Colombia

Diez personas heridas en un accidente durante un paseo familiar: un microbús se quedó sin frenos y cayó por un abismo de 50 metros Santander

Las ambulancias y las unidades de rescate acudieron al corredor rural para atender a los pasajeros, incluidos menores de edad, quienes permanecen bajo valoración médica en Bucaramanga

El accidente del domingo 18 de octubre dejó un saldo de al menos diez personas heridas entre adultos y menores - crédito Captura de video
El accidente del domingo 18 de octubre dejó un saldo de al menos diez personas heridas entre adultos y menores - crédito Captura de video
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Diez pasajeros heridos permanecen bajo atención médica tras la caída de un bus de pequeñas dimensiones por un abismo en una vía rural del municipio de Tona, en el departamento de Santander.

Entre los afectados hay menores de edad y adultos, algunos con lesiones de alta gravedad.

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Los heridos fueron llevados al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga. Las ambulancias que atendieron la emergencia recibieron además el apoyo de habitantes de la vereda Vegas, quienes trasladaron a parte de los pasajeros en vehículos particulares.

El accidente ocurrió cerca de las 4:00 p. m. del domingo 18 de octubre en la carretera que comunica al municipio con esa vereda. El microbús de servicio especial se salió de la vía y descendió por una pendiente de aproximadamente 50 metros.

La madre fue llevada al Hospital Universitario de Santander, donde recibe atención médica - crédito HUS
Los pasajeros lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga para su valoración médica- crédito HUS

La emergencia movilizó a unidades de socorro y ambulancias, que llegaron al sector para asistir a los pasajeros y organizar su evacuación hacia centros médicos.

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De acuerdo con esa hipótesis, el conductor perdió el control del automotor antes de que este saliera de la carretera y rodara por la pendiente.

El sargento Pedro Antonio Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tona, informó que la primera versión indica que el vehículo habría presentado un problema en su sistema de frenos mientras circulaba por ese tramo rural.

La causa mecánica es, por ahora, la principal línea conocida sobre el accidente. No obstante, esa versión aún requiere una verificación por parte de las autoridades competentes.

La tractomula presentó fallas con los frenos cuando se movilizaba por la vía Bucaramanga-Barbosa
El vehículo se desvió de la carretera hacia la vereda Vegas por una presunta falla en el sistema de frenos - crédito Colprensa

La investigación deberá determinar las condiciones en las que circulaba el microbús y establecer qué ocurrió durante el recorrido previo a la pérdida de control.

El hecho dejó interrogantes sobre el estado del vehículo y sobre los factores que pudieron contribuir a que terminara fuera de la vía. Las conclusiones dependerán de las diligencias que se adelanten tras la emergencia.

El comandante de Bomberos de Tona entregó el reporte preliminar mientras avanzaban las labores de rescate y traslado de los lesionados. La información inicial no precisó cuántas personas viajaban en el vehículo. Tampoco se divulgó la identidad de los pasajeros afectados ni las circunstancias particulares que enfrentó cada uno durante la caída.

Los habitantes de la vereda ayudaron en la atención de los pasajeros

Los campesinos de la vereda acudieron al lugar para apoyar a los organismos de emergencia. Su colaboración se sumó a la respuesta desplegada para auxiliar a las personas que quedaron lesionadas tras el impacto.

La tractomula presentó fallas con los frenos cuando se movilizaba por la vía Bucaramanga-Barbosa
El conductor hizo una llamada antes de accidentarse - crédito Colprensa

La magnitud del descenso obligó a coordinar la salida de los heridos desde el punto donde quedó el microbús. Los equipos de socorro concentraron sus esfuerzos en atender a los pasajeros y facilitar su traslado.

La presencia de menores de edad entre los lesionados elevó la preocupación durante la atención de la emergencia. El reporte de Bomberos indicó que también había adultos con lesiones que requerían asistencia médica.

Los pacientes fueron llevados al Hospital Universitario de Santander, donde los profesionales de salud deben determinar el alcance de las heridas. Hasta ahora, no se entregó un parte detallado sobre la condición de cada persona.

El saldo de al menos 10 lesionados corresponde al balance conocido en las primeras horas posteriores al accidente. Las autoridades de salud deberán confirmar si esa cifra se mantiene y precisar la gravedad de cada caso.

No hay información divulgada sobre procedimientos especializados, eventuales traslados adicionales o la evolución de los pacientes con lesiones de mayor consideración.

La prioridad permanece centrada en la atención de los pasajeros heridos. A la par, las autoridades tendrán que esclarecer si el microbús sufrió una falla mecánica y si existieron otros elementos que incidieron en el accidente ocurrido en la vía rural de Tona.

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