16 de octubre de 2026. En el ataque fue asesinado su escolta, Andrés Felipe López Gutiérrez, miembro activo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La propuesta fue planteada antes de la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, en el momento en que Sánchez pidió que los habituales minutos de silencio en la corporación se transformaran en un gesto de cercanía entre congresistas con posturas ideológicas distintas. La propuesta fue acogida por varios legisladores, incluidos integrantes del Pacto Histórico, el Centro Democrático y otras colectividades.

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El llamado se produjo dos días después del ataque contra Ramírez, que fue fórmula a la Cámara de Representantes del senador Sánchez.

Duvalier Sánchez del partido Alianza Verde y Andrés Forero del Centro Democrático se abrazaron en medio de la dinámica en la plenaria del Congreso que suspendió por unos minutos el trámite presupuestal para que legisladores de partidos opuestos expresaran un mensaje de rechazo a la violencia política - crédito Duvalier Sánchez / X

Duvalier Sánchez relacionó el atentado con la escalada de violencia política

Durante su intervención, el senador Sánchez exhibió videos del ataque y planteó interrogantes sobre la violencia dirigida contra figuras políticas: “¿Cómo permitimos que las diferencias lleguen a esto?”, preguntó ante el pleno, al referirse a atentados que han afectado al exalcalde Ramírez y a otros dirigentes.

El congresista sostuvo que la violencia no puede convertirse en una herramienta para excluir a quienes defienden posiciones contrarias: “¿Por qué la violencia es un instrumento para eliminar al que piensa distinto?”, señaló Sánchez, que consideró que el atentado contra su aliado político también constituía una advertencia en su contra.

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En su discurso, recordó además los debates que sostuvo con el senador asesinado Miguel Uribe Turbay y afirmó que esperaba mantener esas discusiones durante muchos años. El legislador también agradeció las expresiones de solidaridad recibidas de colegas de distintas bancadas tras el atentado.

Uno de los mensajes fue dirigido al senador Andrés Forero, del Centro Democrático, al que Sánchez agradeció el saludo que le envió el sábado tras enterarse de lo ocurrido. Frente a la plenaria, dijo que, pese a sus diferencias políticas, comparten un principio: “Valoramos, respetamos y queremos al otro vivo”.

El senador pidió defender la vida sin abandonar las controversias propias de la democracia - crédito Duvalier Sánchez / X

El abrazo entre Sánchez y Forero dio paso a otros gestos en el recinto

Sánchez invitó a Forero a levantarse de su curul y acompañarlo en el ejercicio simbólico. Ambos se abrazaron frente al resto de los parlamentarios, mientras otros senadores se acercaron a colegas de sectores adversarios para repetir el gesto.

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“Si alguien viene a este Senado a pedir un homenaje por la vida de alguien, pues va a pedir es un abrazo de un minuto con otra persona del Senado que piense distinto”, expresó Sánchez. Luego pidió que los presentes eligieran a otro congresista para abrazarlo y decirle: “Por la vida, te abrazo”.

El senador insistió en que el acto no suponía renunciar al debate parlamentario ni a las convicciones de cada sector. “El debate no se acaba, las diferencias no se acaban”, afirmó. También defendió su derecho a mantener y expresar sus ideas, aunque sostuvo que la humanidad debía estar por encima de la confrontación violenta.

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La sesión retomó posteriormente la agenda legislativa, que incluía la discusión y votación del Presupuesto General de la Nación para 2027. El acto dejó una imagen inusual en un recinto marcado por disputas políticas frecuentes, con legisladores de orillas opuestas reunidos en torno a un mensaje contra la violencia.

El exfuncionario Andrés Felipe Ramírez fue víctima de un atentado - crédito Emisión Jamundi dejando huella/YouTube

La Comisión de Paz pidió esclarecer el crimen de Felipe López

La Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Senado rechazó el atentado en un comunicado fechado el 17 de octubre de 2026. La instancia lamentó la muerte del escolta López Gutiérrez, expresó solidaridad con sus familiares y manifestó respaldo a Ramírez, a Sánchez y a sus equipos de trabajo.

El documento advirtió que el ataque representa una amenaza para la participación política y democrática en los territorios: “La violencia no puede continuar siendo un instrumento de intimidación ni una forma de silenciar a quienes ejercen liderazgo”.

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Además, pidió al Gobierno nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes avanzar en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables, así como adoptar medidas de protección para líderes políticos, sociales y sus equipos. La comisión cerró su pronunciamiento con una advertencia: “La paz no puede construirse bajo la amenaza de las armas”.