Capturaron por espionaje a un capitán activo del Ejército en Bogotá: tendría nexos con un frente de las disidencias y estaría vinculado con un secuestro

Las autoridades capturaron en Bogotá al capitán Óscar Daniel Bastidas Delgado por sus presuntos vínculos con el frente 57 Yair Bermúdez - crédito Ejército

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El capitán Óscar Daniel Bastidas Delgado fue capturado tras un año de investigación por sus presuntos nexos con el frente 57 Yair Bermúdez, una estructura armada ilegal que opera en el suroccidente de Colombia.

El oficial del Ejército Nacional, que estaba en servicio activo en el momento de la captura, quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su responsabilidad en el presunto entramado criminal.

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La investigación fue adelantada por unidades de contrainteligencia militar en coordinación con la Policía Nacional. El Comando del Ejército informó que Bastidas Delgado es investigado por presunto cohecho propio, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

“Se capturó en Bogotá a un oficial de Inteligencia Militar quien estuvo adscrito al Batallón de Alta Montaña No. 5 en Quindío, quien suministraba información privilegiada a la estructura y cooperaba en actividades delictivas como el secuestro de una médico junto a sus hijos el 14/08/25 en Sevilla, Valle del Cauca”, señaló la institución.

Las indagaciones establecieron posibles vínculos del capitán con el Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) y, de forma específica, con el frente 57 Yair Bermúdez. La eventual entrega de información a grupos armados ilegales, incluido el ELN, deberá ser esclarecida durante el proceso judicial, ya que el comunicado oficial de la institución solo mencionó las presuntas conexiones con esa estructura.

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Nueve capturados en una operación rural en Valle del Cauca

La Policía Nacional capturó a nueve supuestos integrantes del frente 57 durante una operación en el área rural de Bugalagrande - crédito Policía Nacional

El caso se conoció mientras la Policía Nacional capturó a nueve presuntos integrantes del frente 57 Yair Bermúdez en una zona rural de Bugalagrande, en Valle del Cauca. Entre los detenidos figura alias Majiño, identificado como Michael Taicus y señalado como segundo cabecilla y explosivista de la organización.

Según la Policía, Taicus habría pertenecido previamente a la estructura Urías Rondón, en Nariño, y también habría comandado una comisión del frente Carlos Patiño, en Cauca. Las autoridades le atribuyen una trayectoria criminal de 15 años y sostienen que se habría incorporado al frente 57 hace cerca de dos meses.

En la misma operación fueron detenidos alias Médico, considerado hombre de confianza del cabecilla de la estructura, y las personas conocidas como Bombero, Juanda, Marcos, Elizabeth, Tatiana y Bastidas. Durante cinco procedimientos de allanamiento y registro, las autoridades incautaron 12 equipos móviles, un computador, nueve contenedores con pólvora negra y una granada de mortero artesanal adaptada para un posible lanzamiento mediante drones.

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“De acuerdo con la información de inteligencia, tendría una trayectoria criminal aproximada de 15 años y habría ingresado a esta estructura hace cerca de dos meses, luego de integrar otras organizaciones armadas ilegales”, señaló la Policía Nacional.

La Policía investiga si algunos de los capturados tienen relación con el homicidio del soldado profesional Andrés Hoyos Urbano, ocurrido el 26 de septiembre de 2026 en el corregimiento de Ceilán. También analiza posibles conexiones con el ataque del 11 de octubre en La Marina, área rural de Tuluá, donde fue asesinado el patrullero Diego Andrés Sanabria y otro uniformado resultó herido.

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Capturan en Meta al presunto responsable financiero de la estructura Marco Aurelio Buendía

Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia informaron sobre el resultado de una operación coordinada en la que fueron detenidos tres sujetos, entre ellos, a alias Junior Rojas - crédito Ejército Nacional de Colombia/X

El Ejército Nacional informó la captura de alias Junior Rojas, señalado como segundo cabecilla y responsable de las finanzas de la estructura Marco Aurelio Buendía, vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El operativo dejó otros dos detenidos y una mujer muerta durante los combates.

La operación decisiva se realizó el 17 de octubre en la vereda Guaimaral, zona rural de Puerto Rico, en el departamento del Meta. Participaron tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11.

Los militares incautaron dos fusiles, dos pistolas, tres granadas de mano y 274 cartuchos de distintos calibres. También hallaron proveedores, una mira telescópica, equipos de comunicación y panfletos que, de acuerdo con el Ejército, estarían destinados a actividades extorsivas.

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Las autoridades sostienen que Junior Rojas llevaba cerca de seis años en grupos armados ilegales. Le atribuyen el cobro de extorsiones, la obtención de recursos para comprar armamento y el constreñimiento de habitantes de la zona. Asimismo, investigan una posible relación con el ataque con explosivos del 21 de septiembre en Puerto Chorizo, jurisdicción de Vistahermosa, donde dos soldados resultaron heridos.

Los tres capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Las acusaciones contra el señalado cabecilla deberán definirse en el proceso correspondiente.